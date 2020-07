Los secretos de los Trump al descubierto

/ Los hermanos, de izquierda a derecha, Robert, Elizabeth, Freddy, Donald y Maryanne Associated Press / Robert (izquierda) y Donald en un evento en Nueva York, en noviembre de 1999

Washington– Mary L. Trump se involucró en un pleito sobre su herencia hace dos décadas cuando su tío Donald Trump y sus hermanos le propinaron golpes bajos al estilo clásico. En un oscuro documento que presentaron ante la Corte, ellos la denigraron, alegando que “vive primordialmente de los ingresos de Trump” y no “tiene un empleo remunerado”.

Actualmente Mary, doctora en Psicología Clínica, está estudiando una nueva carrera. Estudió a pacientes con esquizofrenia en el Hospital Hillsdale de Long Island y durante ese período se enfrentó a una serie de personas que padecían delirios, alucinaciones y tenían tendencias suicidas.

Al paso del tiempo, profundizó sus estudios acerca de ese desorden, contribuyó a redactar un libro sobre el tratamiento de la esquizofrenia, escribió una disertación sobre acosadores y se convirtió en una psicóloga clínica.

Pero no fue hasta el año 2000 cuando formó parte de la demanda en contra de su tío que habló a detalle acerca de lo que ella considera como los desórdenes de Donald Trump.

Ahora, su silencio podría terminar. Su libro acerca de su tío, titulado “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo” (“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”)-va a publicarse el próximo mes. El libro es tan explosivo que la familia Trump está tratando de obstaculizar la publicación, citando un acuerdo de confidencialidad que Mary Trump firmó como parte de un trato sobre su herencia.

El abogado de Mary Trump, Theodore Boutrous Jr., comentó que el presidente está tratando de “suprimir el libro que hablará de cosas que son de extrema importancia para el público”.

La editorial no ha revelado datos específicos, y Mary Trump, quien tiene 55 años, rechazó una petición que se le hizo para que concediera una entrevista. Sin embargo, los indicios de su oscuro punto de vista sobre su tío pueden quedar al descubierto en unas demandas, y entrevistas con sus excolegas y maestros, documentos académicos y una serie de tuits que fueron borrados, incluyendo uno que dice que la elección de su tío fue la “peor noche de mi vida”.

Una descripción del libro de la editorial Simon & Schuster sugiere que atraerá considerablemente la atención sobre sus estudios sobre esa familia disfuncional, ya que Mary está utilizando sus antecedentes clínicos para diseccionar “una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de negligencia y abuso”, incluyendo “la extraña y dañina relación entre su desaparecido padre y Donald Trump”.

La tragedia que alude la descripción del libro probablemente está basada en un evento que influyó tanto en su vida como en la de su tío: la muerte de su padre, Fred –el hermano mayor del presidente Trump– debido al alcoholismo cuando ella tenía 16 años.

El año pasado, los amigos de su padre le comentaron a The Washington Post que ellos creen que su muerte se debió en parte a la manera en que fue tratado por Donald Trump, y el presidente dijo en una entrevista del año pasado con The Post que lamenta cómo se llevó con su hermano.

El presidente Trump le comentó a Axios que no pensó que a su sobrina le permitieran escribir el libro debido a que firmó el acuerdo de confidencialidad. La Casa Blanca rechazó hacer más comentarios.

Robert, hermano de Donald Trump, quien solicitó detener la publicación del libro, comentó en el documento que Mary acordó firmar después de aceptar un acuerdo financiero no especificado debido a la pelea por la herencia “que no publicaría ninguna versión” de su relación con Donald Trump ni con sus hermanos.

En su comunicado, Robert Trump comentó que la decisión de Mary de “no mostrar bien la relación familiar después de todos esos años, que han sido para su propio bien financiero, es una farsa y una injusticia” para su desaparecido padre, Fred Jr., y su abuelo Fred, agregando que su familia considera que “las acciones de Mary son una verdadera desgracia”.

Este jueves, una Corte Subrogada del Condado Queens negó la petición debido a la falta de jurisdicción, aunque el abogado de Robert Trump comentó que sería presentada de nuevo ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York.

Mary aparecía en las columnas de sociedad como una jovencita vestida a la moda y pasó algún tiempo en la palaciega casa de sus abuelos en Queens, atestiguando el pleito de su padre con Donald y su abuelo Fred, quien tenía una empresa inmobiliaria en la Ciudad de Nueva York.

Mucha de la consternación de la familia fue que Fred hijo estaba interesado en convertirse en piloto para TWA, y no en rentar apartamentos en la Ciudad de Nueva York. Después de graduarse de la Universidad Lehigh en 1960, se casó con una asistente de vuelo de nombre Linda Lee Clapp en 1962. Asistió a la escuela de aviación y la pareja tuvo dos hijos, incluyendo a Mary, quien nació en 1965.

Fred hijo bebía mucho para el tiempo en que nació Mary, y sus problemas con el alcohol provocaron que dejara a un lado su sueño de convertirse en un piloto de avión comercial, de acuerdo con tres exempleados de TWA que lo entrenaron. Mientras tanto, Donald Trump y Fred padre lo seguían presionando para que se uniera al negocio familiar.

Cuando Mary tenía 6 años, su madre se divorció de Fred. Un amigo de la familia, David Miller, comentó en una entrevista que, aunque la manera de beber de Fred incidió en el divorcio, también hubo mucha presión de Fred padre, de quien Miller dijo que no le agradaba Linda. “Ella no era bienvenida en la familia”, comentó Miller acerca de Linda, quien no pudo ser contactada para que opinara sobre el tema.

Fred Trump padre, estuvo de acuerdo en apoyar a Linda y a sus nietos al momento de su divorcio, le pagaba la renta y le daba 100 dólares a la semana para sus gastos, además de 25 dólares a la semana para Mary y Fred III, de acuerdo con los registros de la Corte. Fred padre acordó pagar la colegiatura para que Mary asistiera a una escuela privada durante sus primeros años, así como también sus estudios universitarios y los gastos médicos.

El 26 de septiembre de 1981, Fred Trump hijo murió a los 42 años de un ataque al corazón, que según la familia se derivó del alcoholismo. Mary tenía 16 años y eventualmente asistió a la Universidad Tufts, en donde estudió al novelista sureño William Faulkner.

En un seminario que tomó con el profesor de inglés Alan Lebowitz, Mary y sus 15 compañeros de estudios analizaron a la familia Compson que fue mostrada en novelas como “El Sonido y la Furia”.

Los Compson tenían algunas similitudes con su propia familia: Al igual que los Trump, los Compson migraron a Estados Unidos procedentes de Escocia, y la familia era disfuncional. En esa época, Donald Trump administraba sus casinos en Atlantic City, que se fueron a la bancarrota, y preparó el divorcio de su primera esposa Ivana, y se casó con Marla Maples.

Lebowitz comentó en una entrevista telefónica que en raras ocasiones ha habido una estudiante tan excepcional como Mary Trump, quien fue mencionada en el programa de la ceremonia de graduación por haber ganado el premio a la mejor estudiante de inglés.

“Ella es muy inteligente y ha tenido más logros que ningún alumno al que haya enseñado en 40 años”, comentó Lebowitz. “Tomó un seminario sobre William Faulkner conmigo y escribió dos documentos absolutamente impresionantes, de una manera larga, profunda y elegante. Estudiamos a un escritor enormemente complejo e interesante y se involucró profundamente porque es una gran pensadora”.

Lebowitz, quien está retirado, recordó cuando ella entró al salón de clases hace más de 30 años, en ese momento se dio cuenta del peso que ella cargaba. “Me enteré de que su padre había tenido una muy triste historia y ella cargaba el peso de esa historia”, dijo.

Mary y su hermano Fred III recibieron apoyo financiero al paso de los años de la familia Trump, y ellos esperaban recibir una herencia significativa de su abuelo Fred, quien murió en 1999. Mary y su hermano esperaban recibir una cantidad cercana a lo que hubiera sido destinado a su padre, si hubiera vivido, pero se enteraron de que iban a recibir una cantidad menor, y se involucraron en una pelea de legitimación, según muestran los registros.

Mary y Fred III alegaron que una persona que no fue identificada y asociada con la familia Trump diseñó inadecuadamente el cambio en la voluntad de su abuelo, quien padecía la enfermedad de Alzheimer durante sus últimos años. Mary y su hermano dijeron que los cambios en la voluntad fueron ‘de forma fraudulenta y bajo la influencia indebida’ de Donald y el resto de los hermanos.

Donald comentó que en esa época él apoyó reducirle la cobertura médica que había sido proporcionada por una empresa de la familia para el hijo de Fred III, William, que tenía parálisis cerebral. Donald Trump le comentó a New York Daily News que cuando él y sus hermanos fueron demandados por Fred III y Mary, pensó “¿Por qué darle a William la cobertura médica?”.

Robert, el hermano de Donald, comentó en una declaración que la familia le había regalado a Mary 20 mil dólares anuales, además de los ingresos que obtenía de los negocios de la familia, estimando que Mary y Fred III recibieron anualmente “cerca de 200 mil dólares sin levantar un solo dedo en ningún momento”.

Mary estaba furiosa por la decisión de la familia de dejar de proporcionarle la cobertura médica a su sobrino William. En ese tiempo le comentó a Daily News, “tomando en cuenta cómo es su familia, sería totalmente ingenuo decir que eso no tenía nada tenía que ver con el dinero”.

