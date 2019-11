Los testigos que no fueron escuchados en el caso Trump-Ucrania

Washington.- En los últimos días, a los legisladores se les dijo que cuando el presidente Trump intensificó su campaña para presionar a Ucrania con el fin de que lo ayudara contra sus rivales políticos internos, instó a asesores a que hablaran con su abogado personal. “Hablen con Rudy”, según indicó. Pero una cosa que los legisladores no harán es hablar con Rudy.

Rudolph W. Giuliani no fue el único personaje fuera del escenario durante las dos semanas de audiencias de juicio político que terminaron el jueves. Los legisladores también escucharon que Mike Pence y Mike Pompeo estaban informados, que Mick Mulvaney organizó el equivalente político de un “negocio sucio” y que John R. Bolton se opuso firmemente a ello.

Pero entre los ausentes en la lista de testigos del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, a parte de Giuliani, estaban Pence, Pompeo, Mulvaney y Bolton. No es que la mayoría demócrata del panel no estuviera necesariamente interesada en hablar con el vicepresidente, el secretario de estado, el jefe de gabinete de la Casa Blanca o el ex asesor de seguridad nacional. Los líderes demócratas han decidido no librar una lucha prolongada en los tribunales para obligarlos a testificar impugnando así las mismas objeciones de la Casa Blanca.

En cambio, a medida que el comité concluía sus audiencias públicas el jueves, los demócratas de la Cámara han optado por un proceso más rápido y menos exhaustivo, eligiendo terminar su investigación incluso sin llenar los vacíos importantes en la historia. Es una apuesta calculada a que tienen evidencia suficiente para acusar a Trump en una votación partidista en la Cámara, pues correrían el riesgo de perder impulso si se tomaran el tiempo para enfrascarse una pelea en la corte para obligar a los testigos más reacios a que comparezcan.