Lo que significan las medidas de la Reserva Federal

The New York Times | La caída de los tipos reduciría los de las tarjetas de crédito, pero probablemente no bajarán tan rápido como subieron

Nueva York.- Se espera que la Reserva Federal mantenga estables las tasas de interés, aunque los hogares estadounidenses estarán atentos a los indicios sobre si los recortes a las tasas podrían aparecer en el horizonte, lo cual podría tener significativas implicaciones en su presupuesto mensuale e influenciar sus decisiones para realizar compras importantes. El Banco Central aumentó su tasa de referencia de un 5.25 al 5.50 por ciento, siendo el nivel más alto en más de dos décadas, en una serie de incrementos ocurridos en los dos últimos años. El objetivo es frenar la inflación, que ha disminuido considerablemente, después de estar en un alto porcentaje del 9.1 en el 2022. Funcionarios del Banco Central han mantenido sin cambio las tasas de interés desde julio y han seguido monitoreando la economía. Debido a que la inflación sigue un tanto obstinada --- el incremento en los precios ha rondado el 3.2 por ciento desde hace cinco meses --- es improbable que los encargados de implementar políticas recorten las tasas demasiado rápido. Aunque varios bancos ya empezaron a anticipar posibles recortes, reduciendo las tasas que pagan y reflejándolos a los consumidores, incluyendo algunos certificados de depósito. Así es como se afectan las diferentes tasas debido a las decisiones de la Reserva Federal: Tarjetas de crédito.- Las tasas de las tarjetas de crédito están vinculadas cercanamente a las acciones del Banco Central, lo cual significa que los consumidores que tienen un crédito revolvente han visto que esas tasas han aumentado rápidamente en los últimos años. Usualmente, los incrementos ocurren dentro de uno o dos ciclos de cobro, aunque no se debe esperar que disminuyan tan rápido. “La urgencia de pagar las tarjetas de crédito costosas u otros adeudos no ha disminuido, las tasas de interés suben rápidamente pero bajan lentamente”, comentó Greg McBride, analista financiero de Bankrate.com. Eso significa que los consumidores deben darle prioridad al pago de deudas caras y aprovechar el cero por ciento y bajas tasas de interés cuando se los ofrezcan. La tasa promedio de las tarjetas de crédito fue del 22.75 por ciento a finales del 2023, de acuerdo a la Reserva Federal, comparado con el 20.40 por ciento del 2022 y el 16.17 a finales de marzo del 2022, cuando el Banco Central empezó su serie de incrementos a las tasas. Créditos para autos.- Las tasas de los créditos para autos sigue elevada, lo cual, aparejado con los altos precios de los vehículos, siguen afectando la asequibilidad. Sin embargo, eso no ha disuadido a los compradores, que volvieron a adquirir vehículos después de varios años, frenados por la pandemia de Covid-19 y después por la invasión de Rusia a Ucrania. Es probable que el mercado se normalice en este año, se espera que se incremente un nuevo inventario de vehículos y eso podría bajar los precios y ofrecer mejores tratos. La tasa promedio para los créditos de autos nuevos fue del 7.1 por ciento en febrero, teniendo un ligero aumento respecto al 7 por ciento del mes anterior y de febrero del 2023. La tasa de los créditos para autos usados fue mayor, del 11.9 por ciento en febrero del 2024, habiendo aumentado del 11.3 por ciento en el mismo mes del 2023. Hipotecas.- Las tasas de las hipotecas fueron muy volátiles en el 2023, los créditos a 30 años con tasa fija aumentaron a un 7.79 por ciento a finales de octubre antes de disminuir un punto y estabilizarse: el promedio de una hipoteca a 30 años fue del 6.74 por ciento en marzo 14, comparado con el 6.6 por ciento en la misma semana del año pasado. Las tasas de las hipotecas a 30 años no se mueven con la tasa de referencia de la Reserva Federal, sino con el rendimiento de los bonos de la Tesorería a 10 años, que están influenciados por varios factores, incluyendo las expectativas acerca de la inflación, las acciones de la Reserva Federal y cómo reaccionan los inversionistas. Los demás créditos para vivienda dependen más de las decisiones del Banco Central, como las hipotecas con tasa de interés ajustable. Créditos estudiantiles.- Los deudores de los créditos estudiantiles federales no se ven afectados por las acciones de la Reserva Federal debido a que esa deuda tiene una tasa fija establecida por el gobierno. Sin embargo, en algunos nuevos créditos estudiantiles federales se fija el costo cada mes de julio en base a la subasta de bonos de la Tesorería a 10 años, que es en mayo. Ahorros.- Aun cuando la tasa de referencia de la Reserva Federal no ha cambiado, varios bancos en línea han empezado a bajar las tasas que les pagan a sus clientes. Varios bancos ha disminuido las tasas en varias ocasiones durante el año en los certificados de depósito, que tienden a ser similares a los bonos de la Tesorería. Los Certificados de Depósito promedio a un año fue del 5.02 por ciento el 1 de marzo, habiéndose reducido respecto al 5.35 por ciento de enero. El rendimiento promedio en una cuenta de ahorros fue del 4.49 por ciento en enero, habiendo aumentado respecto al 3.52 por ciento de hace un año. Los rendimientos de los Money Markets son más atractivos porque están más vinculados a la tasa federal. El rendimiento fue del 5.14 por ciento este 19 de marzo.