McCarthy propone volver; Partido Republicano listo para elegir a su presidente

Menos de una semana después de su destitución, el ex presidente de la Cámara de Representantes indicó que estaría abierto a su reincorporación, mientras los republicanos se preparan para debatir a quién nominar para sucederle.

El expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy dejó entrever el lunes la posibilidad de recuperar el puesto del que fue destituido hace menos de una semana, mientras otros dos republicanos competían por sustituirle en una contienda que ha puesto de manifiesto las profundas divisiones del partido.

Con la Cámara sin timón y paralizada tras la destitución de McCarthy la semana pasada, el republicano de California se esforzó por proyectar normalidad y liderazgo ante la guerra que se desarrolla en Israel, tras una invasión del grupo militante palestino Hamás que ha causado cientos de muertos y la captura de decenas de rehenes civiles israelíes. Convocó a los periodistas en el Capitolio para exponer un plan de defensa de Israel y rescate de los cautivos estadounidenses.

La comparecencia tuvo todos los adornos del puesto que acaba de perder; McCarthy habló desde detrás de un podio en la Sala Rayburn, donde el portavoz suele celebrar ceremonias oficiales, y utilizó el lenguaje de un líder de partido durante una crisis.

"Ahora es el momento de actuar", dijo, y añadió: "Debemos estar ahí para nuestro amigo Israel".

Pero McCarthy ya no es el presidente de la Cámara de Representantes, y el acontecimiento no hizo más que subrayar la confusión entre los republicanos de la Cámara, que se reunirán el martes para debatir a quién nombrar como su sucesor. La votación del partido está prevista para el miércoles, a la que seguirá una elección formal en el pleno.

Los dos principales aspirantes a sustituir al Sr. McCarthy -el representante Steve Scalise de Luisiana, el republicano número 2 de la Cámara de Representantes, y el representante Jim Jordan de Ohio, presidente del Comité Judicial- han estado compitiendo para apuntalar el apoyo, pero el partido está fracturado.

Las declaraciones de McCarthy no dejaron lugar a dudas de que sigue enfadado y triste por su destitución a manos de los rebeldes de su partido, y sigue creyendo que debería ocupar el cargo. Se lamentó de que sólo el 4% de los miembros de su partido consiguieran destituir a un portavoz que contaba con el apoyo del 96%.

"Seamos honestos sobre nuestra conferencia", dijo McCarthy a los periodistas. "¿Va nuestra conferencia a elegir a alguien para echarlo dentro de otros 35 días?".

Señaló al representante Matt Gaetz, de Florida, y a la representante Nancy Mace, de Carolina del Sur, dos de los tránsfugas conocidos por sus frecuentes apariciones en los medios, condenando a "unos cuantos individuos que aman más a una cámara que al público estadounidense".

El estallido de la guerra entre Israel y Gaza ha puesto de relieve los peligros de una Cámara sin líderes. Con la cámara bajo el control de un presidente provisional, los legisladores se preguntan qué poder tienen, si es que tienen alguno, para tomar medidas como órgano legislativo, incluida la aprobación de ayuda adicional para Israel.

El Sr. McCarthy parecía estar aprovechando esas preocupaciones. Su plan para responder a los ataques de Hamás contra Israel incluía reforzar las fronteras de Estados Unidos y una campaña contra el antisemitismo. Pidió la congelación de cualquier dinero para Irán, y condenó lo que llamó un nuevo "eje del mal de Irán, Rusia y China".

Pero, expulsado de su puesto, McCarthy señaló que no estaba en condiciones de promulgar ningún plan.

"Desgraciadamente, la Cámara no puede hacer nada sin un presidente", se lamentó.

A la pregunta de si quería recuperar su mazo, McCarthy dijo que la decisión no dependía de él, y que apoyaría lo que quisieran sus compañeros republicanos.

"Dejaré que la conferencia tome cualquier decisión", dijo.

En un reflejo de la incertidumbre que sacude a su conferencia, los republicanos programaron una sesión de escucha a puerta cerrada el lunes, volviendo a Washington en un día festivo federal para reunirse en el sótano de la Cámara y discutir sus desacuerdos.

A continuación, el martes por la tarde, se celebraría un foro de candidatos en el que los aspirantes a la presidencia expondrían sus argumentos. Para el miércoles por la mañana estaba prevista una votación a puerta cerrada de los republicanos para elegir al candidato del partido. Si los republicanos logran unirse en torno a un candidato, la Cámara podría celebrar una elección formal ya el miércoles por la tarde, pero dadas las desavenencias entre los legisladores del G.O.P., el proceso podría alargarse.

Los aliados de McCarthy dejaron claro que creían que restituirlo sería la mejor opción.

"Mucha gente cree que Kevin McCarthy es la persona adecuada para dirigirnos", dijo el lunes en el Capitolio el representante Mike Lawler, republicano de Nueva York.

El Sr. Lawler dijo que estaba insistiendo en que haya "rendición de cuentas" para los ocho republicanos que forzaron la salida del Sr. McCarthy como portavoz, uniéndose a los demócratas en la votación para destituirlo.

Gaetz y Mace respondieron a sus críticos en la red social X, antes Twitter.

"Si el ex presidente hubiera pasado tanto tiempo persiguiendo a Chuck Schumer por no aceptar nuestro proyecto de ley de gasto militar del Departamento de Defensa como atacando a otros republicanos, no sería el ex presidente", escribió Mace.