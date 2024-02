Lo que hay que saber sobre audiencia de redes sociales en EU

Washington DC, EU.- Las empresas de redes sociales dieron argumentos ante la Corte Suprema el lunes que podrían alterar fundamentalmente la forma en que vigilan sus sitios.

Después de que Facebook, Twitter y YouTube banearan al Presidente Donald Trump tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, Florida hizo ilegal que las empresas tecnológicas prohibieran a un candidato para un cargo en el estado en sus sitios. Texas luego aprobó su propia ley que prohíbe a las plataformas eliminar contenido político.

Dos grupos de la industria tecnológica, NetChoice y la Asociación de Industrias de Computación y Comunicaciones, demandaron para bloquear que las leyes entraran en vigor. Argumentaron que las empresas tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propias plataformas bajo la Primera Enmienda, al igual que un periódico decide qué se publica en sus páginas.

¿Qué está en juego?

La decisión de la Corte Suprema en esos casos, Moody v. NetChoice y NetChoice v. Paxton, es una gran prueba del poder de las empresas de redes sociales, potencialmente remodelando millones de feeds al dar al Gobierno influencia sobre cómo y qué permanece en línea.

“Lo que está en juego es si pueden ser obligados a llevar contenido que no desean”, dijo Daphne Keller, profesora en la Facultad de Derecho de Stanford, quien presentó un escrito ante la Corte Suprema apoyando el desafío de los grupos tecnológicos a las leyes de Texas y Florida.

“Y, tal vez más al punto, si el Gobierno puede obligarlos a llevar contenido que no desean”.

Si la Corte Suprema dice que las leyes de Texas y Florida son constitucionales y entran en efecto, algunos expertos legales especulan que las empresas podrían crear versiones de sus feeds específicamente para esos estados. Aun así, tal decisión podría abrir paso a leyes similares en otros estados, y técnicamente es complicado restringir con precisión el acceso a un sitio web según la ubicación.

Los críticos de las leyes dicen que los feeds para los dos estados podrían incluir contenido extremista, como el de los neo-nazis, por ejemplo, que las plataformas anteriormente habrían eliminado por violar sus estándares. O, dicen los críticos, las plataformas podrían prohibir la discusión de cualquier tema remotamente político al prohibir publicaciones sobre muchos problemas controversiales.

¿Cuáles son las leyes de Florida y Texas?

La ley de Texas prohíbe a las plataformas de redes sociales eliminar contenido basado en el “punto de vista” del usuario o expresado en la publicación. La ley otorga a individuos y al Fiscal General del estado el derecho a presentar demandas contra las plataformas por violaciones.

La ley de Florida impone multas a las plataformas si prohíben permanentemente a un candidato para un cargo en el estado en sus sitios. También prohíbe a las plataformas eliminar contenido de una “empresa periodística” y requiere que las empresas sean transparentes sobre sus reglas para moderar contenido.

Los partidarios de las leyes de Texas y Florida, que fueron aprobadas en 2021, dicen que protegerán a los conservadores del sesgo liberal que dicen que impregna las plataformas, las cuales tienen su sede en California.

Chase Sizemore, un portavoz del Fiscal General de Florida, dijo que el estado esperaba “defender nuestra ley de redes sociales que protege a los floridanos”. Un portavoz del Fiscal General de Texas no proporcionó un comentario.

¿Cuáles son los derechos actuales de las plataformas de redes sociales?

Actualmente, las plataformas de redes sociales tienen el poder de decidir qué contenido se mantiene y qué contenido se elimina en línea.

Empresas como Facebook e Instagram de Meta, TikTok, Snapchat, YouTube y X han estado regulándose a sí mismas durante mucho tiempo, estableciendo sus propias reglas sobre lo que los usuarios pueden o no pueden decir, mientras que el gobierno ha adoptado un enfoque de no intervención.

En 1997, la Corte Suprema dictaminó que una ley que regulaba el discurso indecente en línea era inconstitucional, diferenciando Internet de los medios donde el Gobierno regula el contenido. Por ejemplo, el Gobierno aplica estándares de decencia en la televisión y la radio.

Durante años, actores malintencionados han inundado las redes sociales con información engañosa, discursos de odio y acoso, lo que ha llevado a las empresas a establecer nuevas reglas en la última década que incluyen la prohibición de información falsa sobre elecciones y la pandemia. Las plataformas han castigado a figuras como el influencer Andrew Tate por violar sus reglas, incluida la prohibición de discursos de odio.

Pero ha habido una reacción de la derecha política a estas medidas, con algunos conservadores acusando a las plataformas de censurar sus puntos de vista, e incluso llevando a Elon Musk a decir que quería comprar Twitter en 2022 para ayudar a garantizar la libertad de expresión de los usuarios.