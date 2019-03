Lo que se mostró del informe de Mueller

Washington— Con el informe de Mueller en mano, Barr concluyó que el Presidente no se coludió con los rusos en 2006 y que no hay evidencia para probar su obstrucción a la justicia. Sin embargo, Mueller dejó claro que Trump no está exonerado.

Los demócratas pasarán los próximos meses presionando para obtener más detalles de Mueller, al mismo tiempo que lanzarán nuevas pesquisas a la Administración y los negocios de Trump.

Tras dos años de investigación de la trama rusa, el Fiscal Especial, Robert Mueller, entregó sus resultados al Fiscal General, William Barr, el viernes, a partir de los cuales Barr entregó sus conclusiones al Congreso.

Presentamos algunas de las conclusiones principales del Fiscal General sobre el informe de Mueller respecto a los presuntos delitos del Presidente.





Descartan colusión

En su carta al Congreso, Barr cita el reporte confidencial de Mueller que descarta la colusión de los rusos en la campaña electoral de 2016 en la que Trump resultó ganador.

"(La investigación) no estableció que miembros de la campaña de Trump conspiraran o se coordinaran con el Gobierno ruso en sus actividades para intervenir la elección"

Sin embargo esta cita no abunda en detalles y deja pendiente lo que Barr decida agregar al respecto después de consultarlo, según dijo, con Mueller y otros funcionarios del Departamento de Justicia.





Dudas sobre la obstrucción de justicia

Mueller no asentó una conclusión sobre si Trump obstruía la justicia, decidiendo no emitir un juicio "de un modo u otro", sin embargo apuntó que esto no implicaba que el Presidente estuviera exonerado.

Según Barr, Mueller dejó sin resolver lo que consideraba como los asuntos difíciles "de la ley y los hechos con respecto a si las acciones y la intención del Presidente podrían verse como una obstrucción", en vez de eso el Fiscal Especial expuso en su informe la evidencia para ambos lados de la pregunta.

Sin embargo, Barr afirmó que la evidencia que expone Mueller "no es suficiente para establecer que el Presidente cometió un delito de obstrucción de la Justicia" o que actuó con una "intención corrupta" y determinó que ninguna de las acciones de Trump constituía una obstrucción.





La celebración de Trump

Mientras tanto, el Presidente celebró el resultado del informe en su cuenta de Twitter, dando por sentado que lo dicho por Barr era la última palabra, a pesar de que el informe de Muller no lo exonera del delito de obstrucción de la justicia.

Entrevistado por periodista,s antes de emprender su regreso a Washington desde su club privado en Florida, Trump dijo sin bases jurídicas que la investigación fue un descalabro ilegal que falló.





Urgen demócratas hacer público el reporte

La carta de Barr no explica por qué una amplia gama de asociados de Trump tenían contactos relacionados con Rusia. Tampoco responde por qué varias de esas personas mintieron a los investigadores federales o al Congreso durante la investigación de Rusia ya que no había ninguna coordinación directa en marcha.

Ante la falta de detalles que pusieran en consideración del público las evidencias sobre la presunta obstrucción de justicia del Presidente, los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer exigieron la publicación total del informe alegando que el Fiscal General "no es un observador neutral".





Otras investigaciones

Más allá del resumen de Barr sobre el informe de Mueller, fiscales federales y estatales, especialmente en Nueva York, llevan a cabo cerca de una docena de indagatorias que iniciaron a raíz de los hallazgos de su investigación.

La mayoría de estas investigaciones se centran en Trump o en su negocio familiar y asociados, de acuerdo con fuentes cercanas a las pesquisas y están dirigidas por fiscales desde Los Ángeles hasta Brooklyn.

A diferencia de Mueller, cuya labor estaba mayoritariamente centrada en los posibles nexos entre la campaña presidencial de Trump y el Gobierno ruso, los investigadores federales y estatales no cuentan con estas limitaciones. Esto ha permitido, con el apoyo del FBI, indagar toda la órbita del Presidente.