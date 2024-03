Mantiene Suprema Corte de EU a Trump en boleta electoral de Colorado

La Corte Suprema dictaminó el lunes que el presidente Donald J. Trump debería permanecer en la boleta primaria de Colorado, rechazando una impugnación de su elegibilidad para otro mandato que podría haber alterado la carrera presidencial al sacarlo de las boletas en todo el país.

Aunque los jueces ofrecieron diferentes razones, la decisión fue unánime.

La decisión fue el fallo más importante del tribunal en relación con una elección presidencial desde que Bush contra Gore entregó la presidencia a George W. Bush en 2000.

El caso surgió de una impugnación presentada por seis votantes de Colorado que buscaban descalificar a Trump de la boleta para las primarias republicanas del estado con base en la Sección 3 de la 14ª Enmienda. La disposición fue adoptada después de la Guerra Civil para prohibir a quienes habían jurado “apoyar la Constitución de los Estados Unidos” ocupar cargos públicos si luego “habían participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o habían brindado ayuda o consuelo a sus enemigos”.

Un juez de primera instancia de Colorado dictaminó que Trump había participado en una insurrección, pero aceptó su argumento de que la Sección 3 no se aplicaba al presidente ni a la oficina de la presidencia.

La Corte Suprema de Colorado confirmó la primera parte del fallo: que Trump había participado en una insurrección. Entre sus esfuerzos, como se detalla en las opiniones de los tribunales: proponerse anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020; intentar alterar el recuento de votos; fomentar listas falsas de electores en competencia; presionar al vicepresidente para que viole la Constitución; y llamando a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio.

Pero la mayoría de la Corte Suprema de Colorado revocó la parte de la decisión del juez de primera instancia que decía que la Sección 3 no se aplicaba al presidente ni a la presidencia.

Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que interviniera, exponiendo más de media docena de argumentos sobre por qué el tribunal estatal se había equivocado y diciendo que su destitución anularía la voluntad de los votantes.

“El tribunal debería poner fin rápido y decisivo a estos esfuerzos de descalificación de votos, que amenazan con privar de sus derechos a decenas de millones de estadounidenses y que prometen desatar el caos y el caos si otros tribunales estatales y funcionarios estatales siguen el ejemplo de Colorado y excluyen al probable candidato presidencial republicano. candidato de sus boletas”, decía el informe de Trump.

Su principal argumento ante la Corte Suprema de Estados Unidos fue que el presidente no era uno de los funcionarios cubiertos por la Sección 3, que no menciona ese cargo por su nombre.

La disposición completa dice: “Ninguna persona será senador o representante en el Congreso, o elector de presidente y vicepresidente, ni ocupará ningún cargo, civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier estado, que, habiendo tomado previamente un juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, habrá participado en insurrección o rebelión contra el mismo, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”.

Agrega: "Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha discapacidad".

Es cierto que ni el presidente ni la presidencia se mencionan con tantas palabras. Pero la Corte Suprema de Colorado dijo que eso no tenía importancia dadas las frases generales de la disposición (“un oficial de los Estados Unidos” y “cualquier cargo, civil o militar”).

“El presidente Trump nos pide que sostengamos”, escribió la mayoría en una opinión sin firmar, “que la Sección 3 descalifica a todo insurrecto que rompa el juramento, excepto el más poderoso, y que prohíba a los que rompan el juramento prácticamente todos los cargos, tanto estatales como federales, excepto el el más alto del país. Ambos resultados son inconsistentes con el lenguaje sencillo y la historia de la Sección 3”.

La Corte Suprema del Estado abordó varias otras cuestiones. El Congreso no necesita actuar antes de que los tribunales puedan descalificar a candidatos, afirmó. La elegibilidad de Trump no es el tipo de cuestión política que está fuera de la competencia de los tribunales. El informe de la Cámara del 6 de enero fue debidamente admitido como prueba. El discurso de Trump ese día no estuvo protegido por la Primera Enmienda.

El caso Trump v. Anderson, núm. 23-719, no es el único relacionado con Trump en el expediente de la Corte Suprema. Los jueces dijeron la semana pasada que decidirían si tenía inmunidad procesal por su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio, retrasando los procedimientos judiciales en su caso penal mientras consideran el asunto. Y los jueces ya acordaron decidir sobre el alcance de un cargo central en el caso federal de interferencia electoral contra Trump, cuyo fallo se emitirá en junio.

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó por unanimidad un fallo de la Corte Suprema de Colorado que prohibía al expresidente Donald J. Trump participar en las elecciones primarias. La opinión es “per curiam”, lo que significa que es en nombre de todo el tribunal.