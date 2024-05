Lo que hay que saber sobre la condena de Donald Trump

La condena de Donald Trump por 34 delitos graves marca el final del histórico juicio por dinero secreto del ex Presidente, pero la lucha por el caso está lejos de terminar.

Ahora viene la sentencia y la posibilidad de una pena de prisión. Probablemente, también un largo proceso de apelación. Y mientras tanto, el presunto candidato presidencial republicano todavía tiene que lidiar con tres casos criminales más y una campaña que podría llevarlo a regresar a la Casa Blanca.

Después de más de nueve horas de deliberaciones durante dos días, el jurado de Manhattan encontró a Trump culpable de falsificar registros comerciales en el caso derivado de un pago de dinero al actor porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016 para mantener su silencio.

Trump denunció airadamente el juicio como una “vergüenza” y dijo a los periodistas que es un “hombre inocente”.

Te presentamos algunas conclusiones clave de la decisión del jurado:

Fecha clave: 11 de julio

– El juez que lleva el caso, Juan Merchan, fijó el momento exacto para dictar sentencia. Faltan 41 días.

– Trump debe presentarse ante el Departamento de Libertad Condicional de NYC para una entrevista sobre antecedentes, su salud mental y las circunstancias de su caso, lo que se usará para compilar un informe de presentación.

– Allí, el acusado puede “tratar de dar una buena impresión y explicar por qué merece un castigo más leve”, según la Justicia de NY.

– Trump planea apelar. Eso podría retrasar cualquier castigo más allá del día de las elecciones del 5 de noviembre.

¿Tiempo en prisión?

La gran pregunta ahora es si Trump podría ir a prisión. La respuesta es incierta. El juez Juan M. Merchán fijó la sentencia para el 11 de julio, pocos días antes de que los republicanos nominen formalmente a Trump para Presidente.

El cargo de falsificación de registros comerciales es un delito grave de Clase E en Nueva York, el nivel más bajo de cargos por delitos graves en el estado. Se castiga con hasta cuatro años de prisión, aunque el castigo en última instancia dependería del juez y no hay garantía de que le dé a Trump tiempo tras las rejas. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se negó a decir si los fiscales pedirían pena de prisión.

No está claro hasta qué punto el juez puede tener en cuenta las complejidades políticas y logísticas de encarcelar a un ex Mandatario que se postula para reclamar la Casa Blanca. Otros castigos podrían incluir una multa o libertad condicional. Y es posible que el juez permita que Trump evite cumplir cualquier castigo hasta que agote sus apelaciones.

Trump enfrenta la amenaza de una pena de prisión más grave en los otros tres casos que enfrenta, pero esos casos se han estancado por apelaciones y otras luchas legales, por lo que aún no está claro si alguno de ellos irá a juicio antes de las elecciones de noviembre.

¿Qué significa para las elecciones?

La condena no impide que Trump continúe su campaña o llegue a ser Presidente. Y todavía puede votar por sí mismo en su estado natal de Florida, siempre y cuando no vaya a prisión en el estado de Nueva York.

La nuera de Trump, Lara Trump, quien se desempeña como copresidenta del Comité Nacional Republicano, dijo en una entrevista en Fox News Channel el jueves que Trump realizaría mítines virtuales y eventos de campaña si es declarado culpable y sentenciado a confinamiento domiciliario.

En un Estados Unidos profundamente dividido, no está claro si la alguna vez inimaginable condena penal de Trump tendrá algún impacto en las elecciones.

Los principales estrategas de ambos partidos creen que Trump todavía está bien posicionado para derrotar al actual Mandatario Joe Biden, incluso cuando el republicano ahora enfrenta la perspectiva de una sentencia de prisión y tres casos penales separados aún pendientes.

Al menos en el corto plazo, hubo señales inmediatas de que el veredicto de culpabilidad estaba ayudando a unificar las facciones dispares del Partido Republicano cuando los funcionarios de todo el espectro político se unieron detrás de su asediado presunto candidato presidencial y su campaña informó una avalancha de donaciones en cuestión de horas del veredicto.

Se han realizado algunas encuestas sobre la perspectiva de un veredicto de culpabilidad, aunque esos escenarios hipotéticos son notoriamente difíciles de predecir. Una encuesta reciente de ABC News/Ipsos encontró que sólo el 4 por ciento de los partidarios de Trump dijeron que retirarían su respaldo si es declarado culpable de un delito grave, aunque otro 16 por ciento dijo que lo reconsiderarían.

¿Puede ser Presidente?

– Sí. No existe ninguna prohibición legal para que se presente como candidato a la Presidencia como convicto, o incluso para que ejerza.

– Votar (presumiblemente por sí mismo) sería más complicado: Está registrado en Florida, lo que requiere que los delincuentes completen su sentencia completa, incluida la libertad condicional, antes de recuperar el derecho a votar. A cinco meses de las elecciones, es poco probable que pueda cumplir su sentencia antes.

– Trump debe ser elegido formalmente candidato en la Convención Nacional Republicana del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin, cuatro días después de ser sentenciado.

Vías para la apelación

Después de que Trump sea sentenciado, podrá impugnar su condena en un tribunal de apelaciones de Nueva York y posiblemente en el tribunal más alto del estado. Los abogados del ex Mandatario ya han sentado las bases para apelaciones con objeciones a los cargos y fallos del juicio.

La defensa ha acusado al juez de parcialidad, citando el trabajo de su hija al frente de una firma entre cuyos clientes se encuentran Biden, la Vicepresidenta Kamala Harris y otros demócratas. El juez rechazó la solicitud de la defensa de retirarse del caso, diciendo que estaba seguro de su “capacidad para ser justo e imparcial”.

Los abogados de Trump también podrían plantear una apelación al fallo del juez que limita el testimonio de un posible testigo experto de la defensa. La defensa quería llamar a Bradley Smith, miembro de la Comisión Federal Electoral, para refutar el argumento de la fiscalía de que los pagos de dinero para mantener su silencio equivalían a violaciones de la financiación de campañas.

Pero la defensa terminó sin permitirle testificar después de que el juez dictaminó que podía dar antecedentes generales sobre la FEC pero no podía interpretar cómo se aplican las leyes federales de financiamiento de campañas a los hechos del caso de Trump ni opinar sobre si las supuestas acciones violan esas leyes. A menudo existen barreras de seguridad en torno al testimonio de expertos en asuntos legales, sobre la base de que corresponde a un juez (no a un experto contratado por una parte u otra) instruir a los jurados sobre las leyes aplicables.

La defensa también puede argumentar que a los jurados se les permitió indebidamente escuchar testimonios a veces gráficos de Daniels sobre su presunto encuentro sexual con Trump en 2006, que él niega que haya sucedido. La defensa presionó sin éxito para que se anulara el juicio debido a los detalles de mal gusto que los fiscales obtuvieron de Daniels. El abogado defensor Todd Blanche argumentó que la descripción de Daniels de un desequilibrio de poder con Trump era un “silbido para perros por violación”, irrelevante para los cargos en cuestión, y “el tipo de testimonio que hace imposible retroceder”.

Una defensa centrada en la credibilidad

El veredicto muestra que el jurado no fue persuadido por la defensa de Trump, que dependía de atacar la credibilidad de algunos testigos clave, especialmente Michael Cohen, el ex abogado de Trump convertido en adversario que implicó directamente a su ex jefe en el plan de pagos para mantener el secreto.

Como en muchos casos penales, los abogados de Trump intentaron exponer muchos de sus puntos mientras interrogaban a los testigos de cargo. La defensa llamó solo a dos testigos, incluido Robert Costello, un abogado defensor que había tratado de representar a Cohen después de que este último fuera objeto de una investigación federal debido a su trabajo para Trump.

La medida puede haber sido contraproducente porque abrió la puerta para que los fiscales interrogaran a Costello sobre una supuesta campaña de presión destinada a mantener a Cohen leal a Trump después de que el FBI allanó la propiedad de Cohen en abril de 2018.

Costello animó a la defensa al testificar que Cohen le negó que Trump supiera algo sobre el pago de 130 mil dólares a Daniels para mantener su silencio.

Pero los fiscales retrataron a Costello como un “agente doble” cuya agenda era en realidad evitar que Cohen se volviera contra Trump y lo confrontaron con correos electrónicos que le envió a Cohen en los que repetidamente mostraba sus estrechos vínculos con el aliado de Trump, Rudy Giuliani. En un correo electrónico, Costello le dijo a Cohen: “Que duermas bien esta noche. Tienes amigos en las altas esferas” y transmitió que hubo “algunos comentarios muy positivos sobre usted desde la Casa Blanca”.

Costello molestó al juez, a veces a la vista del jurado, al continuar hablando después de las objeciones y poner los ojos en blanco. En un momento, después de sacar al jurado de la sala, el juez se enfureció cuando dijo que Costello lo estaba mirando fijamente. Luego, Merchan sacó brevemente a periodistas de la sala y regañó a Costello, advirtiendo que si se portaba mal nuevamente, lo sacarían.

Si bien proyectaron confianza, Trump y su campaña también pasaron semanas tratando de socavar el caso antes de una posible condena. En repetidas ocasiones calificó a todo el sistema de “amañado”, término que también utilizó en descripciones falsas de las elecciones que perdió ante Biden en 2020.

“La Madre Teresa no pudo vencer estos cargos”, dijo Trump el miércoles, invocando a la monja y santa católica.

Trump arremetió contra el juez y se quejó de los miembros del equipo de la fiscalía mientras intentaba presentar el caso como nada más que una cacería de brujas políticamente motivada presentada por Bragg, un demócrata.

También se quejó de una orden de silencio que le impedía hablar sobre algunas personas involucradas en el caso. En lugar de testificar en el caso (y someterse a un contrainterrogatorio), Trump se ha centrado en el tribunal de la opinión pública y en los votantes que, en última instancia, decidirán su destino.

Fuente: AP

