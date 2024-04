Mensaje de Biden a Irán ante ataque inminente: 'No lo hagas'

The New York Times | El Presidente Biden y sus principales colaboradores han dejado claro que su desacuerdo con Israel sobre la guerra en la Franja de Gaza no impedirá que Estados Unidos defienda a Israel

Nueva York.- El presidente Biden declaró a los periodistas este viernes que esperaba que Irán lanzara un ataque contra Israel "más pronto que tarde" como respuesta al asesinato por Israel de varios altos generales iraníes en un bombardeo en Siria hace dos semanas. Biden dijo que tenía que tener cuidado de no revelar información clasificada recopilada por los servicios de inteligencia y los militares, que se preparaban para un ataque que creían inminente. Y dio una respuesta contundente y sucinta cuando se le preguntó cuál era su mensaje a Irán. "No lo haga", dijo. Funcionarios de Estados Unidos y de otros países han emprendido una furiosa campaña diplomática para tratar de evitar una respuesta de Irán que podría desembocar en una guerra más amplia. Pero Biden y sus principales colaboradores han dejado claro que su desacuerdo con Israel sobre la guerra en la Franja de Gaza no impedirá que Estados Unidos defienda a Israel contra ataques de otros adversarios. "Estamos comprometidos con la defensa de Israel", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca tras un discurso ante la Red de Acción Nacional. "Apoyaremos a Israel y ayudaremos a defender a Israel, e Irán no tendrá éxito". No especificó qué acciones podría emprender Estados Unidos. John F. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo este viernes que la administración se estaba tomando en serio la amenaza de un ataque. "Somos conscientes de la amenaza muy pública -y que consideramos muy creíble- de Irán de posibles ataques contra Israel", declaró. "Estamos en constante comunicación con nuestros homólogos israelíes para asegurarnos de que pueden defenderse contra ese tipo de ataques". El Sr. Kirby dijo que el ejército de EU estaba haciendo ajustes en sus despliegues de fuerzas en Oriente Medio para estar preparados en caso de que se produjera un ataque, pero se negó a ser específico acerca de esos cambios. "También estamos claramente -sería imprudente que no lo hiciéramos- examinando nuestra propia postura en la región, para asegurarnos de que también estamos más adecuadamente preparados", dijo.