Mientras Hunter Biden es juzgado, la máquina de ruido republicana enmudece

Nueva York.- Durante casi cuatro años, los republicanos han indagado en los rincones más oscuros de la vida de Hunter Biden, tratando de vincular sus problemas a su padre, el presidente Biden. Pero mientras el menor de los Biden es juzgado en Delaware por posesión de armas, las flagrantes contradicciones políticas del caso han hecho que el G.O.P., desde el expresidente Donald J. Trump hacia abajo, haya enmudecido en gran medida.

Es lógico: La afirmación infundada de que el Departamento de Justicia de Biden está llevando a cabo una persecución política del Sr. Trump se ve en cierto modo socavada por el procesamiento del hijo del presidente por parte del departamento. También es difícil dar importancia a las acusaciones de que Hunter Biden mintió sobre su consumo de drogas para comprar un arma de fuego cuando tu partido está patrocinando legislación para aliviar las restricciones de compra de armas para los veteranos que luchan contra enfermedades mentales, por no mencionar el caso ante el Tribunal Supremo que podría permitir a los maltratadores domésticos comprar armas de fuego.

Así que, más allá de los provocadores profesionales de Washington y de los medios de comunicación de derechas, los republicanos han decidido decir lo menos posible.

"Yo no le daría demasiada importancia a que mucha gente no hable de ello ahora mismo", advirtió la representante Kelly Armstrong, republicana de Dakota del Norte y líder de la investigación de Hunter Biden en la Cámara de Representantes. "Han surgido muchas otras cosas en los últimos tres días. Veremos cómo queda a finales de semana".

Entre esas "otras cosas" a las que se refería el Sr. Armstrong estaban los 34 delitos de los que el presunto candidato presidencial del partido fue declarado culpable la semana pasada.

Y aunque el jurado de Manhattan que condenó a Trump por aprobar registros comerciales fraudulentos para encubrir pagos de dinero subrepticio a una estrella del porno fue constituido por un tribunal estatal y los fiscales del caso trabajaban para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, los republicanos han insistido -erróneamente- en que el Departamento de Justicia de Biden coordinó todo el caso, lo que hace que la acusación del departamento contra Hunter Biden sea políticamente inconveniente.

El martes, cuando la mayoría republicana del Comité Judicial de la Cámara de Representantes convocó una audiencia sobre cómo el "Departamento de Justicia se ha politizado y convertido en un arma bajo el liderazgo del fiscal general Merrick Garland", prácticamente las únicas menciones a Hunter Biden procedieron de demócratas, como el representante Steve Cohen, de Tennessee, que preguntó a Garland si su departamento había acusado al senador Robert Menéndez, de Nueva Jersey, y al representante Henry Cuellar, de Texas. La respuesta fue afirmativa.

"Así que han procesado a demócratas, y mientras hablamos, Hunter Biden, el hijo del presidente, está siendo juzgado en Delaware", dijo Cohen, añadiendo que el departamento se había negado a procesar a un miembro republicano del comité, el representante Matt Gaetz de Florida, después de investigarlo por tráfico sexual.

"El Sr. Gaetz es la prueba viviente de que usted no ha militarizado el Departamento de Justicia", dijo el Sr. Cohen. (El Sr. Gaetz no estaba en la sala en ese momento).

Tal vez la única mención del hijo del presidente por un republicano en la larga audiencia vino del Representante Ben Cline de Virginia, quien preguntó si el Sr. Garland había hablado con Hunter Biden en una cena de estado para el presidente de Kenia el mes pasado.

"No he hablado con Hunter Biden en mi vida", respondió Garland.

Luego está la acusación a la que se enfrenta Hunter Biden -mentir sobre el consumo de drogas en una comprobación de antecedentes federales para comprar un arma- y su choque con el absolutismo de los derechos de armas en el G.O.P. El martes por la noche, la Cámara aprobó por un estrecho margen una medida que eliminaría del sistema nacional de comprobación de antecedentes de armas a los veteranos militares que hubieran sido denunciados al F.B.I. por problemas de salud mental.

"Me alienta ver que el Congreso se niega a hacer la vista gorda ante los 260 mil veteranos que han sido sometidos injustamente al corrupto sistema del FBI", declaró el representante Eli Crane, republicano de Arizona y promotor de la enmienda.

Pero ese "sistema corrupto" es el mismo que Hunter Biden está acusado de subvertir en formularios federales cuando trataba de comprar un arma.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las armas se han hecho un lío con el caso, tratando de conciliar sus esfuerzos políticos para derrotar al presidente Biden con sus ataques al sistema de verificación instantánea.

"Gun Owners of America cree que el sistema de control de armas Hunter que Biden violó es inconstitucional y que el formulario 4473 ni siquiera debería existir", dijo Erich Pratt, vicepresidente senior del grupo. "Sin embargo, mientras estas infracciones sigan existiendo, Hunter Biden no merece ningún trato especial por parte del Departamento de Justicia".

Andrew Arulanandam, portavoz de la Asociación Nacional del Rifle, dijo: "La N.R.A. es una decidida defensora de los derechos de la Segunda Enmienda para todos los estadounidenses respetuosos de la ley, pero trazamos la línea con el comportamiento criminal."

Los demócratas no han tenido problema en señalar las contradicciones.

El representante Jamie Raskin de Maryland, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha pasado casi dos años investigando a Hunter Biden, se mostró casi comprensivo. El fiscal del caso es un designado del Departamento de Justicia de Trump, señaló. El juez también fue nombrado por Trump.

"La mera existencia de la acusación y el juicio de Hunter Biden desacreditan prácticamente todo lo que han estado diciendo sobre la acusación y el juicio de Trump", dijo.

Y, añadió el Sr. Raskin, "si cualquier otra persona en Estados Unidos fuera acusada de mentir en un formulario federal para obtener un arma de fuego, todo el aparato republicano se movilizaría para acusar de que se estaban violando sus derechos de la Segunda Enmienda."

El Sr. Armstrong dijo que, en realidad, el círculo podría cuadrarse. Hace un año, señaló, Hunter Biden acordó con el Departamento de Justicia declararse culpable de dos cargos fiscales de delito menor y aceptar términos que le permitirían evitar el enjuiciamiento por un cargo de arma separado, un acuerdo que podría haber hecho que el caso desapareciera sin tiempo en la cárcel. Pero la jueza designada por Trump para el caso, Maryellen Noreika, se opuso y el acuerdo se vino abajo.

"Creo firmemente que habrían sido más felices si ese acuerdo de culpabilidad hubiera sido aceptado - simplemente no lo fue", dijo el Sr. Armstrong. "Pero el Departamento de Justicia no participó. Un juez federal dijo que no".

Los líderes republicanos de las investigaciones sobre la familia Biden no se dan por vencidos. Este miércoles, los presidentes de los comités de Medios y Arbitrios, Supervisión y Judicial de la Cámara de Representantes anunciaron que habían enviado remisiones penales al Departamento de Justicia pidiendo que Hunter Biden y el hermano del presidente, James, fueran acusados de mentir al Congreso.

Aun así, los estrategas de campaña de ambos partidos dijeron esta semana que sus candidatos deberían dejar en paz el caso Hunter Biden. Los republicanos dijeron que estaban atentos a la sala del tribunal de Delaware para ver si salía a relucir el padre del acusado. Por lo demás, dijeron, los candidatos deberían ceñirse a los temas en los que el partido está ganando: la economía y la frontera.

La campaña de Trump convocó el martes a los medios de comunicación para fustigar la orden ejecutiva del presidente Biden de cerrar la frontera a los solicitantes de amnistía. El expresidente difundió una serie de vídeos sobre temas como la promesa de que un periodista del Wall Street Journal encarcelado en Rusia sería liberado si salía elegido y la aceptación del voto por correo. Ni Hunter Biden ni ningún otro miembro de la "familia del crimen Biden" salieron a relucir.

Los demócratas también han querido centrarse en los temas que preocupan a los votantes, y Hunter Biden no es uno de ellos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, fue presionado el martes en un foro de la CNBC sobre su afirmación de que el tribunal de Manhattan donde fue condenado el señor Trump había sido un "juicio de república bananera". Si es así, se le preguntó, ¿fue también el caso Hunter Biden también un juicio de república bananera?

"Todavía no he podido ver nada de eso", se encogió de hombros el Sr. Johnson. "Ya veremos. Espero que no".