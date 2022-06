Los momentos más señalados de la Comisión sobre asalto al Capitolio de EU

Nueva York.- Según las cifras, las sesiones de la Comisión de investigación sobre el asalto al capitolio tuvo 20 millones de espectadores en vivo la primera noche, 11 millones en su primera sesión diurna y casi 9 millones para la tercera sesión el jueves.

Pero esos conteos tradicionales de la compañía Nielsen no abarcan ni de lejos el alcance real de lo que se está diciendo allí.

Los momentos memorables de cada vista se convierten en fragmentos seleccionados para consumo rápido en un sinfín de noticieros, programas cómicos y en internet, hasta el punto de que algunos se han visto más veces que en la retransmisión en vivo.

En muchos aspectos, es la primera comisión del Congreso que se recuerda que fuera diseñada específicamente con los medios modernos en mente, dijo Jeff Jarvis, profesor de periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y bloguero habitual sobre medios.

“Eso ya ha dado resultado”, dijo.

Aunque es imposible saber qué tema -si es que hay alguno- cubierto en las primeras fases de la investigación marcará las noticias de la semana, ya hay algunos momentos y personajes destacados.