Mata gerente de Walmart a 6 compañeros, luego se suicida

Chesapeake, Virginia.– Un gerente de Walmart abrió fuego contra sus compañeros de trabajo en la sala de descanso de una tienda de Virginia, matando a seis personas; es el segundo tiroteo masivo de alto perfil del país en cuatro días, dijeron ayer miércoles la Policía y testigos.

El pistolero, que aparentemente se disparó a sí mismo, estaba muerto cuando los agentes lo encontraron, señalaron las autoridades. No hubo un motivo claro para el ataque, que también dejó al menos seis personas heridas, una de ellas de gravedad.

La tienda en Chesapeake, la segunda ciudad más grande de Virginia, estaba ocupada justo antes de la balacera el martes por la noche cuando la gente se abastecía antes del feriado de Acción de Gracias, dijo un comprador a un canal de televisión local. La Policía dijo que cree que unas 50 personas estaban en la tienda en ese momento.

La empleada Briana Tyler comentó que el equipo de almacenamiento nocturno, de 15 a 20 personas, acababa de reunirse en la sala de descanso para repasar el plan de la mañana. Mencionó que la junta estaba a punto de comenzar, y un líder de equipo dijo: “Muy bien, muchachos, tenemos una noche tranquila por delante”, cuando otro líder, Andre Bing, de 31 años, se dio la vuelta y abrió fuego contra el personal.

“Es por la gracia de Dios que una bala no me pasó”, dijo Tyler. “Vi el humo que salía del arma y, literalmente, vi cómo caían los cuerpos. Fue una locura”.

Las autoridades dijeron en la cuenta de Twitter de la ciudad que tres de los muertos, incluido Bing, fueron encontrados en la sala de descanso. Una de las víctimas asesinadas fue encontrada cerca del frente de la tienda. Otros tres fueron llevados a hospitales donde murieron a causa de sus heridas.

Walmart dijo en un comunicado que Bing era un líder de equipo y había estado en la compañía desde 2010.

Al principio, Tyler no pensó que el tiroteo fuera real. “Todo estaba sucediendo muy rápido. Pensé que era como un tipo de prueba. Como, si tienes un tirador activo, así es como respondes”.

Tyler, quien trabajó con Bing la noche anterior, dijo que no apuntó a nadie en específico. “Simplemente estaba disparando por toda la habitación. No importaba a quién golpeara. No dijo nada. No miró a nadie de ninguna manera específica”.

Una vecina, Alicia McDuffie, dijo que las autoridades “llenaron toda la calle” en medio de la noche y entró a la fuerza en la casa de Bing. Su madre, Vera McDuffie, vio a los oficiales acercarse a la puerta principal de Bing con un ariete.

Segundo tiroteo en una semana

El jefe de Policía de Chesapeake, Mark G. Solesky, dijo que Bing usó una pistola y la Policía dijo más tarde que tenía varias revistas.

Las autoridades dijeron que entre los muertos se encontraba un menor de 16 años, cuyo nombre se ocultó debido a su edad. Las otras víctimas fueron identificadas como Brian Pendleton, de 38 años; Kellie Pyle, 52; Lorenzo Gamble, 43, y Randy Blevins, de 70 años, todos de Chesapeake; y Tyneka Johnson, de 38 años, de la cercana Portsmouth. No estaba claro de inmediato si eran trabajadores o compradores.

La empleada Jessie Wilczewski le dijo a la estación de televisión de Norfolk WAVY que se escondió debajo de la mesa y Bing la miró y la apuntó con su arma. Él le dijo que se fuera a su casa y ella se fue.

El ataque fue la segunda vez en poco más de una semana que el estado experimenta un tiroteo importante. Tres jugadores de futbol de la Universidad de Virginia recibieron disparos mortales en un autobús chárter cuando regresaban al campus de una excursión el 13 de noviembre. Otros dos estudiantes resultaron heridos.

El asalto en Walmart se produjo tres días después de que una persona abriera fuego en un club nocturno gay en Colorado, matando a cinco personas e hiriendo a 17. La primavera pasada, el país se vio sacudido por la muerte de 21 personas cuando un hombre armado irrumpió en una escuela primaria en Uvalde, Texas.

Recuerdan a EP

El ataque del martes por la noche también trajo recuerdos de otro en un Walmart en 2019, cuando un hombre armado que atacó a mexicanos abrió fuego en una tienda en El Paso, Texas, y mató a 22 personas.

Una base de datos administrada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University que rastrea cada asesinato en masa en Estados Unidos desde 2006 muestra que EU ha tenido 40 asesinatos en masa en lo que va de 2022. Eso se compara con 45 para todo 2019, el año más alto en la base de datos, que define un asesinato masivo como al menos cuatro personas muertas, sin incluir al asesino.

Según la base de datos, más de una cuarta parte de los asesinatos en masa han ocurrido desde el 21 de octubre, en ocho estados y cobrando 51 vidas.

Walmart dijo en un comunicado que estaba trabajando con las fuerzas del orden y “se centró en hacer todo lo posible para apoyar a nuestros asociados y sus familias”.

Luego del tiroteo en El Paso, la compañía tomó la decisión en septiembre de 2019 de suspender las ventas de ciertos tipos de municiones y pidió que los clientes ya no porten armas de fuego abiertamente en las tiendas.

Las víctimas mortales

• Randy Blevins, de 70 años

• Kellie Pyle, de 52

• Lorenzo Gamble, de 43

• Brian Pendleton, de 38

• Tyneka Johnson, de 38

• Un menor de 16 años que no fue identificado

Una base de datos muestra que EU ha tenido 40 asesinatos en masa en lo que va de 2022