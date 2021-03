Menciona Biden a Trump como una causa de los problemas de la nación

Associated Press / Joe Biden

Washington— El presidente Biden lo mencionó temprano y con frecuencia. Lo mencionó abierta e indirectamente. Y lo mencionó en una variedad de temas, desde la inmigración hasta los derechos humanos en Afganistán, publicó The Washington Post.

En la primera conferencia de prensa en solitario de Biden este jueves, el fantasma del expresidente Donald Trump se asomaba de manera incómoda: en parte como contratiempo, en parte como chivo expiatorio y, una vez, como final.

"Mi predecesor, oh Dios, lo extraño", dijo Biden en un momento, pareciendo canalizar la fascinación que simplemente no puede dejar por el expresidente. Un reportero preguntó si Biden planeaba postularse nuevamente en 2024, y señaló que, a diferencia de Trump, "aún no ha establecido una campaña de reelección, como lo había hecho su predecesor en este momento".

Biden ha bromeado repetidamente que él es el raro irlandés que no guarda rencor, y la tradición de que un nuevo presidente culpe a su predecesor es casi de rigor. Pero la frecuente invocación de Biden ayer a Trump, el hombre que lo atacó repetidamente a él y a su hijo Hunter durante la campaña presidencial de 2020, se sintió decididamente personal. El actual presidente mencionó al primero por su nombre 10 veces, y en más de media docena de ocasiones diferentes, a veces en respuesta a preguntas específicas de Trump y otras veces espontáneamente.