Mapas del eclipse solar total de abril de 2024

Por coincidencia cósmica, la Luna y el Sol aparecen aproximadamente del mismo tamaño en el cielo. Cuando la luna bloquee el resplandor del sol, la atmósfera exterior de éste, o corona, será brevemente visible.

A continuación encontrará varios mapas de la trayectoria del eclipse, así como imágenes de lo que podrá experimentar durante el acontecimiento.

¿Dónde puedo ver el eclipse total?

El eclipse comenzará al amanecer sobre el océano Pacífico, atravesará México y cruzará Estados Unidos desde Texas hasta Maine. La mayor parte de Norteamérica verá un eclipse parcial, pero los espectadores que se encuentren dentro de la sombra más profunda -una franja que se desliza desde Mazatlán (México) hasta la costa de Terranova, cerca de Gander (Canadá)- experimentarán un eclipse solar total.

Los espectadores que se encuentren dentro de la trayectoria del eclipse total pueden notar un descenso de la temperatura, una calma o un cambio en el viento, la aparición de planetas brillantes en el cielo y el aquietamiento de aves y otros animales salvajes.

Muchas ciudades se encuentran dentro de la trayectoria del eclipse total, como se muestra a continuación, cuya anchura varía entre 108 y 122 millas.