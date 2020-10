Los momentos clave del debate final entre Trump y Biden

Associated Press

Estados Unidos— El presidente Trump y el nominado demócrata Joe Biden se enfrentaron esta noche durante el último debate presidencial de 2020, donde discutieron la pandemia de coronavirus, la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses, la inmigración y más. publicó CNN.

Si solo está sintonizando, aquí hay algunas líneas clave y momentos de la noche:

Viviendo bajo la pandemia del coronavirus

“Se irá y, como digo, estamos doblando la curva, estamos doblando la esquina. Va a desaparecer ", dijo Trump.

"[Trump] dice, estamos aprendiendo a vivir con eso. La gente está aprendiendo a morir con eso", dijo Biden.

Salud

“La gente merece tener una atención médica asequible, punto. Período, período, período ”, dijo Biden. "Y la propuesta de Bidencare lo permitirá".

Trump ha dicho durante mucho tiempo que revelaría un plan para reemplazar Obamacare que continuaría protegiendo a quienes padecen enfermedades preexistentes. Sin embargo, todavía tiene que hacerlo.

Interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses

"Pagarán un precio si soy elegido", dijo Biden, refiriéndose específicamente a la interferencia de China, Rusia e Irán. “Están interfiriendo con la soberanía estadounidense. Eso es lo que está pasando ".

El presidente dijo que estaba informado de los recientes esfuerzos de interferencia electoral y subrayó la evaluación del director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, de que los esfuerzos de Irán y Rusia se hicieron para socavar la candidatura de Trump. "Sabía todo sobre eso", dijo Trump.

Niños separados de sus padres en la frontera

“Los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala, cárteles, y los traían aquí y solían usarlos para entrar a nuestro país. Ahora tenemos una frontera más fuerte que nunca. Hay más de 400 millas de muro nuevo. Ves los números. Dejamos entrar a la gente, pero tienen que entrar legalmente ", dijo Trump. En términos de reunir a estos niños con sus familias, Trump dijo que su administración tiene un plan y "estamos trabajando mucho en ello, estamos esforzándonos mucho".

"Más de quinientos niños vinieron con sus padres. Los separaron en la frontera para que, para empezar, sea un desincentivo. Somos duros. Somos muy fuertes. Y adivinen qué. No pueden, no es que los coyotes no lo hicieran. traerlos. Sus padres estaban con ellos. Se separaron de sus padres. Y eso nos convierte en el hazmerreír y viola cada noción de quiénes somos como nación ", dijo Biden. "Sus hijos fueron arrancados de sus brazos y separados. Y ahora no pueden encontrar más de 500 pares de esos padres y esos niños están solos. Ningún lugar adonde ir. Ningún lugar adonde ir. Es criminal. Es criminal".

Relación con el líder norcoreano Kim Jong Un

“Tengo una muy buena relación con él. Un tipo diferente de chico, pero probablemente piense lo mismo de mí. Tenemos un tipo diferente de relación. Tenemos una muy buena relación. Y no hay guerra ”, dijo Trump.

“Ha hablado de su buen amigo que es un matón, un matón, y habla de cómo estamos mejor. Y tienen misiles mucho más capaces, capaces de llegar al territorio de Estados Unidos con mucha más facilidad que nunca ”, dijo Biden. Dijo que solo se reuniría con el líder norcoreano "con la condición de que aceptara que reduciría su capacidad nuclear".

Cómo respondió el estado de Nueva York a la pandemia

Trump llamó a la ciudad de Nueva York "una ciudad fantasma", donde los restaurantes "están muriendo" debido a los cierres y al gobierno liderado por los demócratas. "Si vas y miras lo que pasó en Nueva York, es un pueblo fantasma. Es un pueblo fantasma. Y cuando hablas de plexiglás, estos son restaurantes que están muriendo. Son negocios sin dinero", dijo el presidente.

Biden defendió al estado de Nueva York por detener el número de infecciones y muertes por Covid-19. "Eche un vistazo a lo que ha hecho Nueva York en términos de reducir la curva en términos de la cantidad de personas que mueren. Y no miro esto en los términos que él hace, estados azules y estados rojos. todo Estados Unidos ", dijo Biden.

Si cerrar la economía de los EU nuevamente debido al Covid-19

"No podemos cerrar nuestra nación", dijo Trump. "No podemos encerrarnos en un sótano como lo hace Joe".

Mientras tanto, Biden usó una nueva línea que sugiere que su objetivo no era mantener al país bloqueado. "Cierra el virus, no el país", dijo.