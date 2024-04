Lo que hay que saber sobre el último brote de gripe aviar en EU

Nueva York.- Una instalación avícola de Michigan y un productor de huevos de Texas han notificado brotes de gripe aviar esta semana. Las últimas novedades sobre el virus incluyen también vacas lecheras infectadas y el primer caso conocido de contagio humano de gripe aviar a través de un mamífero. Aunque las autoridades sanitarias afirman que el riesgo para la población sigue siendo bajo, la preocupación va en aumento, en parte por la noticia de que el mayor productor de huevos frescos de EU ha notificado un brote. A continuación se exponen algunos datos clave sobre la enfermedad.

¿Qué dicen los expertos?

La Dra. Mandy Cohen, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo el miércoles a The Associated Press que la agencia se está tomando en serio la gripe aviar, pero subrayó que el virus ya ha sido bien estudiado. "El hecho de que ahora esté en el ganado eleva definitivamente nuestro nivel de preocupación", dijo Cohen, señalando que significa que los trabajadores agrícolas que trabajan con ganado -y no sólo los que trabajan con aves- pueden necesitar tomar precauciones. La buena noticia es que "no es una nueva cepa del virus", añadió Cohen. "Lo conocemos y lo hemos estado estudiando, y francamente, llevamos 20 años preparándonos para la gripe aviar".

¿Qué es la gripe aviar?

Algunos virus de la gripe afectan principalmente a las personas, pero otros se dan sobre todo en animales. Los virus aviares se propagan de forma natural en aves acuáticas silvestres como patos y gansos, y después a pollos y otras aves de corral domesticadas.

El virus de la gripe aviar que hoy nos ocupa, el tipo A H5N1, se identificó por primera vez en 1959. Como otros virus, ha evolucionado con el tiempo, dando lugar a nuevas versiones de sí mismo.

Desde 2020, el virus se ha propagado entre más especies animales -como perros, gatos, mofetas, osos e incluso focas y marsopas- en decenas de países.

En Estados Unidos, esta versión de la gripe aviar se ha detectado en aves silvestres de todos los estados, así como en explotaciones avícolas comerciales y en bandadas de aves de traspatio. En todo el país, decenas de millones de pollos han muerto a causa del virus o han sido sacrificados para impedir la propagación de los brotes.

La semana pasada, las autoridades estadounidenses dijeron que se había detectado en el ganado. Según el Departamento de Agricultura de EU, hasta el martes se había detectado en rebaños lecheros de cinco estados: Idaho, Kansas, Michigan, Nuevo México y Texas.

¿Con qué frecuencia se contrae la gripe aviar?

La gripe aviar se identificó por primera vez como una amenaza para las personas durante un brote en Hong Kong en 1997. Según la Organización Mundial de la Salud, en las dos últimas décadas se han diagnosticado casi 900 casos de gripe aviar en todo el mundo, y más de 460 personas han muerto. En Estados Unidos sólo se han dado dos casos, y ninguno de ellos fue mortal. En 2022, un preso que participaba en un programa de trabajo se contagió mientras mataba aves infectadas en una granja avícola del condado de Montrose (Colorado). Su único síntoma fue fatiga, y se recuperó. Esta semana, las autoridades sanitarias de Texas anunciaron que una persona que había estado en contacto con vacas había sido diagnosticada de gripe aviar. Su único síntoma declarado fue el enrojecimiento de los ojos.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?

Los síntomas son similares a los de otras gripes: tos, dolores corporales y fiebre. Algunas personas no presentan síntomas perceptibles, pero otras desarrollan una neumonía grave potencialmente mortal.

¿Puede contagiarse entre personas?

La gran mayoría de las personas infectadas se han contagiado directamente de las aves, pero los científicos están atentos a cualquier indicio de contagio entre personas.

Se han dado unos pocos casos en los que parece haber ocurrido, el más reciente en 2007 en Asia. En cada caso, se propagó en el seno de las familias a partir de una persona enferma en el hogar.

Las autoridades sanitarias estadounidenses han subrayado que el riesgo actual para la salud pública es bajo y que no hay indicios de que la gripe aviar se esté propagando de persona a persona.

¿Cuál es el impacto económico?

Aunque es demasiado pronto para cuantificar el posible impacto económico de un brote de gripe aviar, muchos de estos últimos acontecimientos son preocupantes, sobre todo la transmisión del virus de una especie a otra, señaló Daren Detwiler, experto en seguridad y política alimentaria de la Universidad Northeastern.

"No tenemos un campo de fuerza mágico, un escudo invisible que proteja la tierra y la escorrentía del agua del impacto sobre otras especies", dijo Detwiler. "Existe una preocupación en términos de cómo esto podría afectar a otros mercados, el mercado de los huevos, el mercado de la carne de vacuno".

Si el brote no se contiene rápidamente, los consumidores podrían acabar viendo precios más altos, y si sigue extendiéndose, algunas industrias podrían experimentar "tensiones en su reputación", lo que posiblemente afectaría a la industria exportadora, añadió Detwiler.

La industria del huevo ya está experimentando una cierta restricción de la oferta tras las detecciones de gripe aviar a finales de 2023 y principios de enero, junto con la ajetreada temporada de Pascua, en la que los estadounidenses suelen consumir una media de 3 mil millones de huevos, dijo Marc Dresner, portavoz de la American Egg Board.

Aun así, incluso con el brote en Texas y los casi 2 millones de aves que murieron allí, Dresner dijo que hay un estimado de 310 millones de gallinas ponedoras de huevos en los EU y los precios al por mayor de huevos han bajado alrededor del 25% desde un pico de febrero.