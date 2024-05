Llega al jurado caso de Trump de dinero por silencio. ¿Qué sigue?

Associated Press | ‘El Donald’ está acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros de su empresa Associated Press | Michael Cohen, el antiguo abogado de Trump y hombre de su confianza Associated Press | Michael Cohen, el antiguo abogado de Trump y hombre de su confianza

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- Después de casi dos docenas de testigos, 16 días de testimonios y horas de argumentos finales de los abogados, es hora de que los jurados expresen su opinión en el juicio por dinero secreto de Donald Trump. Las deliberaciones del jurado comenzaron el miércoles en el primer juicio penal de un ex presidente de Estados Unidos. El panel de siete hombres y cinco mujeres tiene la tarea de decidir si Trump es culpable de alguno de los 34 delitos graves de falsificación de los registros de su empresa. Los fiscales dicen que Trump falsificó los registros para ocultar los reembolsos a su entonces abogado Michael Cohen, quien le había pagado a la actriz porno Stormy Daniels 130 mil dólares en las últimas semanas de la campaña de 2016 para que no aireara su afirmación de que ella y Trump habían tenido relaciones sexuales una década antes. El ex presidente y presunto candidato republicano se declaró inocente, niega cualquier interacción sexual con Daniels y argumenta que los pagos a Cohen fueron designados correctamente como gastos legales en los registros de la empresa. Ahora que el caso ha llegado al jurado, he aquí un vistazo a cómo funcionarán las deliberaciones. ¿Qué decide el jurado? Si el jurado condena a Trump, debe determinar unánimemente que creó una entrada falsa en los registros de su empresa, o que provocó que otra persona lo hiciera, y que lo hizo con la intención de violar u ocultar una violación de una ley estatal que la hace ilegal. conspiradores para promover o impedir la elección de cualquier persona para un cargo público por medios ilegales”. Una condena significaría que todos los miembros del jurado estuvieron de acuerdo en que se hizo algo ilegal para promover la elección de Trump. Pero no tienen que ser unánimes sobre qué fue eso ilegal. En este caso, los jurados podrían elegir entre tres posibles actos ilícitos: • Podrían descubrir que uno de los conspiradores violó la Ley Federal de Campaña Electoral, que en 2016 prohibía que una persona donara algo por valor de más de 2 mil 700 dólares a una campaña presidencial. También prohibió a las corporaciones contribuir a una campaña. • Podrían descubrir que otros registros comerciales fueron falsificados, incluidos formularios de impuestos federales que la compañía de Trump emitió a Cohen, registros bancarios asociados con el pago de Cohen a Daniels o una factura utilizada cuando la empresa matriz del National Enquirer pagó a Karen McDougal, una ex modelo que Afirmó haber tenido una aventura con Trump, lo cual él negó. • Podrían descubrir que se presentó información falsa en una declaración de impuestos. Para obtener una condena, cada jurado tendría que determinar que sucedió al menos una de esas cosas ilegales. ¿Dónde ocurren las deliberaciones? A puertas cerradas en una sala reservada para el jurado. Mientras los 12 deliberan, los seis jurados suplentes que también han observado todo el juicio estarán en un espacio separado del tribunal. Si un miembro del jurado no puede continuar debido a enfermedad u otras razones, un jurado suplente tomará el lugar de esa persona y las deliberaciones comenzarán de nuevo. Los jurados comenzaron a deliberar después de recibir instrucciones detalladas sobre las leyes pertinentes en el caso, lo que debe probarse para poder declarar culpable y su deber de absolver si no se prueba. Tuvieron que entregar sus teléfonos móviles a los agentes judiciales para que los retuvieran. ¿Qué sabremos de las discusiones? Muy poco. Las deliberaciones son secretas, aunque los jurados, cuyas identidades se mantienen ocultas al público, pueden hacer que un funcionario del tribunal entregue sus notas al juez. La primera se produjo aproximadamente tres horas y media después de deliberar, cuando el jurado pidió volver a escuchar algunos testimonios de Cohen y el ex editor del National Enquirer, David Pecker. Luego, mientras los abogados y el tribunal recogían ese testimonio, los jurados enviaron una solicitud para volver a escuchar las instrucciones del juez Juan M. Merchán sobre las leyes aplicables al caso. Merchan leyó las notas de los jurados en el tribunal y discutió con los fiscales y abogados defensores cómo responder. Luego los miembros del jurado comparecieron ante el tribunal para que el juez les preguntara si querían todas las instrucciones legales o sólo una parte. Después de explicarles que podían responder mediante una nota, los envió a casa para pasar la noche. La relectura comenzará el jueves por la mañana y se hará en voz alta a partir de la transcripción del juicio (los miembros del jurado no tienen la transcripción en la sala del jurado, pero sí tienen una computadora portátil cargada con documentos y otros materiales que se mostraron durante el juicio). Los observadores de la corte a veces especulan sobre lo que el contenido de una nota podría implicar sobre las deliberaciones, pero no hay manera de saberlo con certeza. Los jurados también envían una nota para indicar que han llegado a un veredicto o, a veces, para decir que están estancados. ¿Dónde estará Trump mientras tanto? No es necesario que permanezca en la sala del tribunal, sino que debe estar en el edificio. Durante el juicio, él, sus abogados y el personal de seguridad tuvieron uso de una sala al otro lado del pasillo para los descansos. ¿Cuánto tiempo deliberarán los jurados? Mientras lo necesiten. El día de audiencia estándar es de 9:30 a. m. a 4:30 p. m., con un descanso para el almuerzo (se entregarán las comidas a los jurados). Pero los jueces a veces amplían el horario si el jurado lo desea. no hay limite cuántos días pueden continuar las deliberaciones. ¿Los jurados pueden volver a casa? Sí, al final de cada día de audiencia. El jurado no está aislado, el término legal para aislar al panel del mundo exterior. Esto alguna vez fue obligatorio para muchos casos de delitos graves en el estado de Nueva York, pero el requisito se eliminó en 2001 y el secuestro ahora es poco común. ¿Qué pasa si hay veredicto? Los jurados enviarán una nota, a través de un funcionario judicial, diciendo que hay un veredicto, pero no cuál es. El juez convocará a Trump, su equipo de defensa y a los fiscales a regresar a la sala del tribunal si aún no están allí, y luego anunciará que el jurado llegó a un veredicto. Luego se reunirá con el jurado y se le preguntará al presidente (en Nueva York, ese trabajo generalmente corresponde al primer jurado elegido) si el jurado ha llegado a un veredicto. Si la respuesta es sí, se le preguntará al presidente cuál es el veredicto para cada cargo y responderá “culpable” o “no culpable”. Luego, probablemente se le preguntará al jurado colectivamente: “¿Es este su veredicto?” Los fiscales o abogados defensores también pueden solicitar que a cada miembro del jurado se le haga la misma pregunta individualmente. ¿Qué pasa si no hay veredicto? Si los jurados envían una nota diciendo que no pueden llegar a un acuerdo, el juez, en consulta con ambas partes, debe decidir qué hacer a continuación. Los abogados defensores podrían solicitar la anulación inmediata del juicio. Eso podría concederse, pero a menudo la respuesta es llamar al jurado para recibir algún tipo de instrucción para seguir intentándolo. Los fiscales y abogados defensores a menudo debaten sobre lo que se debe decir. Los jueces pueden buscar en el lenguaje de muestra del sistema judicial de Nueva York lo que se conoce como un “cargo Allen modificado”. Insta a los jurados a hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a un veredicto y a estar dispuestos a reconsiderar sus posiciones sin abandonar su conciencia o su juicio simplemente para estar de acuerdo con los demás. Si las notas de punto muerto continúan, el mensaje puede repetirse o modificarse. Lo mismo ocurre con los argumentos a favor de la anulación del juicio. No existe una regla estricta sobre cuánto tiempo debe seguir un jurado intentando resolver las diferencias antes de que se pueda declarar un juicio nulo. Y solicitan volver a escuchar los testimonios El jurado en el juicio contra Donald Trump en Nueva York pidió el miércoles escuchar nuevamente testimonios e instrucciones sobre los cargos menos de cuatro horas después de que empezó a deliberar en el primer caso penal contra un ex presidente estadounidense. Las cuatro solicitudes incluyeron testimonios relacionados con una reunión efectuada en 2015 en la Torre Trump, donde el editor de un tabloide aceptó identificar y silenciar las historias negativas sobre Trump durante su campaña presidencial. Los miembros del jurado querían escuchar los relatos de los protagonistas de esa reunión: Michael Cohen, el antiguo abogado de Trump y hombre de confianza, y David Pecker, ex director editorial del National Enquirer. El jurado conformado por siete hombres y cinco mujeres fue enviado a una sala privada poco antes de las 11:30 de la mañana para empezar a debatir un veredicto en este histórico caso. Las discusiones de los miembros del jurado serán confidenciales, aunque pueden enviar notas al juez pidiéndole volver a escuchar testimonios, como las enviadas el miércoles por la tarde. Esa también será la forma en la que notificarán a la corte de que han llegado a un veredicto, o si no han podido alcanzar uno. ‘No es mi responsabilidad juzgar la evidencia’ “No es mi responsabilidad juzgar la evidencia aquí. Es suya”, dijo el juez Juan M. Merchán a los miembros del jurado. También les recordó la promesa que hicieron durante el proceso de selección de juzgar el caso de manera justa e imparcial. Trump se mostraba pesimista al salir de la corte luego de la lectura de instrucciones al jurado, que duró aproximadamente una hora, repitiendo sus afirmaciones de que se trata de un “juicio muy injusto” y diciendo: “Ni la Madre Teresa podría vencer esos cargos, pero ya veremos. Ya veremos cómo nos va”. Trump y sus abogados, junto con los fiscales, recibieron instrucciones de permanecer dentro del tribunal durante las deliberaciones. Mientras esperaba tras puertas cerradas, siguió haciendo publicaciones en su red social, quejándose del juicio y mencionando lo dicho por analistas jurídicos y políticos que ven el caso a su favor. ‘Ni siquiera sé cuáles son los cargos’ En una publicación, escrita en mayúsculas, señaló: “Ni siquiera sé cuáles son los cargos en este caso amañado –tengo derecho a que me los especifiquen como a cualquier otra persona”. Añadió: “¡No existe ningún delito”. Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en relación con una supuesta trama para ocultar historias potencialmente dañinas sobre él durante su campaña presidencial de 2016. PUBLICIDAD