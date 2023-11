Marcó caso de aborto el camino de Mike Johnson hacia presidencia del Parlamento

The New York Times | Mike Johnson, ahora presidente de la Cámara de Representantes, emprendió un litigio cuando era un joven abogado que resultó fundamental para su carrera y para el movimiento legal conservador. The New York Times | Por primera vez, los conservadores cristianos modernos tienen como interlocutor no sólo a un aliado fiable, sino a uno de sus soldados de infantería más tenaces.

Aquel verano, durante cuatro días, las mujeres acudieron a un bufete de abogados de Baton Rouge (Los Ángeles) para compartir sus historias con el modesto asociado que acababa de terminar la carrera de Derecho. Le contaron que los suelos de la clínica abortista en la que trabajaban estaban salpicados de sangre seca. Los instrumentos quirúrgicos estaban tan oxidados que dejaban rayas naranjas en la mano. Las pacientes gritaban de dolor mientras los bruscos médicos les practicaban el aborto. Algunas mujeres eran llevadas a sus coches todavía mareadas por los sedantes. Para muchos habitantes de Luisiana, las acusaciones contra la Clínica Delta de Baton Rouge fueron una sombría confirmación de lo que ya sospechaban. Para la joven abogada, el caso era también una oportunidad. Con apenas 20 años, Mike Johnson ya era una estrella en ascenso en el movimiento antiabortista de Luisiana. La demanda de su bufete contra Delta, presentada a finales de 1998 en nombre de una paciente, alegando que un aborto allí practicado la había dejado herida e infectada, desató el furor. Con la ayuda de Johnson, una investigación de la televisión local llevó al gobernador republicano de Luisiana a declarar una emergencia de salud pública. Fue el primer triunfo de Johnson en una dura batalla de dos décadas contra la clínica Delta -y contra el aborto en general- que se convertiría en una de las cruzadas más animadas de su vida pública. "Creo que la clínica Delta fue el punto de inflexión para Mike", dijo Gene Mills, presidente de Louisiana Family Forum, un influyente grupo conservador. "Estaba interesado e implicado, pero cuando aparecieron esas pruebas, intervino y sacó esa información al gobierno". El caso Delta no sólo situó a Johnson en el centro de las batallas por el aborto que asolaban el Sur. Puso en marcha la carrera que le llevaría finalmente a la Cámara de Representantes de EE.UU., donde fue elegido presidente el mes pasado con el apoyo unánime de los legisladores republicanos, exhaustos y divididos. En los años intermedios, como abogado y político, Johnson desempeñó un influyente papel entre bastidores en los esfuerzos nacionales por reafirmar los valores religiosos en la plaza pública, luchando por defender la oración en las escuelas y resistirse a la expansión de los derechos de los homosexuales, al tiempo que reducía el acceso al aborto. Ahora, por primera vez en la historia, los conservadores cristianos modernos tienen en la oficina del portavoz no sólo a un aliado fiable, sino a uno de sus soldados de infantería más tenaces. "Es el orador más conservador que hemos visto en los tiempos modernos, probablemente de todos los tiempos", dijo Tony Perkins, un compatriota de Luisiana que es presidente del Family Research Council, con sede en Washington, y que, como legislador estatal hace dos décadas, trabajó estrechamente con Johnson. "Aprobé muchas leyes sobre estos temas, muchas de las cuales fueron rechazadas", añadió. "Ahora las cosas están llegando a los tribunales, y es en gran parte debido a los litigios de abogados como Mike". Johnson no quiso ser entrevistado para este artículo. Pero tanto sus aliados como sus oponentes le describieron en las entrevistas como alguien que creía que la guerra cultural podía ganarse por desgaste, mediante una resistencia legislativa y jurídica progresiva. Durante años, después de la polémica del Delta, Johnson ayudó a redactar y defender sucesivas leyes de Luisiana destinadas a regular estrictamente a los proveedores de abortos, contribuyendo a que el aborto fuera cada vez más inaccesible en el estado, aunque el procedimiento siguiera siendo técnicamente legal. El año pasado, los abogados de Alliance Defending Freedom, el grupo cristiano de defensa legal en el que Johnson trabajó durante casi una década, lograron la victoria más largamente buscada por los conservadores en la guerra del aborto: persuadir a la recién ampliada mayoría conservadora del Tribunal Supremo para que anulara el caso Roe contra Wade y permitiera a estados como Luisiana ilegalizar en gran medida el aborto. El ascenso de Johnson a la presidencia se produce mientras los republicanos se enfrentan a la consiguiente reacción. Impulsados por el enfado de los liberales y de muchos votantes indecisos en las elecciones de 2022, los demócratas pretenden convertir el derecho al aborto en el tema central de la próxima campaña presidencial, con la esperanza de derrotar al mismo tiempo a la inestable mayoría republicana del Sr. Johnson en la Cámara de Representantes el próximo otoño. El pasado martes, los demócratas aprovecharon la ira de los votantes por las amenazas al derecho al aborto para obtener victorias en los estados más disputados, como Virginia y Pensilvania, y en bastiones republicanos como Ohio y Kentucky. "Ha estado al frente del movimiento de la derecha religiosa durante mucho tiempo", dijo Marjorie Esman, ex directora de la sección de Luisiana de la Unión Americana de Libertades Civiles y antigua compañera de batalla de Johnson. "Y ese movimiento es ahora, obviamente, algo ascendente. En ese sentido, su mayor impacto empieza ahora". El camino que Dios había planeado Incluso antes de graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Luisiana en 1998, el futuro orador se había metido en un mundo de influyentes figuras conservadoras de edad avanzada, en un estado que se agitaría con enfrentamientos sobre el lugar adecuado de la religión en la vida pública. Como estudiante de Derecho, Johnson fue voluntario en el Foro de la Familia de Luisiana, que se convertiría en una poderosa fuerza de presión para los pastores y congregaciones cristianas conservadoras del estado. Trabajó en la fallida campaña al Senado de Woody Jenkins, político republicano contrario al aborto y propietario de una cadena de televisión en Baton Rouge, y llegó a conocer a Perkins, legislador estatal en aquella época y antiguo periodista de la cadena de Jenkins. El primer trabajo jurídico del Sr. Johnson fue en el bufete familiar de Thomas Benton, un abogado católico romano activo en los círculos antiabortistas, que se convirtió en su mentor. Ambos trabajaron para ayudar a los legisladores estatales a redactar leyes contra el aborto. "Me acogieron como si fuera suyo", diría de la familia Benton, "y me ayudaron a ponerme en el camino que Dios había planeado mucho antes". En 1998, el bufete se hizo cargo del caso de una joven llamada Roxie Daniels. Ella y su madre, Jane Stelly, alegaron que un aborto fallido en Delta les había provocado una peligrosa infección que requirió hospitalización y una histerectomía de urgencia. La madre y la hija demandaron a Delta por el aborto chapucero. Presentaron otra demanda contra el hospital en el que Daniels fue tratada posteriormente, solicitando daños y perjuicios por la "muerte por negligencia de su hijo no nacido", según una demanda. La clínica de Baton Rouge ya era un pararrayos para los activistas antiaborto. En 1985 fue objeto de un atentado incendiario y posteriormente de protestas que se saldaron con cientos de detenciones. Aunque Delta tuvo que hacer frente a repetidas acusaciones de atención deficiente y condiciones peligrosas, la clínica siguió funcionando. El caso Daniels sería diferente. Apoyándose en los testimonios de antiguos empleados, Johnson y sus aliados presentarían a Delta como un sustituto de todos los proveedores de abortos, una demostración de que "la propia expresión 'atención al aborto' es un oxímoron", como Johnson dijo en su podcast el año pasado. Un empleado del hospital donde estaba siendo tratada la Sra. Daniels instó a la Sra. Stelly a que llamara a los Sres. Benton y Johnson para pedirles ayuda, aconsejándoles que eran "cristianos, los dos, y están muy en contra de las clínicas abortistas", recordó la Sra. Stelly en una entrevista. Los abogados no tardaron en ir al hospital a verla, y más tarde la llevaron a la iglesia y le organizaron un mitin político. "Los abogados entraron en mi vida y las cosas cambiaron mucho", dijo. A las pocas semanas de presentar la demanda, Johnson consiguió que Daniels y Stelly fueran entrevistadas en el Canal 9 de Baton Rouge, ocultando sus identidades, como en la demanda contra Delta. La capital del estado de Luisiana era un mundo pequeño: La reportera, Julie Baxter, había trabajado con el Sr. Perkins durante su carrera televisiva. Según la Sra. Stelly, un trabajador de la clínica que vio la emisión se puso en contacto con el bufete Benton. "Iba a dimitir en ese mismo momento", recordó la Sra. Stelly, pero los abogados "le pidieron que no dimitiera en ese mismo instante". En lugar de eso, la trabajadora permitió a la Sra. Baxter y a un fotógrafo entrar en Delta fuera de horario. En un segmento de seguimiento, la Sra. Baxter emitió imágenes granuladas del interior de Delta: mangueras quirúrgicas sucias, dilatadores oxidados, una sala de recuperación manchada de sangre seca. Aunque la Sra. Daniels no fue identificada en la demanda contra Delta, que permanece sellada, un vídeo publicado en Internet indica que posteriormente participó en una entrevista de seguimiento con la Sra. Baxter en la que se la nombraba y se mostraba su rostro; la demanda contra el hospital también se presentó con el nombre real de la Sra. Daniels. No fue posible contactar con ella. La Sra. Baxter, que ahora se hace llamar Julie Baxter Payer, dijo que estaba "siguiendo los hechos tal como eran". Y añadió: "Toda la cuestión era cómo regular los abortos sin crear un impedimento para las mujeres que quieren abortar". Las imágenes causaron sensación en Baton Rouge. Sin embargo, una inspección sorpresa ordenada por el gobernador de Luisiana no encontró motivos para actuar. (Uno de los antiguos empleados de Delta atestiguaría más tarde que los trabajadores de la empresa entretuvieron a los inspectores y ocultaron equipos sucios). La demanda de Daniels rebotó por los tribunales de Luisiana durante al menos una década, según Yigal Bander, abogado de Delta en aquella época. No está claro cómo se resolvió el caso, aunque el Sr. Bander no recordaba ninguna sentencia o acuerdo contra la clínica. "No estaban realmente interesados en el caso", dijo Bander refiriéndose a los abogados de Benton. "Les interesaba causar un gran revuelo" y "hacer que el gobierno acosara a Delta". Johnson entró en acción. Pidió al Sr. Perkins que patrocinara un nuevo proyecto de ley, que él ayudó a redactar, para someter a las clínicas abortistas a las mismas normas que los centros de cirugía ambulatoria, que suelen realizar procedimientos más invasivos. Dejando a un lado la cuestión de la legalidad del aborto, argumentaron, las normas eran necesarias para proteger a las mujeres. El proyecto de ley no sólo exigía la concesión de licencias y la realización de inspecciones periódicas, sino que imponía una serie de nuevos y costosos requisitos, desde la dotación de personal hasta la distribución y la iluminación de las clínicas. Era un "proyecto de ley muy sencillo", dijo Perkins a sus colegas, y añadió que las clínicas abortistas "no han tenido ningún tipo de regulación." Algunos legisladores parecían escépticos, recordó más tarde el Sr. Perkins, pues creían que regular las clínicas abortistas las legitimaba. Pero después de ponerles un vídeo de Canal 9, se acabó el debate. El proyecto de ley se aprobó sin apenas oposición. Demandas y legislación El caso Delta puso al Sr. Johnson, todavía un joven abogado, al frente de una estrategia legal emergente para los conservadores religiosos. Tras fracasar en su intento de persuadir a los tribunales para que ilegalizaran el aborto, empezaron a aprobar leyes estatales que enredaban a las clínicas en una red de costosas regulaciones, abriendo más puertas a investigaciones gubernamentales y demandas privadas. Los defensores del derecho al aborto lo llamaron TRAP (Targeted Regulation of Abortion Providers). Luisiana, donde incluso la mayoría de los políticos demócratas se oponían al aborto, se convirtió en "un modelo para otros estados", como dijo más tarde el Sr. Johnson. El Sr. Johnson asesoró a los legisladores sobre otros proyectos de ley destinados a imponer nuevas normas en torno a las clínicas, al tiempo que ejercía presión pública sobre los funcionarios estatales para que las investigaran. Siguió recopilando declaraciones juradas de antiguos trabajadores de Delta, y cuando una junta médica estatal puso a uno de los antiguos médicos de la clínica en libertad condicional indefinida, el Sr. Johnson dijo a los periodistas que la decisión "no va lo suficientemente lejos." En 2001, tras un incendio en Delta, la clínica ocupó temporalmente otro local. Los activistas antiabortistas grabaron a un trabajador de Delta ofreciendo a un informante medicamentos abortivos allí mismo, y luego afirmaron que el trabajador había infringido la ley porque el lugar no estaba autorizado para prestar servicios de aborto. El Sr. Johnson planteó sus preocupaciones al fiscal general de Luisiana e incluso a la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos. "Nuestro estado de Luisiana estaba encubriendo a estos criminales", dijo Richard Mahoney, uno de los activistas. "Y Mike Johnson los desenmascaró". En 2009, el Sr. Johnson escribió a los funcionarios de salud pública de Luisiana exigiendo una nueva investigación de Delta, citando su "bien documentado historial de peligroso incumplimiento de las leyes federales y estatales". Las autoridades sanitarias, respaldadas por las leyes que él había contribuido a inspirar, llevaron a cabo una inspección sin previo aviso, exigiendo finalmente a Delta el pago de unos miles de dólares en multas y la subsanación de una serie de infracciones. Eso no fue suficiente para el Sr. Johnson, que obtuvo el informe de los funcionarios de Delta e insistió en que demostraba que estaban obligados a cerrar la clínica. "Tenía un historial de uso de tácticas y argumentos jurídicos -a veces argumentos jurídicos novedosos- para perseguir a las clínicas abortistas", dijo Michelle Erenberg, directora ejecutiva de Lift Louisiana, una organización que defiende los derechos reproductivos. Aunque algunos defensores del derecho al aborto admiten que Delta tuvo a veces problemas de salud y seguridad, consideraron que los ataques del Sr. Johnson formaban parte de una estrategia para imponer una normativa tan variada y extensa que las clínicas no pudieran funcionar sin generar una larga lista de infracciones, muchas de ellas menores. Los detractores del aborto utilizaron la noción de que había "operadores malos" para conseguir más regulaciones, dijo Ellie Schilling, una abogada de Luisiana que trabajó en litigios por el derecho al aborto contra el Sr. Johnson. "Pretendía ser circular". Para entonces, la labor jurídica de Johnson se había ampliado. En 2002, se unió al Alliance Defense Fund, rebautizado Alliance Defending Freedom una década después, que se opone al aborto, los derechos de los homosexuales y la separación de Iglesia y Estado. En sus años en el grupo, Johnson participó en más de 25 casos, acumulando un historial variado. Defendió las matrículas de "elige la vida" y a los manifestantes a favor de las clínicas abortistas, presentó amicus curiae contra la industria de la pornografía y ayudó a elaborar un proyecto para las ciudades que querían restringir los clubes de adultos y los videoclubs. En 2015, el Tribunal Supremo dictaminó que la Constitución garantizaba el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, invalidando una serie de prohibiciones estatales, incluida la de Luisiana, que Johnson había defendido en los tribunales durante años. En un discurso dirigido a los líderes religiosos de Luisiana ese verano, adoptó una visión casi apocalíptica de la sentencia. "Ustedes son lo que queda del cristianismo en Estados Unidos", advirtió. Viendo los resultados Para entonces, Johnson estaba defendiendo otra ley de clínicas de Luisiana, una batalla que resultaría ser la última batalla de los defensores del aborto. La ley, conocida como Ley 620, exigía que los médicos abortistas tuvieran privilegios de admisión en un hospital cercano. Los médicos de las clínicas suelen tener dificultades para conseguir este tipo de acuerdos, en parte porque la escasez de complicaciones derivadas de los abortos hace que las clínicas no ofrezcan a los hospitales una fuente de ingresos fiable. Una ley casi idéntica en Texas estaba ayudando a forzar el cierre de más de la mitad de las clínicas abortistas de ese estado; los enemigos del aborto vieron una oportunidad similar en Luisiana, donde solo cinco clínicas abortistas seguían funcionando, entre ellas Delta. En 2014, los proveedores de aborto demandaron para bloquear la ley de privilegios, en el caso que se conocería como June Medical Services contra Russo. Cuando las leyes de ambos estados se impugnaban ante los tribunales federales, Johnson, que por entonces ejercía la abogacía privada, se unió al equipo jurídico que defendía la ley de Luisiana, en estrecha colaboración con un abogado llamado Kyle Duncan, compatriota suyo y defensor de la libertad religiosa. Duncan -que más tarde sería nombrado miembro del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, fuente de sentencias de extrema derecha- "hizo todo el trabajo intelectual del caso", recuerda Ilene Jaroslaw, abogada neoyorquina que representó a los demandantes en junio de Medical. "Mike tenía los contactos con los distintos testigos del movimiento antiabortista". Un juez de distrito rechazó los argumentos de su equipo de una manera ahora familiar, dictaminando en 2017 que la ley de Luisiana no cumplía "ninguna función relevante de acreditación" y "gravaría drásticamente el derecho de las mujeres a elegir el aborto." (La ley de Texas fue anulada en 2016.) Mientras el caso de junio estaba en apelación, el Sr. Johnson, que ahora sirve en el Congreso, lideró a otros legisladores republicanos en un informe amicus. Hablando fuera de la Corte Suprema en marzo de 2020, después de los argumentos orales en el caso, el Sr. Johnson lanzó una letanía ahora familiar sobre la clínica Delta: los "horribles abusos", el video de instrumentos oxidados y mesas de operaciones ensangrentadas, los trabajadores que "testificaron bajo juramento sobre las atrocidades de lo que sucede dentro de estas clínicas." Una mayoría de 5 a 4 del tribunal no se inmutó y declaró inconstitucional la Ley 620 de Luisiana. Sin embargo, sólo unos meses después, la campaña antiaborto de la derecha daría sus frutos. Cuando la jueza Ruth Bader Ginsburg murió en septiembre de 2020, fue sustituida por Amy Coney Barrett, una jurista conservadora de confianza y una vieja amiga del Sr. Johnson en Luisiana. En 2022, el Tribunal anuló el caso Roe contra Wade. El Sr. Johnson también triunfó finalmente. Tras la decisión del tribunal, y después de un último espasmo de desafíos legales, las tres últimas clínicas abortistas de Luisiana, incluida Delta, cerraron sus puertas. El pasado mes de junio, el edificio de ladrillo de una planta de Delta en Baton Rouge fue vendido a activistas antiabortistas.