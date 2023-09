Literalmente el Covid está de regreso

The New York Times | Confían en que nueva cepa no anule las vacunas

Nueva York.- Jill Biden, la primera dama, dio positivo a Covid-19 el lunes. La gobernadora Kathy Hochul de Nueva York anunció que el estado enviará cubrebocas de alta calidad y pruebas rápidas a los distritos escolares que los soliciten. Las escuelas de Kentucky y Texas ya cerraron debido a la generalización de enfermedades respiratorias entre estudiantes y personal de los planteles educativos. El coronavirus está en el aire de nuevo. Literalmente. El aumento constante de casos desde julio y los informes sobre nuevas variantes alarmantes han avivado la preocupación de que el virus esté a punto de reaparecer este otoño e invierno; sin embargo, en las entrevistas, los expertos aseguraron que Estados Unidos no volverá a los escenarios de pesadilla de años anteriores. No hay pruebas de que ninguna de las variantes en circulación provoque una enfermedad más grave o evada la inmunidad con suficiente habilidad como para que las vacunas resulten ineficaces. Aunque las hospitalizaciones y fallecimientos aumentan semana tras semana, las cifras siguen siendo bajas, señaló Gigi Gronvall, experta en bioseguridad del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria. "Estos aumentos son más alarmantes a nivel estadístico que en la realidad", afirmó Gronvall. Los ingresos hospitalarios por Covid-19 aumentaron alrededor de un 16 por ciento en la semana que finalizó el 26 de agosto, en comparación con la semana anterior, pero los 17 mil 400 nuevos ingresos fueron menos de la mitad que en el mismo período del año pasado, y aproximadamente una quinta parte de los de 2021. Las muertes por Covid-19 aumentaron casi un 18 por ciento con respecto a la semana anterior, pero las cifras se mantuvieron relativamente bajas, con un promedio de poco más de 600 muertes por semana en agosto, en comparación con alrededor de 3000 semanales a finales de agosto de 2022 y alrededor de 14 mil por semana a finales de agosto de 2021. "Lo que creo que estamos viendo es que el virus sigue evolucionando y entonces da lugar a olas de contagio, que esperemos que la mayoría sean de poca gravedad", dijo Dan Barouch, jefe del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston. Por el momento, las cifras sugieren que los estadounidenses deberían adaptar su comportamiento bajo sus propios riesgos, señalaron algunos expertos. Quienes son más vulnerables al Covid-19 (adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados) podrían optar por tomar las máximas precauciones, como usar cubrebocas la mayor parte o todo el tiempo y evitar los espacios cerrados concurridos. Las personas con poco riesgo quizá tomen precauciones en algunas circunstancias, sobre todo si pueden transmitir el virus a personas más vulnerables. Mantente al día con los refuerzos de vacunas Covid-19, comentó Gronvall, y toma Paxlovid, el tratamiento antiviral, si te contagias y cumples con los requisitos. Aunque la mayoría de los científicos se muestran cautelosamente optimistas, es difícil predecir lo que ocurrirá en los próximos meses debido a dos factores: las vacunas y las variantes. Ya viene la protección El Gobierno de Biden ha dicho que, en lugar de refuerzos periódicos, los estadounidenses deben recibir una única vacuna contra el Covid-19 cada otoño, de manera muy parecida a la vacuna anual contra la influenza. Las vacunas de este año podrían estar disponibles ya la próxima semana, cuando los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) tienen previsto revisar los datos y emitir recomendaciones de uso. Las vacunas serán gratuitas para la mayoría de los estadounidenses a través de las aseguradoras privadas y de un nuevo programa federal para personas sin seguro médico; sin embargo, no está claro cuántos estadounidenses optarán por la vacunación. Hasta mayo de 2023, menos de la mitad de los adultos mayores de 65 años, y sólo uno de cada cinco adultos estadounidenses en general habían optado por la dosis bivalente de refuerzo ofrecida el otoño pasado. Las vacunas actualizadas están dirigidas contra la XBB.1.5, una variante del virus que predominaba a principios de este año, cuando las autoridades federales tuvieron que decidir una formulación, pero desde entonces esa variante ha sido sustituida por varias parientes cercanas. La vigilancia limitada sugiere que la variante con mayor prevalencia ahora es la EG.5, apodada Eris, que representa alrededor del 22 por ciento de los casos. La EG.5 también circula ampliamente en muchos países europeos, incluido el Reino Unido, y en Asia. Esta puede ser más contagiosa que la XBB.1.5 y eludir las defensas inmunitarias del organismo, pero solo en parte.