Mayoría de estadounidenses opina que Trump no respeta normas democráticas

Washington— Una mayoría de estadounidenses dijo que el presidente Donald Trump tiene poco respeto por las instituciones democráticas de Estados Unidos y sus tradiciones, de acuerdo a un nuevo sondeo realizado por The Associated Press y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos.

El tema llega al centro de la investigación sobre el juicio político que está llevando a cabo la Cámara en contra de Trump, que se está enfocando en saber si usó su poder para solicitar ayuda a un gobierno extranjero para obtener una ganancia personal y política.

El 61 por ciento de los estadounidenses, incluyendo el 26 por ciento de republicanos, dijo que Trump no tiene respeto por las normas democráticas.

Un porcentaje similar de republicanos también criticaron la honestidad y disciplina del presidente.

Aunque la mayoría de los republicanos --- el 85 por ciento --- apoyan el desempeño del presidente.

En total, el 42 por ciento aprueba lo que ha hecho en su mandato. Sólo el 7 por ciento de los demócratas tienen un punto de vista positivo de Trump como presidente.

El resultado de la encuesta muestra la naturaleza profundamente dividida de su presidencia, ya que los republicanos favorecen mayormente sus acciones, mientras que los demócratas las desaprueban de una manera abrumadora.