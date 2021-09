Médico de Texas que desafió la prohibición estatal del aborto es demandado

Dallas - Un médico de San Antonio que dijo que realizó un aborto desafiando una nueva ley de Texas fue demandado por dos personas que buscan probar la legalidad de la prohibición casi total del procedimiento en el estado.

Exabogados en Arkansas e Illinois presentaron demandas este lunes contra el doctor Alan Braid, quien en una columna de opinión del Washington Post del fin de semana se convirtió en el primer proveedor de servicios de aborto en Texas en revelar públicamente que violó la ley que entró en vigencia el 1 de septiembre.

Según la ley, la restricción solo se puede hacer cumplir mediante juicios privados.

Oscar Stilley, quien se describió a sí mismo como un ex abogado que perdió su licencia de abogado después de ser declarado culpable de fraude fiscal en 2010, dijo que no se opone al aborto, pero que presentó una demanda para forzar una revisión judicial de la ley antiaborto de Texas, que calificó como una "Final de carrera".

“No quiero que los médicos estén nerviosos, sentados y temblando en sus botas y diciendo: 'No puedo hacer esto porque si esto funciona, entonces voy a estar en bancarrota'”, Stilley, de Cedarvill, Arkansas, dijo a The Associated Press.