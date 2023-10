Logran sindicato automotriz grandes victorias en nuevos contratos

The New York Times | El sindicato United Automobile Workers intensificó el sábado su huelga contra General Motors The New York Times | El presidente Biden con integrantes de la U.A.W. el mes pasado, una primicia para un presidente en ejercicio

Los acuerdos provisionales de Ford Motor, General Motors y Stellantis son los más generosos en décadas y aumentan los costes a medida que la industria se orienta hacia los vehículos eléctricos. La oleada de huelgas de seis semanas que afectó a los tres mayores fabricantes de automóviles de EE.UU. ha puesto a los trabajadores en la senda de nuevos contratos -el tercer acuerdo, con General Motors, se estaba consolidando el lunes- que supondrán el mayor aumento salarial que recibirán los trabajadores en décadas y evitarán un paro prolongado que podría haber dañado la economía. Los acuerdos separados pero similares que el sindicato United Automobile Workers ha alcanzado en los últimos días con Ford Motor, G.M. y Stellantis, el fabricante de Ram, Jeep y Chrysler, serán costosos para los fabricantes de automóviles en su transición a los vehículos eléctricos. Los acuerdos también podrían sentar las bases para conflictos laborales y la demanda de salarios más altos en los fabricantes de automóviles no sindicados como Tesla y Toyota. Los acuerdos provisionales, que aún deben ser ratificados por los miembros del sindicato, también parecen ser una victoria para el Presidente Biden, que arriesgó su capital político haciendo piquetes con los trabajadores en huelga en una planta de G.M. en Michigan el mes pasado. "Creo que es estupendo", dijo el presidente al subir al Air Force One el lunes por la mañana, poco después de que se supiera que G.M. parecía haber seguido los pasos de Ford y Stellantis al llegar a un acuerdo con el sindicato. La huelga se prolongó más de lo que los funcionarios de la Casa Blanca hubieran deseado, pero parece haberse resuelto antes de provocar una importante escasez de coches y camiones nuevos que podría haber frustrado a unos votantes ya enfadados por la inflación. "El impacto a corto plazo de esta huelga será relativamente menor", dijo Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars.com, un sitio de venta de automóviles en línea. Pero Brauer advirtió de que, a largo plazo, Ford, G.M. y Stellantis tendrán que subir los precios de los coches para seguir siendo rentables. Sus competidores seguirán su ejemplo para aprovechar la oportunidad de obtener mayores márgenes de beneficio, dijo. "Esto hará que los coches sean más caros", dijo Brauer. Los contratos negociados por el sindicato son los últimos de una serie de importantes victorias de los trabajadores organizados, entre ellos guionistas de Hollywood, trabajadores de UPS e incluso algunos empleados universitarios. Shawn Fain, presidente de la U.A.W., describió los acuerdos provisionales como una señal para que el sindicato comience a organizar campañas en Tesla, que domina el negocio de los coches eléctricos, en rápido crecimiento, y en empresas de propiedad extranjera como Toyota, Honda o BMW que tienen grandes operaciones en Estados Unidos. El sindicato "se organizará como nunca lo ha hecho antes", dijo Fain el domingo. Las empresas sin sindicatos pueden esperar que la U.A.W. despliegue las mismas tácticas de mano dura que el Sr. Fain utilizó contra Ford, G.M. y Stellantis, incluidos ataques retóricos a las multimillonarias retribuciones de los ejecutivos y a los salarios por hora que no han podido seguir el ritmo de la elevada inflación. Incluso si esas campañas sindicales fracasan, como ha ocurrido a menudo en el pasado, pueden incitar a algunos empresarios a conceder aumentos a los trabajadores de forma preventiva. Ford acordó un pacto provisional el miércoles. Stellantis lo hizo el sábado. G.M. llegó a un acuerdo provisional el lunes, según dos personas familiarizadas con el asunto que pidieron hablar bajo condición de anonimato para discutir el acuerdo antes de que se hiciera público. Aún no se han publicado los detalles de todos los acuerdos, pero todos incluyen un aumento salarial del 25% durante los cuatro años y medio de vigencia del contrato y disposiciones para garantizar que los aumentos no se los coma la inflación. Al igual que el contrato que el sindicato negoció con Ford y Stellantis, el acuerdo provisional de G.M. elevaría el salario máximo de U.A.W. de 32 dólares la hora a más de 40 dólares en cuatro años y medio. Eso permitiría a los empleados que trabajan 40 horas semanales ganar unos 84 mil dólares al año. Los acuerdos parecen ser victorias en múltiples frentes para el Sr. Biden, que ha unido su mensaje económico a su éxito en la defensa de los trabajadores sindicados. La breve presencia de Biden en un piquete de la U.A.W. el mes pasado fue la primera de un presidente en ejercicio. Ha prometido que los trabajadores del sindicato se beneficiarían de créditos fiscales y otros incentivos para animar a la gente a comprar vehículos eléctricos. Los incentivos sólo están disponibles para los coches fabricados en Estados Unidos, Canadá o México. Es poco probable que el mayor riesgo para Biden -que el contrato obstaculice la competitividad de los fabricantes de automóviles- se manifieste antes de las elecciones del año que viene. Los contratos del sindicato con los tres fabricantes de automóviles expiraron el 15 de septiembre. Desde entonces, el sindicato ha convocado a más de 45.000 trabajadores a abandonar sus puestos de trabajo en fábricas y almacenes de piezas de recambio de todo el país. La última escalada de la huelga se produjo el sábado, poco después de que el sindicato llegara a un acuerdo con Stellantis. Ese día, la U.A.W. comunicó a los trabajadores que se declararan en huelga en la planta de G.M. en Spring Hill, Tennessee, que fabrica varios modelos de vehículos utilitarios deportivos. La huelga ha paralizado la producción de algunos de los vehículos más rentables de la empresa, como el Cadillac Escalade S.U.V., la camioneta Ram 1500 y el Ford Bronco S.U.V. G.M. dijo la semana pasada que la huelga había reducido sus beneficios en unos 800 millones de dólares, antes de intereses e impuestos, con parte del impacto en el tercer trimestre y la mayor parte en el cuarto. G.M., Ford y Stellantis empezaron a negociar con la U.A.W. en julio. Las empresas han tratado de limitar los aumentos de los costes laborales porque ya tienen costes laborales más altos que los fabricantes de automóviles como Tesla, Toyota y Honda que operan plantas no sindicadas en los Estados Unidos. Un ejecutivo de Ford dijo la semana pasada que el nuevo contrato elevaría los costos de producción hasta en 900 dólares por vehículo. La compañía dijo que daría más detalles una vez que el contrato fuera ratificado por sus trabajadores. Los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos, la construcción de plantas de baterías y la remodelación de fábricas en un esfuerzo por alcanzar a Tesla. Además de unos costes laborales más bajos, la empresa de coches eléctricos tiene otras ventajas sobre Ford, G.M. y Stellantis, entre ellas la de vender sus coches directamente a los clientes en lugar de a través de concesionarios que se llevan una tajada del beneficio de cada venta de un coche fabricado por los tres fabricantes de automóviles establecidos. 