Máquinas multimillonarias son el centro de la rivalidad EU-China

Son cajas blancas lisas, aproximadamente del tamaño de grandes furgonetas de carga, y ahora están en el centro del conflicto tecnológico entre Estados Unidos y China.

Mientras Estados Unidos intenta frenar los avances tecnológicos de China que podrían ayudar a su ejército, las complejas máquinas litográficas que imprimen intrincados circuitos en chips informáticos se han convertido en un punto de estrangulamiento clave.

Las máquinas son fundamentales para los esfuerzos de China por desarrollar su propia industria de fabricación de chips, pero China aún no dispone de la tecnología para fabricarlas, al menos en sus formas más avanzadas. Esta semana, las autoridades estadounidenses han tomado medidas para frenar el avance de China hacia ese objetivo, prohibiendo a las empresas de todo el mundo el envío de nuevos tipos de máquinas de fabricación de chips a China, a menos que obtengan una licencia especial del gobierno estadounidense.

Esta medida podría suponer un duro golpe para las ambiciones chinas de fabricación de chips. También es una inusual flexión del poder regulador estadounidense. Los funcionarios estadounidenses adoptaron la postura de que podrían regular los equipos fabricados fuera de Estados Unidos si contienen aunque sólo sea una pieza de fabricación estadounidense.

Esta decisión otorga a las autoridades estadounidenses un nuevo poder sobre las empresas de los Países Bajos y Japón, donde se fabrica parte de la maquinaria más avanzada para chips. En concreto, las normas estadounidenses detendrán ahora los envíos de algunas máquinas que utilizan tecnología ultravioleta profunda, o DUV, fabricadas principalmente por la empresa holandesa ASML, que domina el mercado de la litografía.

Vera Kranenburg, investigadora sobre China en el Instituto Clingendael, un grupo de reflexión holandés, dijo que, aunque ASML había dejado claro que cumpliría la normativa, la empresa ya estaba sufriendo las consecuencias de una normativa anterior que le prohibía exportar una máquina litográfica más sofisticada a China.

"Por supuesto, no están contentos con los controles a la exportación", dijo.

Tras verse de nuevo inmersa en la geopolítica, ASML ha sido prudente en su respuesta, afirmando en un comunicado esta semana que cumple todas las leyes y normativas de los países en los que opera. Peter Wennink, Director General de ASML, ha declarado que la empresa no podrá enviar determinadas herramientas a "sólo un puñado" de fábricas de chips chinas. Pero "siguen siendo ventas que teníamos en 2023 las que no tendremos en 2024", añadió.

En un comunicado, la ministra holandesa de Comercio Exterior, Liesje Schreinemacher, dijo que Holanda comparte las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos y que intercambia continuamente información con este país, pero que "en última instancia, cada país decide por sí mismo qué restricciones a la exportación imponer". Señaló las restricciones más permisivas anunciadas por el gobierno holandés en junio.

Un portavoz del Departamento de Comercio estadounidense declinó hacer comentarios.

La tecnología de ASML ha hecho posible un salto en la potencia informática mundial. La precisión cada vez mayor de sus máquinas -que tienen decenas de miles de componentes y cuestan cientos de millones de dólares cada una- ha permitido que los circuitos de los chips sean cada vez más pequeños, lo que permite a las empresas empaquetar más potencia informática en un diminuto trozo de silicio.

La tecnología también ha proporcionado a Estados Unidos y sus aliados una importante fuente de influencia sobre China, ya que los gobiernos compiten por convertir los avances tecnológicos en ventajas militares. Aunque Pekín está invirtiendo dinero en la industria de los semiconductores, los equipos de fabricación de chips chinos siguen estando muchos años por detrás de la destreza de ASML y otros proveedores clave de maquinaria, como Applied Materials y Lam Research en Estados Unidos y Tokyo Electron y Canon en Japón.

Pero los esfuerzos de Estados Unidos por aprovechar esta ventaja tecnológica contra China parecen estar tensando las alianzas. En Europa, los responsables gubernamentales coinciden cada vez más con Estados Unidos en que China representa una amenaza geopolítica y económica. Pero siguen mostrándose cautelosos a la hora de perjudicar a sus propias empresas bloqueándoles el acceso a China, uno de los mercados tecnológicos más grandes y dinámicos del mundo.

La tecnología holandesa, en particular, ha sido objeto de una campaña de presión de varios años por parte de Estados Unidos. En 2019, la administración Trump persuadió a los holandeses para que bloquearan los envíos a China de la máquina más puntera de ASML, que utiliza tecnología ultravioleta extrema.

Tras meses de presiones diplomáticas por parte de la administración Biden, los gobiernos de Holanda y Japón acordaron en enero que también frenarían de forma independiente las ventas a China de algunas máquinas de litografía ultravioleta profunda y otros tipos de equipos avanzados de fabricación de chips.

Estados Unidos y sus aliados han considerado las ventas de máquinas de litografía ultravioleta profunda como un riesgo menor para la seguridad nacional. Los chips que producen son considerablemente menos avanzados que los construidos con las máquinas más punteras, que ahora alimentan los últimos smartphones, superordenadores y modelos de Inteligencia Artificial.

Pero esa posición se puso a prueba este verano cuando una empresa china utilizó la tecnología de litografía ultravioleta profunda de ASML junto con otras máquinas avanzadas para superar una barrera tecnológica que las autoridades estadounidenses esperaban impedir que China alcanzara.

En agosto, el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei lanzó inesperadamente un nuevo teléfono inteligente que contenía un chip fabricado en China con unas dimensiones de transistor de siete nanómetros, sólo un par de generaciones tecnológicas por detrás de los últimos chips fabricados en Taiwán. Los analistas han llegado a la conclusión de que la empresa china Semiconductor Manufacturing International Corporation fabricó el chip utilizando la maquinaria holandesa de litografía ultravioleta profunda.

Gregory C. Allen, experto en tecnología del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank de Washington, dijo que las nuevas normas de control de las exportaciones se habían estado preparando mucho antes del anuncio de Huawei. Pero, dijo, el desarrollo "ayudó a los líderes de todo el gobierno de EE.UU. a entender que no había más tiempo que perder y que se necesitaban urgentemente controles actualizados."

El Sr. Allen dijo que los controles no necesariamente quebrarían de inmediato a los fabricantes de chips más avanzados de China, puesto que ya habían almacenado una gran cantidad de maquinaria avanzada. Pero "restringiría drásticamente" su capacidad para fabricar los tipos más avanzados de semiconductores, como los chips de siete nanómetros, dijo.

De momento, ASML sigue haciendo negocios con China. En su informe de resultados de esta semana, ASML declaró que las ventas a China se habían disparado en el tercer trimestre hasta representar el 46% del total mundial de la empresa, muy por encima de los niveles históricos.

Los analistas de TD Cowen estimaron que las ventas de ASML en China alcanzarían los 5.500 millones de euros (unos 5.800 millones de dólares) este año, más del doble que el año pasado. El año que viene, los nuevos controles a la exportación podrían recortar entre un 10% y un 15% los ingresos de la empresa en China, según sus previsiones.

Roger Dassen, director financiero de ASML, dijo en la llamada de resultados que la mayoría de los pedidos que ASML estaba completando este año se habían realizado en 2022 o incluso el año anterior, y eran en gran parte para máquinas que fabricarían tipos de chips ligeramente más antiguos.

Todos los envíos estaban "muy dentro de los límites de la normativa de exportación", dijo el Sr. Dassen.

En el caso de las máquinas que se enfrentan a las nuevas restricciones estadounidenses, la empresa neerlandesa no podrá suministrar piezas de recambio ni ayudar en el mantenimiento de esos sistemas. Esto significa que es probable que las empresas chinas tengan problemas de fabricación en algún momento.

Según Joanne Chiao, analista de semiconductores de TrendForce, una empresa de estudios de mercado, estas costosísimas máquinas dependen de un soporte regular de software y mantenimiento para seguir produciendo chips.

ASML no es el único proveedor de equipos afectado por las últimas restricciones. Otros tipos de máquinas avanzadas que son esenciales para producir los chips más avanzados, como las de las empresas estadounidenses Applied Materials y Lam Research, están detalladas en las últimas restricciones.

En una conferencia telefónica celebrada el miércoles, Lam declaró que los ingresos procedentes de China se dispararon un 48% en su primer trimestre fiscal, ya que las empresas se abastecieron de máquinas para fabricar tanto chips maduros como productos avanzados. Lam ya había calculado que las restricciones a las ventas a China reducirían los ingresos de este año en 2.000 millones de dólares; los directivos añadieron que la ampliación de las normas publicada esta semana no cambiaría sustancialmente esa estimación.

Un portavoz de Applied Materials dijo que la empresa seguía estudiando las nuevas normas para evaluar su posible impacto.