Los indultos por mariguana afectan solo a una pequeña en EU

Tracy Nguyen / The New York Times | Valerie Schultz dijo que estaba agradecida por el indulto del presidente, pero que era consciente de que muchos más delincuentes no violentos relacionados con las drogas permanecían en prisión

Washington.- La condena de Valerie Schultz por posesión de una pequeña cantidad de mariguana en 2010 fue todo menos simple. Schultz fue arrestada en terrenos federales, Mount Olympus Trail en Utah, lo que significa que fue acusada conforme a la ley federal. Las autoridades encontraron mariguana en su auto, por lo que le revocaron la licencia. Sin la capacidad de conducir, se vio obligada a dejar su trabajo como maestra de segundo grado. "Parecía que era un castigo muy duro", dijo Schultz, de 33 años. "¿Crees que soy una amenaza para la sociedad porque estoy fumando en un bosque?" La decisión del presidente Biden el mes pasado de indultar a miles de personas que habían sido condenadas por posesión de mariguana según la ley federal fue un reconocimiento de que su administración no ve la posesión de cannabis, sin intención de venderla o distribuirla, como una amenaza a la seguridad pública. Pero personas como Schultz, cuya única condena la ha perseguido durante más de una década, representan solo una pequeña parte de los que fueron arrastrados por la guerra contra las drogas que duró décadas. La mayoría de las condenas por mariguana han sido delitos estatales que Biden no tiene la autoridad para perdonar; solo puede esperar a que los gobernadores hagan lo mismo. Y aunque muchos defensores acogieron con beneplácito el acto presidencial de perdón, dicen que demasiadas personas, muchas de ellas afroamericanas e hispanas, no son elegibles para los indultos, lo que los deja con condenas menores por mariguana que seguirán obstaculizando sus perspectivas laborales, oportunidades educativas y financiamiento para viviendas. Kevin Muñoz, un vocero de la Casa Blanca, dijo que el anuncio de la mariguana fue uno de los mayores usos individuales del poder de indulto del presidente en la historia, uno que "brindará alivio a miles de estadounidenses, desproporcionadamente no blancos, a quienes se les impide injustamente acceder a una vivienda, empleo y beneficios." Los indultos altamente específicos encajan en un patrón más amplio para Biden cuando se trata de reformar el sistema de justicia penal de Estados Unidos. Defensor de las leyes agresivas contra las drogas al principio de su carrera, incluido el proyecto de ley sobre delitos de 1994 que condujo al encarcelamiento masivo, recientemente ha adoptado la indulgencia para los condenados por delitos menores relacionados con las drogas. Como presidente, ha favorecido la adopción de medidas limitadas que promulguen cambios lentamente, no el tipo de reformas que algunos en su partido creen que son necesarias para revertir el impacto de las duras sentencias de prisión que han dañado desproporcionadamente a las minorías (Biden ha dicho que no apoya la legalización de la mariguana, lo que lo pone en desacuerdo con el 80 por ciento de los autodenominados demócratas y el 68 por ciento de los estadounidenses, según una encuesta de Gallup publicada este mes).