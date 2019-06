Llora Virginia Beach a víctimas de masacre

Virginia Beach.- Once eran servidores públicos, el tipo de personas que trabajan en cuestiones de obras de construcción y calidad del agua y derecho de paso. Otro un contratista que había acudido a hablar sobre un permiso. El viernes, una andanada de balas terminó su vida, publicó The New York Times.

“Hoy, todos estamos de luto”, dijo el sábado el administrador municipal de Virginia Beach, David L. Hansen. “He trabajado por muchos año con la mayoría de ellos. Queremos que ustedes sepan quiénes eran ellos, así que durante los próximos días y las próximas semanas ustedes se enterarán de lo que ellos significaban para todos nosotros”.

Hansen inició la lúgubre lectura de los fallecidos, sus empleos y su antigüedad en trabajo. Empezó con LaQuita Brown, terminando con Herbert Snelling, el contratista.

Mencionó a Alexander Mikhail Gusev, un inmigrante de Belarús que trabajaba como inspector de derecho de paso.

Mary Louise Gayle llevaba más de 24 años trabajando en el gobierno de la ciudad.

Últimamente Ryan Keith Cox había estado dividiendo su tiempo entre su empleo en el departamento de contabilidad y su preparación para su primer sermón como predicador.

Brown era una testigo de Jehová que estaba aprendiendo japonés y lenguaje de señas a fin de poder difundir sus creencias.

Las autoridades identificaron a las otras víctimas: Tara Welch Gallagher y Katherine A. Nixon, ingenieras; Richart H. Nettleton, que llevaba 28 años trabajando en el Gobierno; Christopher Kelly Rapp, quien tenía menos de un año en el empleo; Joshua O. Hardy, técnico en ingeniería; Michelle Langer, asistente administrativa; y Robert Williams, empleado de Servicios Públicos desde hacía 41 años.

El gobernador Ralph Northam ordenó que las banderas ondearan a media asta hasta el próximo fin de semana, dijo que “en los próximos días” impulsaría medidas a favor del control de armas.

El gobernador demócrata también acudió el sábado a una vigilia celebrada en el exterior de un cine de Virginia Beach y a la que asistieron varios empleados municipales.