Limita Juez contactos de funcionarios de Biden con sitios de redes sociales

Washington.- Un tribunal federal de Luisiana prohibió este martes que partes de la administración de Biden se comuniquen con plataformas de redes sociales sobre amplias franjas de contenido en línea, un fallo que podría reducir los esfuerzos para combatir las narrativas falsas y engañosas sobre la pandemia de coronavirus y otros temas.

En el fallo, el juez Terry A. Doughty del Tribunal del Distrito Oeste de Luisiana, dijo que partes del gobierno, incluido el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina Federal de Investigaciones, no podían hablar con las empresas de redes sociales por “el propósito de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera a la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida”.

El juez Doughty dijo al otorgar una orden judicial preliminar que las agencias no podían marcar publicaciones específicas en las plataformas de redes sociales ni solicitar informes sobre sus esfuerzos para eliminar contenido. El fallo decía que el gobierno aún podía notificar a las plataformas sobre publicaciones que detallaran delitos, amenazas a la seguridad nacional o intentos extranjeros de influir en las elecciones.

El fallo fue una victoria para los republicanos y otros conservadores que han presentado una serie de demandas acusando al gobierno de engatusar o coaccionar a Facebook, Twitter, YouTube y otras empresas de redes sociales para censurar a sus críticos. Aunque es probable que la administración apele el fallo, su impacto podría ser amplio, obligando a los funcionarios gubernamentales, incluidas las agencias de aplicación de la ley, a abstenerse de notificar a las plataformas sobre contenido problemático.

Los funcionarios del gobierno han argumentado que no tienen la autoridad para ordenar que se eliminen publicaciones o cuentas completas, pero han cooperado durante mucho tiempo con Big Tech para tomar medidas contra material ilegal o dañino, especialmente en casos que involucran actividades delictivas como abuso sexual infantil o tráfico de personas. Eso también ha incluido reuniones regulares para compartir información sobre, por ejemplo, el Estado Islámico y otros grupos terroristas.

La Casa Blanca no ofreció un comentario de inmediato. Google y Meta, propietaria de Facebook e Instagram, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Twitter no tuvo un comentario de inmediato.