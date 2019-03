México se niega a ayudar con la inmigración ilegal: Trump

Ciudad de México— El Presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este jueves en que México no ofrece ayuda para detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

"¡México, con las leyes de inmigración más fuertes del mundo, se niega a ayudar con la inmigración ilegal y las drogas!" escribió el Mandatario en Twitter.

Su mensaje llega horas después de uno parecido en el que amenazó con cerrar la frontera sur.

"Asimismo, Honduras, Guatemala y el Salvador han tomado nuestro dinero por años, y no hacen nada. A los demócratas no les importan esas malas leyes ¡Puedo cerrar la frontera sur!", dijo.

Ayer, el encargado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, aseguró que las instalaciones en la frontera están siendo rebasadas por la llegada de migrantes en familia, a los cuales deben asilar y procesar.

Además, la Secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, afirmó ayer que una caravana de 20 mil personas se está formando en Honduras para atravesar el País hasta llegar a Estados Unidos, por lo que se reforzaría la seguridad en el Istmo de Tehuantepec.

El Mandatario estadounidense también culpó a los demócratas de no querer endurecer las leyes migratorias del país.

"Tenemos una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Los demócratas se niegan a hacer lo que saben que es necesario: enmendar nuestras leyes de inmigración ¡Resolvería inmediatamente el problema!", afirmó.