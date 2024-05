Melinda French Gates dimite como copresidenta de la Fundación Gates

Nueva York.- Melinda French Gates renunciará a su cargo de copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, la organización sin fines de lucro que ella y su ex esposo Bill Gates fundaron y convirtieron en una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo en los últimos 20 años.

“No he tomado esta decisión a la ligera”, publicó French Gates en la plataforma X el lunes. “Estoy inmensamente orgullosa de la fundación que Bill y yo construimos juntos y del extraordinario trabajo que está haciendo para hacer frente a las desigualdades en todo el mundo”.

Alabó al director ejecutivo de la fundación, Mark Suzman, y al patronato de la fundación, que se amplió significativamente después de que la pareja anunciara su divorcio en mayo de 2021.

“Ha llegado el momento de pasar al siguiente capítulo de mi filantropía”, escribió French Gates en su comunicado. Ya organiza algunas de sus inversiones y donaciones filantrópicas a través de su organización, Pivotal Ventures, que no es una organización sin ánimo de lucro.

Bill Gates agradeció a French Gates sus “decisivas” contribuciones a la fundación en un comunicado: “Lamento su marcha, pero estoy seguro de que tendrá un enorme impacto en su futura labor filantrópica.”

La fundación cambiará su nombre por el de Fundación Gates, dijo un portavoz.

French Gates recibirá 12 mil 500 millones de dólares como parte de su acuerdo con Gates, que dijo que se comprometería a realizar en el futuro una labor centrada en las mujeres y las familias. La fundación dijo que Gates aportaría esos fondos personalmente, no de la dotación de la fundación.

La Fundación Gates es uno de los principales financiadores de la salud mundial, y apoya a importantes instituciones internacionales como Gavi, la Alianza para las Vacunas, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. También financia la investigación en una amplia gama de temas como la desnutrición infantil y la salud materna, así como la erradicación de la polio y el tratamiento y prevención de la malaria. La fundación también ha donado miles de millones para ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático.

En EU, financió políticas educativas e investigaciones que tuvieron efectos amplios, aunque dispares, y ahora se ha comprometido a aumentar su apoyo a iniciativas contra la pobreza.

“El anuncio es una sorpresa para muchos de nosotros, pero no creo que sea un impulso del momento”, afirmó Latanya Mapp, Presidenta y Directora General de Rockefeller Philanthropy Advisors.

Según Mapp, French Gates ya ha contribuido a consolidar un enfoque de igualdad de género en los programas de la Fundación Gates para garantizar que continúe tras su marcha. El primer presidente de la división de equidad de género de la fundación fue contratado en 2020.

Cuando French Gates dimita oficialmente el 7 de junio, Bill Gates será el único presidente del patronato de la fundación, aunque Suzman, como directora general, ha asumido un papel más destacado en los últimos tres años. Por ejemplo, empezó a redactar la carta anual de la fundación en la que se exponen sus prioridades en 2022.

Linsey McGoey, profesora de sociología en la Universidad de Essex y autora de “No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy”, dijo que la marcha de French Gates vuelve a plantear la cuestión de si el poder sobre la fundación debería estar más repartido.

“¿Debería haber algo más que un núcleo reducido de personas al mando?”, se preguntó McGoey, añadiendo que la fundación controla una gran cantidad de fondos que afectan a personas que carecen de “una vía democrática” para impugnar cómo se utilizan.

En un comunicado enviado por correo electrónico, la fundación dijo que Suzman anunció la decisión de French Gates a los empleados el lunes.

“Tras unos años difíciles viendo cómo retrocedían los derechos de la mujer en Estados Unidos y en todo el mundo, quiere aprovechar este próximo capítulo para centrarse específicamente en alterar esa trayectoria”, dijo Suzman sobre French Gates.

Suzman dijo que sabía que muchos se habían unido a la fundación en parte por su admiración por su defensa, especialmente en torno a la igualdad de género.

“Sé lo querida que es Melinda aquí”, escribió Suzman.

La Fundación Gates tiene 75 mil 200 millones de dólares en su dotación hasta diciembre de 2023, y anunció en enero que planeaba gastar 8 mil 600 millones en el curso de su labor en 2024.