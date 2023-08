Llega Universidad de Texas a acuerdo monetario con profesora

Austin.- La Universidad de Texas A&M llegó a un acuerdo de un millón de dólares con una profesora de periodismo afroamericana cuya contratación fue saboteada por una reacción violenta por su trabajo anterior en la promoción de la diversidad.

La escuela pública más grande del país acordó ayer jueves pagarle a Kathleen McElroy y se disculpó con ella al tiempo que admitió que “se cometieron errores durante el proceso de contratación”.

Texas A&M, que se encuentra en College Station, a unas 90 millas (144 kilómetros) al noroeste de Houston, inicialmente le dio la bienvenida a McElroy con bombos y platillos para revivir su departamento de periodismo en junio. Exeditora del New York Times y exalumna de Texas A&M, McElroy había supervisado la escuela de periodismo en el rival de A&M, la liberal Universidad de Texas en Austin.

Pero McElroy le dijo al Texas Tribune el mes pasado que, poco después de su contratación, se enteró del rechazo interno emergente de personas no identificadas en ese momento sobre su trabajo anterior para mejorar la diversidad y la inclusión en las salas de redacción.

Según los documentos de investigación publicados ayer jueves, esas personas incluían al menos seis miembros de la junta de regentes que comenzaron a “hacer preguntas y plantear inquietudes sobre la contratación de McElroy” después de que Texas Scorecard, un sitio web de tendencia derechista, destacara su trabajo anterior sobre diversidad, equidad e inclusión.

Vinieron los cambios

El artículo del sitio web “generó numerosas llamadas y correos electrónicos a la oficina del presidente de TAMU” de estudiantes actuales y anteriores “que plantearon preguntas sobre por qué se contrataría a un proponente de DEI para servir como director del nuevo programa de periodismo”, dijo un resumen de la investigación de la escuela.

Poco tiempo después, la presidenta de la universidad, Katherine Banks, y el decano de la escuela comenzaron a discutir cambios y reducciones en la oferta de trabajo para McElroy.

McElroy le dijo al Tribune que la oferta inicial de un puesto de titularidad se redujo a un puesto de cinco años y luego se redujo nuevamente a un puesto de un año del que podría ser despedida en cualquier momento. Finalmente rechazó la oferta y retiró su renuncia a UT-Austin como profesora de periodismo.

Banks luego le dijo a la facultad de la universidad que no había estado involucrada en hacer ningún cambio en la oferta de contrato de McElroy.

Poco después de que se hicieran públicos los acontecimientos relacionados con su contratación, Banks renunció y la universidad inició una investigación sobre el asunto. La junta de regentes de la escuela luego aprobó negociar un acuerdo con McElroy.

En una declaración conjunta con McElroy anunciando el acuerdo, la universidad dijo que la escuela “ha aprendido de sus errores y se esforzará por garantizar que errores similares no se repitan en el futuro”.

McElroy dijo que el asunto estaba “resuelto”.

“Espero que la resolución de mi asunto refuerce la lealtad de A&M a la excelencia en la educación superior y su compromiso con la libertad académica y el periodismo”.