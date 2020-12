Llama Trump a Congreso para que 'enmiende' propuesta de ayuda económica

El presidente Donald Trump mostró indicios de que no firmará la propuesta de ley contra el coronavirus que fue aprobada por el Congreso a menos que se enmiende esa legislación de gasto masivo.

“Envíenme una propuesta adecuada o la siguiente administración tendrá que presentar un paquete de alivio contra el covid y tal vez esa administración estará encabezada por mí y entonces haremos que eso se lleve a cabo”, dijo en un video que fue publicado en Twitter.

El extraordinario mensaje ocurrió después que Trump dejó mayormente las negociaciones sobre las medidas a los legisladores y a su secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

Esto deja en duda el paquete de ayuda económica por 900 billones de dólares y su acompañante financiamiento para el gobierno.

Trump no amenazó explícitamente con vetar la propuesta, pero dijo que no estaba satisfecho con su versión final.

El comunicado fue firmado por la Casa Blanca y los medios de comunicación no tuvieron acceso al mismo. Los reporteros no tienen la oportunidad de hacerle preguntas al presidente y no se sabe cuándo fue grabado el mensaje.

“Estoy pidiéndole al Congreso que enmiende esta propuesta e incremente esa ridícula cantidad de 600 dólares a 2 mil o 4 mil dólares por pareja”, dijo Trump. “También le estoy pidiendo al Congreso que se deshaga de inmediato de ese desperdicio innecesario de recursos de esta legislación o que me envíe una propuesta adecuada”.

El presidente había dicho anteriormente que firmaría la propuesta, la mañana de este martes la Casa Blanca defendió públicamente la propuesta. Sin embargo, muchos de sus aliados han hablado en contra del acuerdo aprobado por el Congreso.