Llamó Trump por teléfono a mujer que lo acusa de agresión sexual

Washington.- Hace más de una década, Donald Trump realizó llamadas telefónicas desde su teléfono celular a una excandidata en “El aprendiz”, aproximadamente en las fechas en que ella dice haber sido agredida sexualmente por el hoy mandatario, según los registros telefónicos publicados el martes, publicó The Washington Post.

Los extractos de las facturas del teléfono celular Verizon de Trump durante un período de tres meses en el 2007 y 2008 muestran que Trump intercambió llamadas con Summer Zervos en al menos seis ocasiones, incluido un día en que el calendario privado de Trump mostró que se estaba hospedando en el Hotel Beverly Hills.

Esa estadía en el hotel es una parte clave de la demanda por difamación de Zervos contra Trump presentada ante el Tribunal del Estado de Nueva York. Zervos dice que Trump la besó por la fuerza y la tocó inapropiadamente mientras ella lo visitaba para almorzar en su habitación del hotel.

Los registros telefónicos “corroboran el testimonio de Zervos sobre la agresión sexual con aún más granularidad y con un grado de precisión que Zervos no podría haber sabido si no estuviera diciendo la verdad sobre esas interacciones cuando habló públicamente al respecto antes de que el caso fuera presentado”, dijo su abogada, Mariann Wang, en una presentación judicial. El equipo legal de Zervos publicó los registros el martes.

El abogado de Trump, Marc Kasowitz, no respondió de inmediato a una solicitud para que ofreciera un comentario. Después de que porciones de los calendarios privados de Trump y la correspondencia por correo electrónico entre Zervos y el secretario de Trump se hicieron públicos el mes pasado, Kasowitz le dijo a The Associated Press que las afirmaciones de Zervos eran “completamente inútiles y no podían ser corroboradas por ningún documento”.

Zervos es una de una docena de mujeres que acusó a Trump de conducta sexual inapropiada antes de las elecciones del 2016. Su caso se ha estado moviendo lentamente a través de los tribunales de Nueva York y podría llegar a su conclusión antes de las elecciones del 2020.