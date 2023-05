Mata hombre a 3 mujeres y se suicida en restaurante en Georgia

Georgia.- Un hombre de Georgia mató a dos de sus parientes y a la encargada de un restaurante de comida rápida antes de suicidarse este jueves en un poblado rural al sur de Georgia, según dio a conocer el médico forense.

El sujeto mató a su madre de 50 años y a su abuela de 74 años en dos casas del vecindario y luego asesinó a una mujer de 41 años, en un restaurante McDonald´s en el centro de Moultrie, según le comentó a The Associated Press el médico forense C. Verlyn Brock del Condado Colquitt.

También reveló que el hombre armado de 26 años, se suicidó.

Al parecer, las tres mujeres fueron baleadas fatalmente en varias ocasiones, de acuerdo al forense.

“Por mi vida, no puedo entender qué fue lo que lo provocó de esa manera”, dijo Brock en una entrevista telefónica.

Brock rechazó proporcionar los nombres de las víctimas, diciendo que están trabajando para notificar a sus familiares.

McDonald´s dijo que la mujer asesinada en su restaurante era la encargada, pero la empresa no proporcionó su nombre. Brock agregó que no sabe si el responsable y la encargada del McDonald´s se conocían.

La policía de Moultrie le llamó al Buró de Investigaciones de Georgia para que investigue el caso, que usualmente ocurre con crímenes importantes en Georgia.

Jerry Goodwin, quien vive enseguida del hombre armado y su madre y a dos puertas de su abuela, le dijo a The Associated Press que este jueves su esposa escuchó los disparos antes de la 1 a.m., ya que él estaba durmiendo.

Goodwin agregó que el joven había disparado un arma un día antes durante la semana y había gritado algo, y que la policía de Moultrie había acudido al lugar.

Sabrina Holweger, quien trabaja en el consultorio de un optometrista que está enseguida del McDonald´s, le comentó a AP que ella y una compañera de trabajo arribaron a su trabajo antes de las 8 a.m. y encontraron el cuerpo de la mujer baleada en la puerta del restaurante, y que la policía ya se encontraba en el lugar.

Agregó que el responsable también trabajó un tiempo en el restaurante.