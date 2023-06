Mata oficial a pistolero neonazi

McAllen.- La Policía difundió el miércoles imágenes de video de un oficial matando a un neonazi armado, poniendo fin rápidamente a un tiroteo masivo que dejó ocho muertos y siete heridos en un centro comercial del área de Dallas.

El video editado de cinco minutos y medio detalla los momentos finales de Mauricio García, de 33 años, después de que desató una lluvia de balas con un rifle estilo AR-15 en Allen Premium Outlets el 6 de mayo.

PUBLICIDAD

Entre los muertos se encontraban tres miembros de una familia estadounidense de origen coreano, incluido un niño de 3 años, dos hermanas pequeñas, un guardia de seguridad y un ingeniero de la India.

La Policía no ha revelado el motivo del ataque.

El tiroteo se produjo en un año que ha visto un ritmo sin precedentes de asesinatos en masa.

Las imágenes de una cámara corporal usada por un oficial de Policía de Allen comienzan con el oficial diciéndoles a dos niños afuera del centro comercial que usen sus cinturones de seguridad y se porten bien.

Momentos después, el sonido de disparos rápidos brota del centro comercial. Los niños y una mujer con ellos huyen cuando el oficial transmite el informe por radio, toma su rifle de su automóvil y corre hacia los disparos, según muestran las imágenes de la cámara del cuerpo.

Mientras corre, el oficial jadeante grita a la gente que se mueva y salga. En un momento, le dice al despachador: “creo que tenemos un tirador en masa” y le grita al pistolero que suelte su arma.

“Estoy pasando lesionado (personas)”, agrega.

El oficial continúa corriendo por las galerías exteriores de la salida mientras persiste el sonido de las ráfagas de disparos. Aproximadamente cuatro minutos después del video, el oficial abre fuego con al menos media docena de disparos.

Un instante después, el oficial grita: “¡suelta el arma!” y luego informa: “¡lo tengo abajo!”.

Otro oficial luego confirma que el pistolero está muerto.

El video termina con los dos oficiales de pie junto al cuerpo del pistolero, que está borroso.

El video fue publicado un día después de que un gran jurado absolviera al oficial de haber actuado mal, indicando que “el uso de la fuerza estaba justificado según la ley de Texas”, De acuerdo con un comunicado de la Policía.

En el comunicado, el jefe de Policía de Allen, Brian Harvey, elogió al oficial.

“Este video muestra cuán rápido una interacción de rutina con el público se convirtió en una situación de vida o muerte”, indicó Harvey. “El oficial reconoció el peligro, corrió hacia los disparos y neutralizó la amenaza, y por sus acciones, la comunidad de Allen estará eternamente agradecida”.

Tres miembros de una familia estadounidense de origen coreano fueron asesinados: Kyu Song Cho, de 37 años; Cindy Cho, 35, y su hijo de 3 años, James Cho. Su hijo de 6 años resultó herido.

También fueron asesinados Aishwarya Thatikonda, de 27 años; hermanas Daniela Mendoza, 11, y Sofia Mendoza, 8; el guardia de seguridad Christian LaCour, 20, y Elio Cumana-Rivas, 32.

García usó una de las ocho armas compradas legalmente que había traído al centro comercial, dijeron las autoridades.

El asesino no tenía antecedentes penales. Un oficial del ejército le comentó a The Associated Press que García no completó el entrenamiento básico unos 15 años antes y fue expulsado por motivos de salud mental. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal.

García dejó un largo rastro de publicaciones en línea que describen sus puntos de vista misóginos y de supremacía blanca. Describió los tiroteos masivos como un deporte y publicó fotos que mostraban sus grandes tatuajes nazis y un pasaje favorito de los libros de “Los juegos del hambre” marcados con una esvástica dibujada con resaltador verde.