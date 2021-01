Lo que Trump decía sobre Covid era incómodo: Fauci

Washington— Anthony Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas de EU, admitió este jueves que le era incómodo escuchar las declaraciones erróneas del ahora expresidente Donald Trump respecto a la pandemia de Covid-19.

Fauci compareció en una conferencia de prensa sobre la pandemia en la nueva administración de Joe Biden, a la cual apoyará.

"Es muy claro que se dijeron cosas, ya sean las relacionadas con la hidroxicloroquina y otras cosas como esa, que realmente eran incómodas porque no estaban basadas en hechos científicos", dijo Fauci ante una pregunta de la prensa sobre cómo se sentía estando en el estrado del nuevo gobierno respecto al pasado.

"Se los puedo decir, no me da ningún placer estar en una situación en que contradices al Presidente, entonces era un momento en el que realmente no sentías que podías decir algo y que no habría repercusiones".

El experto, quien estará trabajando con el equipo de Biden en la respuesta a la pandemia y presente en las conferencias frecuentes sobre el tema, afirmó que esta nueva Administración está abierta a la ciencia y que la regla era que "si no sabes la respuesta, no adivines".

"La idea de que uno puede venir aquí y hablar sobre lo que sabe, cuál es la evidencia, qué es la ciencia y saber que eso es todo, dejar que la ciencia hable, es algo así como un sentimiento liberador", zanjó Fauci.

Durante el último año, Fauci fue atacado repetidamente por Trump por romper con su visión de la pandemia y con las declaraciones erróneas que hacía el entonces Mandatario.