Lucha Nikki por lidiar con el dominio de Trump sobre su partido

Nueva York.- Nikki Haley ha estado argumentando últimamente que el expresidente Donald J. Trump ha transformado el Partido Republicano en su "corralito" personal. En apariciones ante los medios de comunicación y en mítines mientras recorre el país en vísperas del Supermartes de esta semana, ha argumentado que el señor Trump ha instalado a leales en puestos clave del partido y ha impulsado cambios en las reglas de las primarias para servirse a sí mismo.

La Sra. Haley ha sugerido que el Comité Nacional Republicano corre el riesgo de convertirse en su "fondo legal" para los cuatro casos penales a los que se enfrenta. Ha dado la voz de alarma por las pérdidas que han sufrido los republicanos en todas las votaciones, con candidatos defendidos por Trump. E incluso ha dudado en sus respuestas sobre si apoyaría al candidato republicano si gana.

"Estamos en un barco con un agujero, y ese agujero es Donald Trump", declaró el miércoles entre vítores en un teatro de artes escénicas cerca de Salt Lake City. Este nuevo enfoque supone un brusco giro respecto al tono más calibrado que empleó durante la mayor parte de la contienda por la nominación republicana.

Cuando se lanzó a la carrera el año pasado, convirtiéndose en la primera gran aspirante a Trump, Haley, que fue su embajadora ante las Naciones Unidas, solo lanzó vagas pullas a su antiguo jefe, prometiendo "ir más allá de las ideas rancias y los nombres descoloridos del pasado". Tendía a mencionarlo solo cuando se le preguntaba, mezclando críticas con elogios, una táctica que la convirtió en una mensajera reacia para la pequeña pero no insignificante porción de republicanos que buscan una alternativa al ex presidente.

Ahora, tras una racha de derrotas frente a Trump (y una pequeña victoria en las primarias de Washington D.C.), se enfrenta a su resistencia entre las bases de su partido. La incomodidad con su posición -ni totalmente a favor ni totalmente en contra- no es nueva para Haley ni para otros republicanos, pero refleja la cuestión existencial a la que se enfrentan.

También es una cuestión con la que ella luchó incluso antes de unirse a su administración. Según una de sus memorias, Haley canceló una aparición en el programa "Today Show" de la NBC la mañana siguiente a las elecciones presidenciales de 2016 porque no estaba preparada para hablar del tema del día: lo que la inesperada victoria de Trump podría significar para el futuro del Partido Republicano.

Casi ocho años después, tras una etapa en su administración, parece dispuesta por fin a hablar claro, pero posiblemente demasiado tarde para cambiar la situación de su carrera contra él.

La Sra. Haley sigue presentándose con una plataforma que sugiere volver a los valores conservadores tradicionales, una política orientada al futuro y un mensaje mayoritariamente positivo de cambio generacional. Pero, al final, no ha podido escapar a una amarga pugna sobre la dirección del Partido Republicano.

"Sé que todos ustedes quieren cambiar la dirección de nuestro país, y podemos quererlo todo el día, pero eso no va a suceder si no podemos ganar", advirtió Haley a los republicanos el mes pasado en un suburbio del norte de Detroit. "Estamos hablando del corazón y el alma de nuestro país".

La campaña de Haley ha estado definida en gran medida por Trump, aunque no por su elección. Durante mucho tiempo ha tratado de formar una coalición de republicanos a los que les gustan sus políticas pero no su carácter, y el contingente más pequeño de republicanos que lo rechazan por completo.

Pero en Iowa y New Hampshire, los devotos de Trump tendían a verla con escepticismo o algo peor. Algunos recordaron que ella había afirmado inicialmente que no se presentaría contra él. Otros la describieron como una traidora, una disidente o no lo bastante republicana. Su tono comedido hacia él tampoco le granjeó mucho entusiasmo entre los independientes.

Muchos votantes abiertos a otros candidatos querían oír una reprimenda más contundente de las acciones de Trump, algo que Haley parecía reacia a hacer.

Cuando Haley empezó a afinar y multiplicar sus ataques contra Trump en Carolina del Sur, su territorio natal, muchos consideraron que el fuego llegaba demasiado tarde.

"Creo que debería haber sido más dura con él todo el tiempo", dijo Chuck Hill, de 76 años, un empresario republicano que la escuchó hablar este mes en Camden, Carolina del Sur.

Haley ha rechazado las afirmaciones de que debería haber sido más dura con el ex presidente antes. "Si lo hubiera hecho al principio, habría sido como Chris Christie", dijo después de votar en Kiawah Island (Carolina del Sur), refiriéndose al ex gobernador de Nueva Jersey, que abandonó la carrera en enero. "Mi objetivo era asegurarme de que íbamos de persona en persona, de competidor en competidor".

En una mesa redonda con periodistas el viernes en Washington, la Sra. Haley dijo que su punto de inflexión fue cuando el Sr. Trump amenazó a sus donantes, diciendo que serían "permanentemente excluidos del campamento MAGA." Culpó a los medios de comunicación por su dominio, sugiriendo que una victoria de Trump había sido tratada durante mucho tiempo como una conclusión inevitable. Y a pesar de dedicar mucho tiempo a su nuevo enfoque, argumentó que su candidatura no se centraba en el Sr. Trump.

"Todo el mundo asume que este es un movimiento anti-Trump, y en realidad no lo es", dijo, describiéndose a sí misma como "pro-estadounidense". "Este es un movimiento en el que la gente quiere ser escuchada".

Sin embargo, Haley, que ha dicho que seguirá en la carrera mientras sea competitiva, ha intensificado sus ataques de cara al Supermartes, en el que votarán 15 estados y un territorio. Ella está muy por detrás del Sr. Trump en todos los estados con datos de encuestas disponibles, incluyendo Massachusetts, donde tiene el terreno más favorable. Pero sus ataques contra Trump, junto con sus promesas de devolver un sentido de normalidad a la política estadounidense, han resonado entre los obstinados aspirantes que la ven como una defensora de la democracia y creen que puede aportar estabilidad en el país y en el extranjero.

Sus recientes actos en Michigan y en los estados del Supermartes, celebrados sobre todo en diversos suburbios donde residen los votantes moderados y con estudios universitarios que forman una parte crucial de su base, han sido enérgicos y han estado abarrotados por cientos de personas, a pesar de que en muchos de estos lugares ha tenido poca o ninguna infraestructura de campaña.

Algunos asistentes venían a verla por primera vez. Muchos eran republicanos o independientes que habían sido republicanos y ahora se consideran políticamente desamparados y a la deriva.

En un centro universitario de artes escénicas de Orem, a las afueras de Salt Lake City, Dave y Cathy Opthof, ambos republicanos, llevaban camisetas de la campaña de Haley en las que se leía "Permanently Barred". Habían creído que la señora Haley era la mejor candidata para enfrentarse al señor Trump desde su destacada actuación durante el primer debate nacional, incluso si ha tardado en pronunciarse enérgicamente contra él, dijeron.

"Hemos estado en contra de Trump desde que empezó", dijo Opthof. "Trump me da mucho miedo. No queremos un dictador. Perderemos nuestra democracia, eso está muy claro."