Los votantes dudan del liderazgo de Biden y favorecen a Trump

El presidente Biden está luchando por superar las dudas sobre su liderazgo dentro de su propio partido y la amplia insatisfacción sobre el rumbo de la nación, lo que lo deja detrás de Donald J. Trump justo cuando su contienda electoral general está a punto de comenzar, según una nueva encuesta de The New York Times y Siena College ha descubierto.

A ocho meses de las elecciones de noviembre, el 43 por ciento de apoyo de Biden está por detrás del 48 por ciento de Trump en la encuesta nacional de votantes registrados.

Sólo uno de cada cuatro votantes cree que el país va en la dirección correcta. Más del doble de votantes creen que las políticas de Biden los han perjudicado personalmente que los que creen que les han ayudado. La mayoría de los votantes piensa que la economía está en malas condiciones. Y la proporción de votantes que desaprueban firmemente el manejo de su trabajo por parte de Biden ha alcanzado el 47 por ciento, más que en las encuestas del Times/Siena en cualquier momento de su presidencia.

La encuesta ofrece una serie de señales de advertencia para el presidente sobre las debilidades dentro de la coalición demócrata, incluso entre las mujeres, los votantes negros y latinos. Hasta ahora, es Trump quien ha unificado mejor a su partido, incluso en medio de una contienda primaria en curso.

Biden ha recorrido los primeros estados nominados con sólo una oposición nominal. Pero la encuesta mostró que los demócratas siguen profundamente divididos sobre la perspectiva de que Biden, el director ejecutivo de 81 años, lidere el partido nuevamente. Aproximadamente la misma cantidad de votantes de las primarias demócratas dijeron que Biden no debería ser el nominado en 2024 como dijeron que debería serlo, con una oposición más fuerte entre los votantes menores de 45 años.

La capacidad de Trump para consolidar la base republicana mejor de lo que Biden ha unificado la base de su propio partido se muestra claramente en el pensamiento actual de los votantes de 2020. Trump está ganando el 97 por ciento de los que dicen que votaron por él hace cuatro años, y prácticamente ninguno de sus antiguos partidarios dijo que votarán por Biden. En contraste, Biden está ganando solo el 83 por ciento de sus votantes de 2020, y el 10 por ciento dice que ahora respalda a Trump.

"Va a ser una decisión muy difícil; estoy pensando seriamente en no votar", dijo Mamta Misra, de 57 años, demócrata y profesora de economía en Lafayette, Luisiana, que votó por Biden en 2020. "Votantes de Trump van a salir pase lo que pase. Para los demócratas, será malo. No sé por qué no piensan en otra persona”.

La ventaja de cinco puntos de Trump en la encuesta, que se realizó a finales de febrero, es ligeramente mayor que en la última encuesta nacional de votantes registrados del Times/Siena en diciembre. Entre el probable electorado, Trump actualmente lidera por cuatro puntos porcentuales.

En la encuesta del año pasado, Trump lideraba por dos puntos entre los votantes registrados y Biden lideraba por dos puntos entre el electorado probable proyectado.

Uno de los hallazgos más siniestros para Biden en la nueva encuesta es que la ventaja histórica que los demócratas han tenido con los votantes de color de clase trabajadora que no asistieron a la universidad continúa erosionándose.

Biden ganó el 72 por ciento de esos votantes en 2020, según las encuestas a pie de urna, lo que le proporciona una ventaja de casi 50 puntos sobre Trump. Hoy, la encuesta del Times/Siena mostró que Biden lidera sólo por estrecho margen entre los votantes no blancos que no se graduaron de la universidad: 47 por ciento contra 41 por ciento.

Una brecha de entusiasmo entre los dos partidos aparece repetidamente en la encuesta: sólo el 23 por ciento de los votantes primarios demócratas dijeron que estaban entusiasmados con Biden, la mitad de los republicanos que dijeron que estaban entusiasmados con Trump. Significativamente más demócratas dijeron que estaban insatisfechos o enojados porque Biden era el líder del partido (32 por ciento) que los republicanos que dijeron lo mismo sobre Trump (18 por ciento).

Tanto Trump como Biden son impopulares. Trump obtuvo una débil calificación favorable del 44 por ciento; A Biden le fue aún peor, con un 38 por ciento. Entre el 19 por ciento de los votantes que dijeron que desaprobaban a los dos posibles nominados (una cohorte inusualmente grande en 2024 que los encuestadores y estrategas políticos a veces llaman “dobles enemigos”), Biden en realidad superó a Trump, 45 por ciento contra 33 por ciento.

El candidato que había ganado a esos “dobles enemigos” salió victorioso en las elecciones de 2016 y 2020.

Por ahora, sin embargo, el descontento con el estado del país es claramente un lastre para las perspectivas de Biden. Dos tercios del país sienten que la nación va en la dirección equivocada, y Trump está ganando el 63 por ciento de esos votantes.

La proporción de votantes que creen que la nación va por el camino correcto sigue siendo una minoría deprimente y diminuta: un 24 por ciento. Sin embargo, incluso esa cifra es una mejora notable con respecto a los días de máxima inflación en el verano de 2022, cuando solo el 13 por ciento de los votantes sentía que la nación iba en la dirección correcta.

“Si conseguimos a Trump por otros cuatro años, mejoraremos un poco en economía”, dijo Oscar Rivera, un votante independiente de 39 años que posee un negocio de techado en Rochester, Nueva York.

En general, los votantes vieron las políticas de Trump mucho más favorablemente que las de Biden. Un 40 por ciento de los votantes dijo que las políticas de Trump los habían ayudado personalmente, en comparación con sólo el 18 por ciento que dijo lo mismo de las de Biden.

Sólo el 12 por ciento de los votantes independientes como Rivera dijeron que las políticas de Biden los habían ayudado personalmente, en comparación con el 43 por ciento que dijo que sus políticas los habían perjudicado.

Rivera, que es puertorriqueño, dijo que no le gusta la forma en que Trump habla sobre la inmigración y la frontera sur, pero que planea votar por él de todos modos. “¿Biden? No lo sé”, dijo el Sr. Rivera. “Parece que somos débiles, Estados Unidos es débil. Necesitamos a alguien más fuerte”.

En general, Biden y Trump estaban muertos incluso entre los preciados votantes independientes, con un 42 por ciento cada uno.

Pero una y otra vez, la encuesta del Times/Siena reveló cómo Trump ha logrado penetrar en los distritos electorales demócratas más tradicionales mientras se mantiene firme entre los grupos republicanos. La brecha de género, por ejemplo, ya no beneficia a los demócratas. Las mujeres, que favorecían firmemente a Biden hace cuatro años, ahora están divididas por igual, mientras que los hombres le dieron a Trump una ventaja de nueve puntos. La encuesta mostró que Trump superó a Biden entre los latinos, y la participación de Biden en el voto negro también se está reduciendo.

Por supuesto, hay factores X impredecibles en una carrera en la que el favorito republicano enfrenta cuatro acusaciones, 91 cargos por delitos graves y un juicio penal que comenzará a finales de marzo en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

La encuesta mostró que el 53 por ciento de los votantes cree actualmente que Trump ha cometido delitos federales graves, frente al 58 por ciento en diciembre. Pero visto de otra manera, la ventaja actual de Trump sobre Biden se construye con un número significativo de votantes que creen que es un criminal.

Mientras tanto, el país sigue dividido en algunas de las cuestiones nacionales e internacionales más espinosas.

Por un estrecho margen, más votantes están a favor de hacer más difícil que los migrantes en la frontera sur soliciten asilo (49 por ciento contra 43 por ciento). Trump y Biden hicieron apariciones en duelo en la frontera esta semana; Los cruces fronterizos ilegales alcanzaron niveles récord a finales de 2023.

Mientras el conflicto entre Israel y Hamas avanza en su quinto mes, el 40 por ciento de los votantes dijeron que simpatizaban más con Israel en comparación con el 24 por ciento que dijo que simpatizaban más con los palestinos. Trump estaba ganando el 70 por ciento de los que respaldaban principalmente a Israel; Biden estaba ganando el 68 por ciento de los que se pusieron del lado de los palestinos, incluso cuando enfrentó manifestaciones y un voto de protesta por su postura proisraelí.

Philip Kalarickal, un anestesiólogo de 51 años de Decatur, Georgia, es un demócrata consternado por el manejo de Biden de las consecuencias humanitarias del conflicto en Gaza.

“Joe Biden debería hacer más para garantizar que el gobierno israelí haga esto de una manera que les brinde seguridad pero sin el costo civil”, dijo el doctor Kalarickal, y agregó que respaldaría a regañadientes a Biden este otoño, dado que vive en un estado de inflexión.

“Entiendo que mi voto o la falta de voto conlleva una consecuencia, y miro la alternativa y eso es peor que lo actual”, dijo Kalarickal. “Pero sí quiero dejar constancia de mi disgusto. La forma en que voto no significa que me guste”.

La campaña de Biden espera que cada vez más votantes como Kalarickal vuelvan a sus patrones partidistas habituales en los próximos meses. El regreso de demócratas tan reacios es una de las razones por las que la campaña de Biden se ha mostrado optimista en cuanto a que las encuestas se reducirán y eventualmente cambiarán a medida que la elección entre Trump y Biden se vuelva más clara.

Nikki Haley, la rival republicana de Trump, que ha argumentado que perderá en noviembre, aventaja a Biden por el doble del margen del expresidente: un hipotético 45 por ciento a 35 por ciento. Pero ha luchado por ganar terreno en las primarias y la encuesta presagia pérdidas aplastantes el Súper Martes de la próxima semana, con el 77 por ciento de los votantes primarios republicanos eligiendo a Trump antes que a ella.