Luchará Trump 'como el infierno' para aferrarse a la presidencia

Associated Press

Dalton— Con creciente desesperación, Donald Trump declaró el lunes por la noche que "lucharía como el infierno" para mantener la presidencia y pidió a los legisladores republicanos que revirtieran su derrota electoral ante Joe Biden cuando se reúnan esta semana para confirmar la votación del Colegio Electoral.

Los votantes electorales ganados por el presidente electo Biden "¡no tomarán esta Casa Blanca!" gritó mientras los partidarios vitoreaban en una manifestación al aire libre en Georgia. El propósito anunciado por Trump para el viaje era impulsar a los candidatos republicanos al Senado en la segunda vuelta de las elecciones del martes, pero pasó gran parte de su discurso quejándose amargamente de su derrota electoral, que insiste en que ganó "por mucho."

Anteriormente, en Washington, presionó a los legisladores republicanos para que objetaran formalmente el miércoles en una sesión conjunta del Congreso que confirmará la victoria de Biden en el Colegio Electoral, una confirmación de la victoria nacional de Biden el 3 de noviembre.

Aunque no recibió más que vítores el lunes por la noche, el intento de Trump de revocar las elecciones presidenciales está dividiendo al Partido Republicano. Algunos legisladores republicanos que lo respaldan están avanzando, a pesar de una avalancha de condenas por parte de funcionarios del partido actuales y anteriores que advierten que el esfuerzo está socavando la fe de los estadounidenses en la democracia. Los 10 ex secretarios de defensa vivos escribieron en un artículo de opinión que "el momento de cuestionar los resultados ha pasado".

No está claro hasta qué punto los líderes republicanos en el Congreso podrán controlar la sesión conjunta del miércoles, que podría prolongarse hasta la noche, aunque es seguro que los desafíos a las elecciones fracasarán. El propio Trump está animando a las multitudes para un mitin el miércoles cerca de la Casa Blanca.

El vicepresidente Mike Pence, quien está bajo presión para que Trump dé a conocer los resultados, será observado de cerca mientras preside en un papel ceremonial la sesión conjunta del miércoles.

"Les prometo esto: el miércoles, tendremos nuestro día en el Congreso", dijo Pence mientras hacía campaña en Georgia antes de las elecciones de segunda vuelta del martes que determinarán el control del Senado.

Trump dijo en Georgia: “Espero que nuestro gran vicepresidente nos ayude. Es un gran tipo. Por supuesto, si no lo logra, no me gustará tanto ". Añadió: "No, Mike es un gran tipo".

Uno de los republicanos de Georgia en la segunda vuelta del martes, la senadora Kelly Loeffler, quien se enfrenta al demócrata Raphael Warnock, dijo a la multitud que se unirá a los senadores que objetan formalmente la victoria de Biden. El otro republicano que busca la reelección, David Perdue, que se postula contra el demócrata Jon Ossoff, no será elegible para votar.

Trump repitió en numerosas ocasiones sus acusaciones de fraude electoral, que han sido rechazadas por funcionarios electorales, tanto republicanos como demócratas en un estado tras otro, y los tribunales hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Su ex fiscal general, William Barr, también ha dicho que no hay evidencia de fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones.

El esfuerzo del Congreso para mantener a Trump en el cargo está siendo dirigido por los senadores Josh Hawley de Missouri y Ted Cruz de Texas, junto con miembros de la Cámara de Representantes, algunos al margen del partido.

“Acabo de hablar por teléfono con @realDonaldTrump”, tuiteó la representante recientemente electa Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien está alineada con un grupo de conspiración que respalda a Trump.

"¡Quiere que llames a tu representante y senadores HOY, TODO EL DÍA!", Tuiteó el lunes. "¡No dejes que los republicanos sean el Caucus de Rendición!" Más tarde se unió al presidente en el Air Force One mientras viajaba a Georgia.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha tratado de evitar que su partido participe en esta batalla, que podría ayudar a definir al Partido Republicano en la era posterior a Trump. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un aliado de Trump, se ha negado a decir mucho públicamente al respecto.

Tanto Hawley como Cruz son posibles contendientes presidenciales en 2024, compitiendo por la base de partidarios de Trump.

Biden, hablando en un mitin en Atlanta, dijo que Trump "pasa más tiempo lloriqueando y quejándose" que trabajando para resolver la pandemia de coronavirus. Añadió con desdén: "No sé por qué todavía quiere el trabajo, no quiere hacer el trabajo".