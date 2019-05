México se ha aprovechado de EU durante décadas: Trump

Washington— El presidente Donald Trump aseguró que México se ha aprovechado de Estados Unidos y ha hecho una fortuna durante décadas, al tiempo que criticó a la bancada demócrata por las leyes de migración en su país.

"México se ha aprovechado de los Estados Unidos durante décadas. Debido a los demócratas, nuestras leyes de migración son malas. México hace una fortuna a costa de EU", escribió el mandatario en Twitter.

"Desde hace décadas, puede solucionar fácilmente este problema. ¡Es hora de que finalmente hagan lo que se debe hacer!", agregó.

Ayer, el presidente estadounidense amagó con imponer un arancel del 5 por ciento a partir del 10 de junio contra todas las importaciones mexicanas hasta que el Gobierno del País frene la migración ilegal a su territorio.

Horas más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió en una carta pidiendo un diálogo para buscar alternativas de fondo al problema migratorio.

"Recuerde que no me falta valor, que no soy ningún cobarde ni timorato sino que actúo por principios", escribió el Mandatario mexicano.