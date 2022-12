Mantiene Louisiana a presos tras las rejas pese a haber cumplido sus condenas

Nueva Orleans.- El juez le dijo a Johnny Traweek que había cumplido su sentencia, siete meses, por golpear a alguien con una cacerola en una pelea de borrachos, y luego sugirió que podría ser liberado de la prisión de Orleans Parish a medianoche.

Traweek comenzó a regalar sus pertenencias en la cárcel: una manta, dos sudaderas naranjas, ramen, refrescos. Luego esperó hasta las últimas horas del 2 de mayo de 2018, su último día legal tras las rejas.

Llegó la medianoche, se fue la medianoche. Alrededor de las cuatro de la mañana, Traweek estaba acostado en la cama, con los ojos abiertos, cuando el personal convocó a los reclusos para el desayuno antes del amanecer. Repetiría esa rutina, incluidas las noches de insomnio, 19 días más porque el Departamento de Seguridad Pública y Correccionales de Luisiana no procesó su documentación de manera oportuna.

“Es un mal, mal presentimiento”, dijo Traweek, que ahora tiene 70 años. “Todos los días me levanto y pienso que voy a salir. Y no sucede. Sabía que no estaba allí por algún cargo, y aun así tengo que sentarme allí”.

El caso de Traweek no fue atípico ni el peor de su tipo: aproximadamente 200 reclusos están detenidos más allá de sus fechas legales de liberación en Luisiana, lo que representa entre 2 mil y 2 mil 500 de los 16 mil reclusos liberados cada año. La duración promedio del tiempo adicional fue alrededor de 44 días en 2019, según los datos correccionales internos del estado obtenidos por los abogados de los reclusos, y hasta hace poco, la línea directa pública del departamento advertía a las familias que la espera podría ser de hasta 90 días.

En la mayoría de los demás estados y ciudades, los presos y personas en libertad condicional marcados para su liberación inmediata generalmente se procesan en cuestión de horas, no días, aunque esos tiempos pueden variar, especialmente si los funcionarios deben hacer los arreglos necesarios para liberar a los delincuentes sexuales registrados. Pero en Luisiana, el problema conocido como “sobredetención” es endémico y a menudo ocurre sin explicación, disculpa o compensación, una crisis que se pasa por alto en un estado que encarcela a un porcentaje más alto de sus residentes que cualquier otro en la mayoría de los años.

La práctica también es un desperdicio. A los contribuyentes de Luisiana les cuesta alrededor de 2.8 millones de dólares al año solo en costos de vivienda, según estimaciones del departamento.

“El estado no ha hecho de la libertad, ni del dinero de los contribuyentes, una prioridad en la forma en que administran sus prisiones”, dijo William B. Most, un abogado con sede en Nueva Orleans que ha presentado dos demandas colectivas en nombre de reclusos detenidos en exceso.

“Para nuestros clientes, es una experiencia extremadamente aterradora porque no saben por qué están retenidos, cuándo serán libres o cómo pueden liberarse”, agregó. “Todo lo que saben es que no deberían estar tras las rejas”.