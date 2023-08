Limita jueza libertad de expresión de Trump

Washington.- El juez federal que supervisa el enjuiciamiento de Donald Trump por supuestamente conspirar criminalmente para anular la victoria electoral de Joe Biden dijo que, si bien el expresidente tiene los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión, esos derechos no son absolutos y deben sopesarse contra la protección de la integridad del proceso judicial, independientemente de su condición de candidato político.

En su primera audiencia sobre el caso federal de Trump en Washington, D.C., la jueza federal de distrito Tanya S. Chutkan dijo que la “existencia de una campaña política” no influirá en sus decisiones y que Trump se postule para presidente no debe interferir con la “ordenada administración de justicia”.

PUBLICIDAD

“Si eso significa que no puede decir exactamente lo que quiere decir sobre los testigos en este caso, entonces así será”, dijo Chutkan el viernes en una audiencia en la que buscó resolver una batalla temprana sobre la limitación de lo que el expresidente y su defensa puede potencialmente revelar evidencia del Gobierno en el caso.

La disputa sobre una orden de protección propuesta amenaza con retrasar la entrega de los materiales por parte de la fiscalía y el establecimiento por parte del tribunal de una fecha para el juicio, que el equipo del fiscal especial Jack Smith ha propuesto para el 2 de enero.

En la audiencia, Chutkan rechazó la solicitud del Gobierno de una orden de protección general sobre la información divulgada en el caso, pero accedió a muchas de las principales solicitudes de límites de los fiscales con algunas modificaciones.

El juez advirtió que, a pesar de los límites de la orden de protección, todo el comportamiento y las declaraciones de Trump están cubiertos por sus condiciones de liberación. Por lo tanto, independientemente de que sus declaraciones se hagan a partir de revelaciones derivadas del descubrimiento o no, si tienen el efecto de interferir en la administración de justicia o intimidar u hostigar a los testigos, el juez los estará “escrutando muy detenidamente”.

“Éste es un caso criminal”, dijo Chutkan. “La necesidad de que este caso penal proceda en orden normal y para proteger la integridad del proceso significa que habrá límites en el discurso de los acusados”.

Litigar en tribunales, no en la web

Chutkan también advirtió que se supone que la defensa de Trump debe ocurrir en la sala del tribunal, no en Internet, y que la seguridad de los testigos es fundamental.

Pero los abogados de Trump argumentaron que los límites pueden ser demasiado onerosos.

“El riesgo es que alguien pueda decir algo en el curso de un debate acalorado o en una campaña acalorada, y ellos (los fiscales) arrojarán una bandera: ‘Espera un momento, en algún lugar en las entrañas del descubrimiento hay algo que está relacionado con algo que acabas de decir’”, dijo el abogado defensor John Lauro.

La audiencia brindó información sobre cómo Chutkan navegará el caso políticamente cargado durante el año de elecciones presidenciales de 2024.

En los 10 días transcurridos desde la acusación de Trump el 1 de agosto, las partes se han enfrentado por las demandas de la defensa de que el juez respete la Primera Enmienda y los derechos al debido proceso del favorito republicano. Ambas partes también se han enfrentado por la insistencia de la acusación de que el tribunal preserve la integridad de la investigación del Gobierno, el interés del público en un juicio rápido y un grupo de jurados menos contaminado por la publicidad previa al juicio.

Chutkan ha indicado que quiere fijar una fecha para el juicio en su próxima audiencia, que está programada para el 28 de agosto, y los fiscales le pidieron que primero emitiera la orden de protección y que Trump pidiera modificarla más tarde.

Trump se declaró inocente la semana pasada de los cargos de conspirar para subvertir de manera fraudulenta los resultados de las elecciones de 2020, conspirar e intentar obstruir la confirmación de la votación por parte del Congreso el 6 de enero de 2021 y conspirar contra el derecho civil de los estadounidenses a que se cuenten sus votos. Desde entonces, ha lanzado varios ataques, llamando a Smith “trastornado” y al exvicepresidente Mike Pence, un testigo clave y rival republicano de 2024, “delirante”. Trump también persiguió a los jueces, acusándolos de parcialidad.

Chutkan es “el juez de los ‘sueños’ (de Smith) (¡QUIEN DEBE SER RECUSADO!)”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales el lunes, aunque Lauro ha dicho que no se ha tomado una decisión final sobre una moción de recusación. “Creo que como abogados tenemos que tener mucho cuidado con esos asuntos y manejarlos con la mayor delicadeza”, dijo Lauro en un podcast con el abogado defensor de Florida, David Markus.

Durante la campaña electoral, Trump se ha burlado de la idea de que no hablaría sobre sus casos penales. “Vendré aquí y diré: ‘Hola a todos, escuchen, no tengo permitido hablar. Por favor, voten por mí, New Hampshire, si quieren. Adiós’”, dijo Trump con sarcasmo en una parada allí el martes.

“Hablaré al respecto. Lo haré. No me quitarán mi derecho a la Primera Enmienda”, dijo.