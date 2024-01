Llama Haley a Trump 'voluble' y descarta abandonar la contienda

The New York Times | Nikki Haley en New Hampshire el martes tras perder ante Donald J. Trump en las primarias del estado

Nueva York.- Nikki Haley dijo este viernes que Donald J. Trump "es totalmente voluble" después de un fallido intento de uno de sus aliados para presionar al Comité Nacional Republicano para que lo declare como el presunto nominado del partido, escalando sus ataques sobre la agudeza mental de él. Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante las Naciones Unidas durante el mandato de Trump, ha mostrado a su exjefe como cada vez más antagónico durante una aparición en Fox News. "Revisemos las últimas 48 horas", dijo Haley atacando a Trump por su retórica combativa en su discurso de victoria de este martes en New Hampshire. "Él hizo una demostración de su temperamento berrinchudo al hablar acerca de venganza y también dijo que va a prohibir que alguien de MAGA me haga donaciones". "Es totalmente veleidoso", dijo. También lo acusó de estar detrás del plan del miembro del Comité Nacional Republicano para utilizar una resolución para forzar al partido a decir que ya concluyó la competencia por la nominación. Aunque el plan fue retirado después que Trump lo rechazó en un comentario que hizo en su red social Verdad Social. Haley, quien perdió ante Trump, que es el candidato favorito del Partido Republicano, por 11 puntos porcentuales este martes en las primarias de New Hampshire, se comprometió a seguir con su campaña que está cuesta arriba. Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, utilizó el apodo despectivo de Trump para referirse a Haley, diciéndole "cerebro de pájaro" y agregó que "ella está tratando de hacer dudar a los votantes porque no es nada más que una demócrata que tiene como política dejar a Estados Unidos al último y que eso destruirá el país". El tenor de la competencia entre Haley y Trump ha sido cada vez más cáustica desde que la competencia se acortó a ellos dos.