Los conservadores presionan para salvar a Ken Paxton

Austin.- A través de anuncios en la televisión y mensajes de texto, correos electrónicos directos y espectaculares, los simpatizantes del problemático procurador general de Texas, Ken Paxton, se han embarcado en una amplia campaña de presión política, respaldada por billonarios de extrema derecha, que pretenden cambiar el resultado del próximo juicio político contra Paxton.

El objetivo de sus esfuerzos es sencillo: los 19 miembros republicados del Senado estatal actuarán como jurado en el juicio que empezará este martes, y decidirán si los alegatos de corrupción y abuso de poder son lo suficientemente graves para removerlo permanentemente de su puesto y prohibirle que lo vuelva a ocupar.

Sin embargo, el esfuerzo por salvar a Paxton, quien es considerado por muchos conservadores leales como su estándar legal, también ha sido el representante de una amplia lucha sobre la futura dirección del partido, tanto en Texas como a nivel nacional.

Eso ha atraído a un grupo de figuras conservadoras de ambos lados, como Rick Perry, ex gobernador de Texas y Karl Rove, el asesor político del ex presidente George W. Bush, quienes han argumentado sobre el apoyo que se ha dado al juicio político, y también Steve Bannon, ex asesor político de Trump, todos lo consideran como una cacería de brujas inspirada por los demócratas.

La lucha sobre el destino de Paxton refleja la misma profunda división republicana que surgió en Georgia sobre la acusación de Donald J. Trump, generando nuevamente la duda sobre si los republicanos están dispuestos a responsabilizar a sus compañeros conservadores y si al hacerlo podrían sobrevivir las primarias.

Hasta ahora, Paxton se las ha arreglado para sobrevivir políticamente a la acusación penal y el próximo juicio político, debido en parte a que ha sido un actor clave en el flanco derecho del movimiento legal conservador.

Ha presentado desafíos agresivos contra la administración Biden, particularmente sobre sus políticas de inmigración y ha encabezado coaliciones de estados republicanos en contra de los programas de la Era Obama como el Decreto de Atención Médica Asequible y la Acción Diferida para las personas que fueron traídas al país cuando eran niños, o DACA, que protege a muchos migrantes de la deportación.

También obtuvo el apoyo de Trump en una primaria muy competitiva del año pasado, después de demostrar su voluntad para cuestionar los resultados de la elección del 2020 en la corte.

Ha sido un luchador partidista que se dirigió a la multitud durante el mitin de Trump el 6 de enero del 2021, que precedió la insurrección en el Capitolio.