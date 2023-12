Maíz como combustible, el futuro de las aerolíneas

The New York Times | En EU 40% de las cosechas de maíz son convertidas en etanol The New York Times | Prueba de etanol en un laboratorio

Enormes predios de Estados Unidos están dominados por el maíz, casi 100 millones de acres, que se extienden desde Ohio hasta las Dakotas. Lo que una vez fue bosque o una pradera libre, actualmente produce el maíz que alimenta a la gente, ganado, y cuando se convierte en etanol, a los autos. Ahora, las aerolíneas del país también desean utilizar el maíz como combustible. Sus ambiciosos objetivos es probable que requieran de casi duplicar la producción de etanol, las aerolíneas aseguran que eso podría reducir sus emisiones de gas invernadero. Si logran hacerlo, podría transformar nuevamente el Cinturón del Maíz de Estados Unidos, impulsando a los agricultores y productores de etanol por igual, aunque también podrían dañar más a uno de los recursos más importantes del país: los mantos freáticos. Afectación a los mantos freáticos El maíz es un cultivo que requiere mucha agua y puede tomar cientos de galones para producir un simple galón de etanol. Aunque mientras las aerolíneas adoptan la idea de usar etanol y estén provocando que los cabilderos de los productores de etanol y maíz se encuentren presionando por obtener créditos fiscales para generar energía limpia en Washington, los acuíferos enfrentan graves peligros. En este año, United Airlines firmó un acuerdo con una empresa de etanol de Nebraska con el fin de comprar el suficiente combustible sustentable para la aviación, como se le conoce al biocombustible, para el funcionamiento de 50 mil vuelos al año. En agosto, Delta anunció un plan para crear un centro de combustible sustentable en Minnesota, un importante estado productor de maíz. La administración Biden podría decidir sobre sus incentivos fiscales para esa industria tan pronto como diciembre. “Recuerden mis palabras, en los próximos 20 años, los agricultores van a proporcionar el 95 por ciento de todo el combustible sustentable para las aerolíneas”, comentó el presidente Biden en julio. En este año, una investigación sobre información realizada por The New York Times encontró que los mantos freáticos están siendo diezmados peligrosamente en todo el país, mayormente debido al excesivo uso agrícola. Mientras el cambio climático hace que las lluvias sean menos confiables y está intensificando las sequías, la creciente demanda de etanol podría ejercer más presión en los frágiles acuíferos de Estados Unidos para ser utilizados en la irrigación. Esto es un poderoso ejemplo de un sacrificio que puede surgir mientras el mundo trata de hacer la transición de los combustibles fósiles. Costo ambiental Otras fuentes de energía pueden tener su propio costo ambiental, ya sea obteniendo los minerales y metales requeridos para construir más baterías para autos, o utilizando las reservas de los mantos acuíferos para producir etanol. Los agricultores aún pueden depender de la lluvia en la mayoría del país que produce maíz, pero en otros lados, la irrigación ha estado aumentando, impulsada por la amenaza climática y la persecución de rendimientos más confiables. El Departamento de Energía, que está diseñando las reglas que permitirán que los biocombustibles sean considerados como un combustible sustentable para la aviación, dijo en un comunicado que “el uso de agua es un componente crucial en la conversación que rodea la sustentabilidad de la bioenergía”. Mencionó un estudio realizado en el 2016 que hizo ese Departamento que concluyó que Estados Unidos podría reducir significativamente los acuíferos cambiando a la producción de biocombustible de cultivos que usan agua intensivamente como el maíz, en lugar de aumentar la producción que no requiere irrigación, como varios tipos de paja, pastos y árboles. Actualmente, casi el 40 por ciento de las cosechas de maíz en Estados Unidos son convertidas en etanol, lo cual representa un incremento del 10 por ciento a mediados de los años 2000. Esto se debe mayormente a los mandatos gubernamentales que empezaron en el 2005 requiriendo que la gasolina se mezclara con mínimas cantidades de combustible renovable. Después de ese mandato, el uso de los mantos acuíferos se disparó en algunos lugares mientras los precios del maíz también aumentaron considerablemente. Los agricultores agregaron millones de nuevos acres al cambiar al cultivo de maíz o la rotación de sus cultivos año con año. Desde hace tiempo, estudios científicos han cuestionado si el etanol elaborado con maíz es más amigable con el clima que los combustibles fósiles. Entre otras cosas, el maíz requiere una enorme cantidad de tierra, absorbe relativamente poco dióxido de carbono de la atmósfera mientras va creciendo. Plantar, fertilizar, regar, cultivar, transportar y destilar el maíz para convertirlo en etanol requiere de energía, la mayoría de la cual proviene actualmente de combustibles fósiles. Medio de transporte más contaminante Volar es una de las maneras más contaminantes para viajar; si la aviación comercial global fuera un país, podría ser el sexto contaminante más grande y estaría entre Japón y Alemania. Aunque los expertos dicen que los ambiciosos objetivos del gobierno –35 billones de galones al año de combustible sustentable para la aviación de todos los recursos para la mitad del siglo– requiere cultivos esencialmente dedicados a la energía, particularmente el maíz. Para calificar como combustible sustentable destinado a la aviación de acuerdo al programa de créditos fiscales de Biden, el combustible tiene que ser producido de una manera amigable con el clima; por ejemplo, utilizar energía renovable para el cultivo, manufactura o transporte.