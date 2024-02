Los nuevos datos sobre el tiroteo en una iglesia de Texas

Texas, Estados Unidos.- El motivo de la tiradora para abrir fuego en la iglesia del pastor famoso Joel Osteen sigue siendo poco claro tres días después de la violencia, mientras su historial criminal y su historia documentada de enfermedad mental son examinados con mayor atención.

La Policía dice que Genesse Moreno entró a la Iglesia Lakewood con su hijo de 7 años el domingo y comenzó a disparar en un pasillo, haciendo que los adoradores huyeran en busca de seguridad. Dos personas resultaron heridas en el ataque, incluido el hijo de Moreno, quien recibió un disparo en la cabeza y permanece hospitalizado en estado crítico.

Moreno, de 36 años, fue abatida por dos oficiales fuera de servicio que trabajaban en la seguridad de la iglesia en Houston, según las autoridades.

Esto es lo que se sabe y la nueva información sobre el tiroteo:

¿Qué ocurrió el domingo?

Se escucharon disparos dentro de la enorme iglesia, anteriormente el hogar de los Houston Rockets de la NBA, aterrorizando a seguidores justo antes de las 14 horas.

Moreno entró a la iglesia vistiendo una gabardina y una mochila, armada con un rifle largo, según la Policía. Apuntó con un arma a un guardia de seguridad desarmado y una vez dentro, comenzó a disparar.

Sin embargo, Moreno no llegó al santuario principal y fue abatida después de intercambiar disparos con dos oficiales fuera de servicio: un oficial de policía de Houston y un agente de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas.

La policía dijo que el hijo de Moreno recibió un disparo en la cabeza, mientras que un hombre de unos 50 años sufrió una herida de bala en la cadera.

Moreno les había dicho a los oficiales que tenía una bomba, pero las autoridades dijeron que no se encontraron explosivos ni material peligroso en la escena. Además, informaron que Moreno también llevaba un rifle calibre .22 que no disparó durante el tiroteo.

¿Cuál era el motivo del tirador?

Pocos detalles han surgido sobre cuál podría haber sido la motivación de Moreno, y la Policía no ha dado detalles sobre dónde y cómo obtuvo el rifle utilizado en el ataque.

El lunes, la Policía registró su residencia en Conroe, una ciudad ubicada a más de 80 kilómetros al norte de la iglesia. Los investigadores encontraron escritos antisemitas de Moreno, dijo el comandante de la Policía de Houston, Chris Hassig, señalando que los ex-suegros de Moreno son judíos. El rifle utilizado en el tiroteo también tenía una calcomanía de “Palestina” en la culata.

Hassig describió a Moreno como una “loba solitaria” que no estaba actuando como parte de un grupo más grande. También dijo que a veces Moreno usaba alias tanto masculinos como femeninos, pero los investigadores habían determinado a través de entrevistas e informes policiales pasados que ella se identificaba como mujer.

Además, Moreno tenía antecedentes documentados de enfermedad mental y varias condenas por delitos menores.

Entre otras cosas, los investigadores están examinando una disputa entre Moreno y la familia de su ex marido, dijeron las autoridades. Walli Carranza, ex suegra de Moreno, dijo en documentos judiciales del divorcio de Moreno en 2022 que intentó alertar sobre el peligro que representaba su ex nuera, pero las autoridades no tomaron medidas.

En esos documentos, Carranza alegó que Moreno tenía un historial de amenazar a personas con armas de fuego o de ser descuidada con la forma en que se almacenaban, incluido mantener un arma desbloqueada en la bolsa de pañales de su hijo y amenazar con dispararle a su ex marido mientras su hijo dormía en el asiento trasero de su automóvil.

El historial criminal de Moreno incluía cargos por falsificar un billete de 100 dólares, una condena por agresión en 2009 por patear a un oficial de detención, lo que resultó en una sentencia de cárcel del condado de 180 días, y un cargo por delito menor en 2022 por portar ilegalmente un arma.

¿Cómo pudo comprar el rifle?

Texas tiene menos restricciones para comprar y poseer armas que muchos otros estados.

Las condenas por delitos menores de Moreno no la habrían impedido comprar un arma en el estado de la Estrella Solitaria. Y aunque su historial de enfermedad mental podría haber activado restricciones federales, los expertos legales dijeron que aún no hay suficiente información disponible públicamente para afirmarlo.

La Policía de Houston dijo que Moreno fue detenida de emergencia por agentes en 2016, pero no dieron más detalles. En Texas, una detención de emergencia no es un arresto, pero permite a un oficial detener a una “persona con enfermedad mental” si representan un “riesgo sustancial de daño grave” para ellos mismos o para otros.

Sin embargo, no todas las personas detenidas en esas situaciones pierden su derecho a poseer un arma, dijo Lindsay Nichols, directora de políticas del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.

Las personas que están en crisis de salud mental pueden ser temporalmente llevadas bajo custodia, dijo Nichols. Y a veces los médicos deciden que ya no representan un peligro y los liberan.

Otros pasan por un proceso formal en los tribunales, generalmente dentro de un par de semanas, en el que un juez los compromete oficialmente a una institución de salud mental, dijo Nichols. Solo entonces esa persona pierde sus derechos para poseer un arma en Texas y en la mayoría de los otros estados.

Texas también carece de una ley formal de “bandera roja”, que generalmente permite que las fuerzas del orden o los familiares pidan a un juez que ordene el decomiso o la entrega de armas de fuego de alguien que se considere peligroso, a menudo debido a preocupaciones de salud mental o amenazas de violencia.

Nichols enfatizó que no todos los hechos sobre Moreno han salido a la luz. Dijo que a veces los registros del internamiento oficial de alguien en una institución de salud mental no llegan al sistema de verificación de antecedentes, pero Texas generalmente ha “hecho algunos esfuerzos” para prevenir eso.

Wesley Wittig, fiscal de la Oficina del Fiscal del Condado de Fort Bend, dijo que el historial de salud mental de Moreno no surgió en el caso de delito menor de 2022 contra ella, pero señaló que tampoco existe un sistema de seguimiento integral de salud mental para detectar tales problemas.

El tiroteo es uno de muchos que han involucrado a tiradores que obtuvieron armas legalmente a pesar de tener antecedentes penales y problemas de salud mental.

