Michael Cohen declarará sobre Donald Trump

Nueva York.– El exabogado y fixer de Donald Trump, Michael Cohen, tiene previsto declarar mañana lunes ante un jurado investigador de Manhattan que investiga el supuesto pago de sobornos realizados en nombre del expresidente, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con la situación, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente el proceso.

Cohen es un testigo clave en la pesquisa del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y su declaración se produce mientras los fiscales se disponen a decidir si presentan cargos contra Trump.

En las últimas semanas, Cohen se ha reunido regularmente con los fiscales de Manhattan, incluyendo una larga sesión el viernes para preparar su comparecencia ante el jurado de acusación, que ha estado escuchando evidencias sobre el tema desde enero.

La Fiscalía parece estar investigando si Trump cometió delitos en la organización de los pagos, o en cómo se contabilizaron internamente en su compañía, la Organización Trump. Ningún expresidente estadounidense ha sido acusado nunca de delito alguno.