Miente Trump sobre críticas del presidente ucraniano a embajadora

Washington.- “Realmente no la conozco. Pero si miran las transcripciones, el presidente de Ucrania tampoco era fanático de ella. Quiero decir, no dijo exactamente cosas brillantes. Estoy seguro de que es una mujer muy buena “No sé mucho sobre ella”, según dijo el presidente Donald Trump, en declaraciones a los periodistas sobre la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, el 4 de noviembre de 2019, informó The Washington Post.

“Incluso si escuchan la buena conversación que tuve, una conversación muy, muy buena, sin presiones, y agradable con el nuevo presidente de Ucrania, él dijo algunas cosas que no eran muy halagadoras sobre ella. Y eso salió de la nada”, según aseveró Trump, en una entrevista de Fox News del 12 de octubre.

Trump sigue diciéndole a la gente que “lea la transcripción” de su llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, insistiendo en que la conversación del 25 de julio no incluye ninguna conducta que de pie a un juicio político.

Trump también sigue diciendo que Zelensky expresó, en dicha llamada, su insatisfacción con Marie Yovanovitch, una diplomática estadounidense de carrera que hasta hace poco era embajadora estadounidense en Kiev.

Pero en la transcripción, Trump critica a Yovanovitch primero, y Zelensky, aparentemente bajo presión, dice estar de acuerdo.

Zelensky resultó electo el 21 de abril. Tres días después, el 24 de abril, un funcionario del Departamento de Estado le dijo a Yovanovitch que tomara el primer avión de regreso a Washington. Ella abandonó el país de manera permanente el 20 de mayo, el día de la inauguración de Zelensky.

Yovanovich fue embajadora en Kirguistán bajo el presidente George W. Bush, embajadora en Armenia del 2008 al 2011 bajo Bush y el presidente Barack Obama, y embajadora en Ucrania desde agosto del 2016.