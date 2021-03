Más de una docena de estados abrirán las vacunas a todos los adultos en EU

Associated Press

Estados Unidos— Más de una docena de estados abrirán la elegibilidad de vacunas para todos los adultos esta semana en una gran expansión de las inyecciones de Covid-19 para decenas de millones de estadounidenses en medio de un aumento preocupante en los casos de virus y preocupaciones sobre el equilibrio de la oferta y la demanda de las vacunas.

Mientras tanto, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo el lunes que tenía una sensación recurrente de "fatalidad inminente" por una posible cuarta ola de infecciones después de que los casos en Estados Unidos aumentaron un 10% durante la última semana. Rogó a los estadounidenses que no relajaran las prácticas preventivas como el distanciamiento social y el uso de máscaras.

"Por favor, espere un poco más", dijo la Dra. Rochelle Walensky durante una sesión informativa en la Casa Blanca. Varios estados del noreste y Michigan han experimentado los mayores aumentos, y algunos informaron cientos o miles de casos nuevos por día que hace dos semanas. .

Un nuevo estudio realizado por los CDC concluyó que las vacunas Pfizer y Moderna tenían un 90% de efectividad después de dos dosis, un hallazgo que, según Walensky, debería ofrecer esperanza.

Los estados que abrieron la elegibilidad para cualquier persona de 16 años o más el lunes incluyeron Texas, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Dakota del Norte y Kansas.

La rápida expansión ha alimentado la preocupación de que el número de ansiosos buscadores de vacunas supere con creces el suministro disponible de vacunas, frustrando a millones de personas recién elegibles que han esperado desde fines del año pasado la oportunidad de recibir una inyección. Otros funcionarios han depositado su fe en un exceso prometido de vacunas y, en cambio, han centrado su atención en el próximo desafío: presionar a tantas personas como sea posible para que se pongan las vacunas para que la nación pueda lograr la inmunidad colectiva lo antes posible.

Las tasas de vacunación en Texas se han quedado rezagadas con respecto a gran parte de los EE. UU., Y aunque los funcionarios estatales atribuyen al menos parte de la culpa a las demoras en la presentación de datos, también reconocieron que los espacios para citas no se llenan.

La demanda "definitivamente ha disminuido en las últimas dos semanas", dijo Imelda García, directora del panel de expertos en asignación de vacunas del estado.

Se supone que Texas recibirá más de 1 millón de nuevas dosis esta semana. El lunes, el estado lanzó un nuevo programador de vacunas en línea y un número de teléfono, asumiendo un papel más importante en los esfuerzos que se habían realizado en gran medida a nivel local.

En Kansas, donde algunos funcionarios de salud locales han dicho que también están luchando por encontrar personas a las que vacunar, otras 400.000 personas ahora son elegibles para las vacunas. La gobernadora demócrata Laura Kelly ha sido criticada por los republicanos por un lanzamiento lento y desorganizado de la vacuna, y enfrentó más críticas el viernes cuando anunció el plan para ampliar la elegibilidad. Un legislador republicano dijo que las personas con afecciones médicas crónicas podrían quedarse atrás.

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, ha dicho que el estado pronto tendrá suficientes vacunas para todos los que quieran una y que el desafío ahora es asegurarse de que las personas quieran vacunarse.

A algunos condados de Illinois se les permite ampliar la elegibilidad a toda esta semana si descubren que las dosis no se utilizan. Pero en Chicago, la vacuna no estará disponible para todos hasta al menos el 1 de mayo porque la ciudad no tiene suficientes vacunas disponibles.

El martes, Minnesota abre la elegibilidad, seguida de Indiana y Carolina del Sur el miércoles, Connecticut y Montana el jueves, y New Hampshire y Colorado el viernes. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció que los residentes mayores de 30 años serán elegibles para las vacunas a partir del martes, y todos los mayores de 16 años pueden inscribirse a partir del 6 de abril.

Los funcionarios de Connecticut dijeron que se dará "acceso prioritario" a las personas con altos riesgos médicos o discapacidades del desarrollo una vez que todos los mayores de 16 años sean elegibles. Eso podría incluir que algunos hospitales organicen clínicas dedicadas o reserven espacios para citas para personas con esas afecciones, dijeron las autoridades.

Arizona abrió la elegibilidad a todos los adultos la semana pasada, pero desde entonces ha estado lidiando con una consecuencia no deseada: el interés en ser voluntario en cuatro sitios de vacunación administrados por el estado se desplomó casi de inmediato. Desde febrero, miles de turnos de voluntarios se completaron en una hora. Ahora muchos permanecen vacantes, dijo Rhonda Oliver, directora ejecutiva de HandsOn Greater Phoenix, una organización sin fines de lucro que se encarga del reclutamiento de voluntarios en línea.

“La gente lo vio como una forma de recibir la vacuna antes”, dijo Oliver. "Anticipamos una caída, pero simplemente no esperábamos que se cayera por un precipicio en cuestión de 24 a 48 horas como esta".

El miércoles, el primer día de la nueva elegibilidad, solo 70 de los 145 voluntarios programados aparecieron en State Farm Stadium en Glendale, y decenas de personas se retiraron antes o no se presentaron. Oliver dijo que eso suponía una carga injusta para los voluntarios que se presentaban y no podían tomar descansos.