Los cinco lenguajes del amor

¿Qué son los lenguajes del amor? Discutir con mi novio es una de las cosas que menos me gusta hacer. Puede que no sea una sorpresa, pero, con mi temperamento, las peleas no siempre han sido tan desagradables. De hecho, en mis relaciones anteriores me gustaban las peleas a gritos, porque eran una excelente manera de desahogarnos, sacar nuestras diferencias e, inevitablemente, besarnos y reconciliarnos después. Pero ahora es diferente.

No porque esté más ocupada o sea más débil, o porque no me guste lo que mi pareja tiene que decir durante la discusión (aunque en general no me encanta ), sino porque –incluso después de nueve años– no acabamos de dominar el arte de enfriar los ánimos.

Nuestras discusiones, aunque raras, llegan a tal punto que inevitablemente acabo marchándome enojada para evitar que alguno de los dos cause más daño diciendo algo de lo que nos podamos arrepentir. Por desgracia, los dos somos demasiado tercos para ser los primeros en volver a entrar en el espacio del otro. Se sabe que estos momentos de frialdad duran varias horas, y no dudo de que durarían días si mi insistencia en que no nos vayamos a la cama peleados no fuera un poco más fuerte que mi petulancia.

Me siento a esperar a que él dé el primer paso, a que venga a disculparse, a abrazarme o incluso a reírse de nuestro ridículo para romper la tensión. Él, por su parte, agradece el momento de calma, creyendo ingenuamente que nos permitirá calmarnos, y saca la PS5. Permítanme decirles que, si no estaba ya hirviendo de coraje, la banda sonora de FIFA se encarga de que así sea.

Qué le gusta a mi pareja

Pero aunque al inicio supuse que estas largas y dolorosas tardes (que a menudo se alargan hasta la noche) se debían inevitablemente a mi inquebrantable terquedad y a su negativa a disculparse o a bajar las armas primero, tras descubrir el mundo de los lenguajes del amor hemos conseguido entender y fundamentar fácilmente nuestros comportamientos opuestos.

‘El concepto de los lenguajes del amor fue creado por Gary Chapman’, explica Roxie Nafousi, coach en salud emocional y autora de best–sellers.

‘Definió los 5 Lenguajes del Amor, que representan 5 formas distintas de expresar y recibir amor. Todas las personas tenemos uno o dos lenguajes del amor destacados. Averiguar cuál es tu lenguaje del amor y el de tu pareja les ayudará a comprender mejor las necesidades del otro y a comunicar su amor de la mejor manera posible’.

Mi novio y yo somos prácticamente idénticos en lo que se refiere a nuestros intereses, gustos, sentido del humor y deseos para el futuro, pero siempre hemos sabido que somos como el agua y el aceite en lo que se refiere a nuestro comportamiento emocional.

Yo pienso y analizo demasiado cualquier cosa, mientras que él es muy relajado. Yo llego a la estación del tren con al menos una hora de antelación, mientras que él salta entre las puertas en el último segundo y espera poder comprar un billete a bordo. Yo me quedo pensando en algo que dije hace semanas, mientras que él probablemente apenas lo oyó en su momento.

Por lo tanto, no es sorprendente ni natural que nuestros deseos y necesidades en nuestra relación sean diferentes.

Aprender y comprender esto no sólo ha favorecido a nuestra relación en los buenos momentos, sino que también ha hecho que reconciliarnos después de las peleas sea mucho más sencillo, ya que sabemos exactamente qué es lo que más significa el uno para el otro. A mí me gustan los ‘lo siento’ y los cariños, mientras que él prefiere una oferta más práctica (normalmente que haga la cena) o algo más tangible.

Cuáles son

1. PALABRAS DE AFIRMACIÓN: Una persona cuyo lenguaje del amor son las palabras de afirmación valora las expresiones escritas o habladas de amor y aprecio.

Le gustan: las cartas de amor, oír ‘te quiero’, recibir cumplidos, enviar mensajes de texto con frecuencia.

2. CONTACTO FÍSICO: Las personas cuyo lenguaje del amor es el contacto físico se sienten más queridas cuando reciben muestras físicas de afecto. El tacto puede actuar como un poderoso conector emocional para las personas con este lenguaje del amor.

Gustos: abrazarse, cogerse de la mano, sentarse cerca, besarse.

3. ACTOS DE SERVICIO: Una persona cuyo principal lenguaje del amor son los actos de servicio valora la ‘servicialidad’ y los gestos de amor. Ninguna buena acción pasa desapercibida para alguien con este lenguaje del amor, por grande o pequeña que sea.

Por ejemplo: ofrecerte a ayudarles con las tareas domésticas, prepararles una comida, llenar el depósito de gasolina de su coche.

4. TIEMPO DE CALIDAD: Las personas cuyo lenguaje del amor es el tiempo de calidad dan importancia a pasar tiempo con alguien que esté plenamente presente con ellos.

Le gusta: el contacto visual, las conversaciones significativas, la atención sin reservas.

5. RECIBIR REGALOS: Para las personas cuyo lenguaje del amor es recibir regalos, éstos son símbolos significativos de amor. No se trata del valor monetario, sino del gesto simbólico y el esfuerzo que hay detrás. Se sienten especialmente queridos cuando el regalo demuestra lo bien que les conoce el receptor.

Gustos: celebrar ocasiones especiales, muestras de gratitud, regalos considerados.