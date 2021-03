Llega Nueva York a acuerdo para legalizar mariguana

Nueva York— Los funcionarios del estado de Nueva York finalizaron un acuerdo este jueves para legalizar la mariguana recreativa en el estado, allanando el camino para una industria potencial de 4.2 mil millones de dólares que podría crear decenas de miles de empleos y convertirse en uno de los mercados más grandes del país.

Luego de varios intentos fallidos, los legisladores de Albany llegaron a un acuerdo con el gobernador Andrew M. Cuomo para legalizar el cannabis para adultos mayores de 21 años, una medida que los funcionarios esperan que ayude a poner fin a años de vigilancia policial racialmente desproporcionada que vio a personas afroamericanas e hispanas arrestadas por bajos niveles de carga de mariguana con mucha más frecuencia que los blancos.

El acuerdo permitiría la entrega de la droga y permitiría salones tipo club o "sitios de consumo" donde se podría consumir mariguana, pero no alcohol, según los detalles obtenidos por The New York Times. También permitiría a una persona cultivar hasta seis plantas de marihuana en casa, en interiores o al aire libre, para uso personal.

Si se aprueba, es probable que las primeras ventas de mariguana legal estén a más de un año de distancia: los funcionarios primero deben enfrentar la abrumadora tarea de redactar las complejas reglas que controlarán un mercado altamente regulado, desde la regulación de mayoristas y dispensarios, hasta la asignación de cultivos, y licencias minoristas, hasta la creación de nuevos impuestos y una junta de control de cinco miembros que supervisaría la industria.

La medida para regular la droga tiene como objetivo absorber el mercado ilícito de mariguana del estado, un objetivo que dependería de la conveniencia y asequibilidad de los productos legales de cannabis.

El mercado de cannabis en Nueva York se estima actualmente en 4.6 mil millones de dólares y se espera que crezca a 5.8 mil millones para el 2027. El estado podría capturar y gravar 1.2 mil millones de dólares de ese mercado para 2023 y 4.7 mil millones para 2027, dependiendo de las reglas y regulaciones.