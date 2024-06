Marca Obama un hito en la construcción del Centro Presidencial

The New York Times | "Cuando empezamos esto, no estaba seguro de que se fuera a hacer nunca", dijo Barack Obama bromeando el lunes en las obras de su centro presidencial en Chicago

Chicago.- En lo que a proyectos de construcción se refiere, el centro presidencial de Barack Obama no ha sido el más rápido ni el más sencillo. Ni mucho menos. Pero este lunes, 3 mil 317 días después de que Obama anunciara sus planes de construirlo en Chicago, el expresidente estuvo en la ciudad para celebrar que la esperada estructura había alcanzado su altura máxima, elevándose 225 pies sobre la zona sur de la ciudad. Si todo va según lo previsto, el centro abrirá sus puertas al público en 2026. "Cuando empezamos esto, no estaba seguro de que fuera a terminarse nunca", bromeó Obama antes de firmar con un rotulador negro una viga que se instalará en el centro, donde ya han comenzado los trabajos de albañilería y fontanería. Muchos habitantes de Chicago celebraron en 2015 el anuncio de Obama de que el centro se construiría en su ciudad, donde trabajó como organizador comunitario y ganó las elecciones a la Asamblea General de Illinois y al Senado de Estados Unidos. Pero conseguir el proyecto resultó ser la parte fácil. Tras el anuncio, Obama tardó cerca de un año en decidir en qué terreno construir, y finalmente se decidió por unos terrenos en Jackson Park, cerca del lago Michigan y de la Universidad de Chicago. Los residentes expresaron su preocupación por el aburguesamiento, y los defensores de los parques presentaron una demanda federal argumentando que el centro era un uso indebido de terrenos públicos. La ceremonia de colocación de la primera piedra en 2021 tuvo lugar más de un mandato presidencial completo después de que Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, dejara el cargo. Pero las instalaciones han ido tomando forma y la zona sur se ha ido preparando para la afluencia de turistas que se espera que traiga el museo. La estructura de hormigón se eleva sobre la avenida Stony Island y la fachada de piedra va tomando forma. La ceremonia de este lunes se celebró en un momento político incierto. Muchas encuestas muestran que el presidente Biden, que fue vicepresidente de Obama, va por detrás del expresidente Donald J. Trump en los principales estados indecisos. La guerra de Israel en Gaza ha dividido a la base demócrata. Y parte de la coalición que eligió a Obama para dos mandatos en la Casa Blanca ha dicho a los encuestadores que se están acercando a los republicanos. Obama no se refirió a estas cuestiones durante el breve acto, en el que agradeció a los trabajadores de la construcción sus esfuerzos y habló de la importancia de los obreros estadounidenses, pero no aceptó preguntas de los periodistas. "Todos los días, en todo el país, aquí en Chicago, los trabajadores se ponen las botas y el casco y hacen su trabajo, hacen que las cosas sucedan, y muchas veces lo damos por sentado", dijo Obama a los trabajadores, añadiendo que "esperemos que en las próximas décadas, cada vez que la gente pase por aquí, vea un poco de vuestro trabajo". Ernest Brown, presidente de Brown & Momen, uno de los contratistas que dirigen la construcción, dijo que la estructura se estaba construyendo para durar, y que "por dentro es simplemente un espacio espectacular." "Debido a Covid, ha llevado mucho tiempo conseguir determinados materiales, por lo que hemos tenido que planificar y comprar con antelación, y todo está saliendo a la perfección", dijo Brown, que estimó que las obras durarían un año y medio más. El Sr. Obama ha esbozado una visión para el campus de 19 acres de su centro que incluye algunos de los adornos habituales de las bibliotecas presidenciales, como una réplica del Despacho Oval y exposiciones de su época en la Casa Blanca. Pero los planes también prevén espacios de reunión, un huerto, un gimnasio y una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago. Obama, que aún posee una casa en el South Side pero pasa la mayor parte del tiempo en Washington, ha descrito las instalaciones no sólo como un museo, sino también como un lugar de encuentro para la gente del barrio y un campo de entrenamiento para futuros líderes. El Centro Presidencial Obama no será una biblioteca presidencial oficial ni estará gestionado por la Administración Nacional de Archivos y Registros. Rompiendo un precedente reciente, el Sr. Obama optó en su lugar por una instalación de gestión privada que recibiría algunos artefactos en préstamo de los archivos, un enfoque que ha preocupado a algunos historiadores. Los Archivos Nacionales gestionan lo que denominan la "primera biblioteca presidencial totalmente digital" sobre el mandato de Obama.